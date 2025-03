Así fue el Foro de Mujeres Referentes de Quincemil en A Coruña: "Confiad en vosotras, hay mucho talento"

El Club Cámara Noroeste de A Coruña acogió este jueves 6 de marzo la segunda edición del Foro Mujeres Referentes. Se trata de un evento organizado anualmente por Quincemil con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que está dedicado a poner en valor el trabajo de mujeres que están transformando Galicia con su trabajo en distintos ámbitos, como la ciencia y la tecnología, la medicina o el mundo empresarial.

Carmen G. Mariñas Así fue en imágenes el Foro Mujeres Referentes Quincemil en A Coruña

El Foro contó con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Repsol y Afigal; y con la colaboración del Concello de A Coruña, y dio comuienzo a las 19:00 horas en la sede del club en O Parrote. El evento fue presentado por Sara Castellanos, directora corporativa de Quincemil y Treintayseis, y en la inauguración participaron María Quintiana, directora xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia; María Rivas, subdelegada del Gobierno en la ciudad; e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

Puedes ver al completo todas las intervenciones del Foro Mujeres Referentes en el siguiente vídeo:

"Una ciudad de mujeres referentes"

La directora xeral de Igualdade de la Xunta, María Quintiana, subrayó que "Galicia es una de las comunidades con más mujeres en puestos de dirección", pero "aún hay que hacer mucho en ese sentido". También quiso aprovechar la ocasión para hablar de un concepto de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, quien en el año 1999 hablaba ya de "liderazgos entrañables".

La directora xeral de Igualdade de la Xunta, María Quintiana. Carmen G. Mariñas

Se trata de "liderazgos con el corazón, con las entrañas, que se enfoquen en las personas, en tener los equipos contentos, liderazgos femeninos buenos, en los que la solidaridad esté presente". "Me gustaría que tuviérais este concepto presente porque así crearemos mejores organizaciones y equipos", animó.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, destacó el papel de las "mujeres pioneras" que han abierto paso a las líderes de hoy, y que han logrado "romper el techo de cristal". "Hoy España ocupa el cuarto puesto en el índice de Igualdad de Género, y eso estoy segura que tiene que ver con el compromiso y políticas públicas que impulsamos desde el Gobierno".

La subdelegada del Gobierno, María Rivas. Carmen G. Mariñas

En ese sentido, Rivas señaló que "la primera ley aprobada en esta legislatura ha sido la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres, con modificaciones muy importantes para ahondar en esta igualdad efectiva entre hombres y mujeres". Así, recordó que estas medidas no solo mejoran la vida de las mujeres, "sino de toda la sociedad, porque cuando avanzamos las mujeres, avanza la sociedad y avanza la democracia".

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, comenzó su intervención compartiendo la impresión de que cada año, cuando participa en actos por el 8M, dice "las mismas cosas", y reflexionó al respecto considerando que "podré romper el discurso que digo todos los años cuando ya no haya que decir 'la primera de algo', 'la primera alcaldesa, la primera bombera, la primera anestesista...'".

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Carmen G. Mariñas

"Cuando no tengamos el adjetivo de 'la primera' probablemente habremos logrado más igualdad, el día que las mujeres con responsabilidades seamos juzgadas únicamente por nuestra capacidad profesional, y no por cómo vestimos o si somos más guapas o más feas, también habremos alcanzado esa igualdad, y el día que en este país no haya una víctima más de violencia de género por el heco de ser mujer, habremos alcanzado también esa democracia plena e igualdad real". "Mientras tanto seguiré defendiendo la igualdad de oportunidades y el feminismo", añadió Rey.

Mujeres líderes en STEM

Las siglas STEM hacen referencia a la "ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas", unos ámbitos en los que la presencia de mujeres aún es minoritaria. Por eso, la primera mesa del Foro de Mujeres Referentes invitó a cuatro mujeres que se han labrado una carrera relacionada con algunas de estas disciplinas. Fueron Natalia Barreiro, directora del Complejo Industrial A Coruña de Repsol; Lara Neira, confundadora y CEO de Nigal; Almudena Justo Martínez, directora del Fujitsu International Quantum Center; e Inés Olmedo, responsable de Aprovisionamiento de Vegalsa-Eroski.

La mesa estuvo moderada por Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia, quien comenzó asegurando que "el hecho de ser mujer nos marca a todas", y abogó por "cambios mucho más rotundos, drásticos y radicales". A continuación compartió algunos datos que reflejan lo que está aconteciendo en el ámbito STEM, y que dan buena cuenta de lo que queda por hacer. "Las mujeres son el 54% del estudiantado de las universidades españolas, sin embargo solo hay un 25% de mujeres en ingenierías y arquitecturas", trasladó.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2025 Carmen G. Mariñas

Barreiro consideró que la presencia de mujeres en todos los ámbitos "no es ya una cuestión de ideología, ni de defensa de un determinado colectivo", sino una "cuestión práctica". "Está super demostrado que los equipos diversos, no solo en temas de género, son más creativos y más eficientes, a mí me cuesta creer que el sector público y empresarial perdiera la vista de generar esos equipos pudiera avanzar más en los proyectos, y hacerlos más rentables y eficientes", compartió.

Por su parte, Neira expresó cómo tras años trabajando para empresas extranjeras un día se dijo: "Tengo que venir a crear valor a Galicia". "Ya estaba viviendo en Ribadeo, pero tarbajaba para empresas de fuera, y mi formación, que es ser doctora en Inteligencia Artificial, y mi talento, que es ayudar a la gente, me hizo ayudar a los sectores estrátegicos de Galicia, y eso es lo que hacemos en Nigal, donde aplicamos una inteligencia artificial ética, sostenible y centrada en el cliente, asistiendo a las personas en su día a día", trasladó.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2025 Carmen G. Mariñas

Justo Martínez se refirió a "la caída en las matriculaciones en las carreras STEM, lo que significa que desde la educación tenemos que hacer algo". También compartió un curioso estudio de la Universidad Complutense "que coge una muestra de niños y niñas con tres años y les explican qué es un científico y les piden que dibujen uno", a esa edad "dibujan a hombres y mujeres a partes iguales", pero a medida que pasan los años "dibujan más hombres que mujeres", lo que significa "que es algo adquirido, con tres años no tienen esos sesgos, y a medida que entran en contacto con la sociedad los adquieren".



Finalmente Olmedo compartió por su parte su vivencia como ingeniera y bailarina, y aseguró que "son muy parecidas". En su caso, el entorno familiar también fue determinante, ya que hay varios ingenieros y "tuve la suerte de crecer en una familia en la que los papeles estuvieron cambiados, los típicos roles, mi padre es ingeniero, pero es el que cuida y conduce, y mi madre es la que conduce", algo que le ha ayudado a "no tener tantos sesgos y ser libre de conjugar las pasiones que me gustan a i antojo".

La labor disruptiva de Cristina Varela

Uno de los momentos especiales del Foro Mujeres Referentes fue la entrevista a Cristina Varela, cirujana general especializada en Patología Mamaria e inventora de Nupple, una innovadora técnica de reconstrucción del pezón en pacientes de cáncer de mama. Loreto Peteiro, subdirectora editorial de Quincemil y Treintayseis, guió la conversación, y recordó que los avances médicos han logrado aumentar la supervivencia en los casos de cáncer de mama, sin embargo, "superar el cáncer de mamá es más que el tratamiento, y deja una huella física que se suma a la huella psicológica".

Ahí es donde se encuadra el trabajo de la cirujana, para quien fue determinante "el diagnóstico de cáncer de mi madre". "Ahí fue cuando decidí que me quería dedicar a la rama sanitaria", relató. Primero estudió enfermería, y después medicina, para especializarse en cirujía general. Dentro de esa especialización se decantó por la Patología Mamaria. En ese sentido, relató las dificultades y los retos que suponen las cirugías de reconstrucción, y lo importantes que son para la calidad de vida de las mujeres.

Entrevista a Cristina Varela en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2025. Carmen G. Mariñas

"Me especializo en Patología Mamaria porque mis profesores hacen que me apasione, y ves a las pacientes desde la consulta, las diagnosticas, las tratas, las operas... pero faltaba la guinda del pastel, una vez que tienes reconstruida la mama, falta la areola y el pezón, y empezamos a ver qué posibilidades teníamos de reconstrucción, porque hay estudios que indican que las pacientes con la areola y el pezón reconstruidos tienen mejor recuperación y autoestima", compartió.

Sin embargo, las técnicas actuales "no tienen todas la misma satisfacción a largo plazo", ya que los injertos "con el paso del tiempo se aplanan". Por lo que ella se propuso crear un implante que consiguiera "un beneficio a corto y largo plazo, para cerrar una etapa con la reconstrucción de la mama". Así, junto a un ingeniero de Vigo, diseñó su implante, se trata de un "pequeño implante de polietileno que se coloca a nivel superficial, por debajo de la piel, y que logra dar un volumen de pezón".

Directivas que innovan desde Galicia

El Foro Mujeres Referentes cerró con una última mesa dedicada a Directivas que innovan desde Galicia. Paula Quintás, redactora jefa de Quincemil, moderó la conversación, en la que participaron María Sande, jefa de comunicación noroeste de Coca-Cola Europacific Partners Iberia; Irene Souto Blázquez, jefa del Departamento de Desarrollo Portuario y de Negocio de la Autoridad Portuaria de A Coruña; Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia; y Rosa Pumar, directora de Estrategia de Marca de Demadi.

Una a una relataron cómo se iniciaron en sus carreras, y los retos que han asumido hasta llegar a donde están, y compartieron su opinión sobre cómo ha evolucionado la situación de las mujeres en puestos de dirección. "La evolución ha sido brutal", aseguró Sande, ya que "al principio la mayoría de los trabajos eran secretarias, hoy en día nuestra presidenta es una mujer, nuestra directora general en España es una mujer, nuestra directora nivel nacional de producción y fabricación es una mujer, a nivel local la gerente de planta es una mujer... y hay más ejemplos, creo que se ha avanzado muchísimo". Por lo que animó a todas las mujeres a "que no se desanimen".

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2025. Carmen G. Mariñas

"En Empresarias Galicia defendemos que este es un camino que tenemos que recorrer juntos, de las 227 asociados, el 15% son chicos, eso quiere decir mucho", ha explicado Pérez, y ha alentado a las mujeres a que confíen en ellas mismas: "Confiad en vosotras, nos autoexigimos demasiado, y estamos con el síndrome de la impostora todo el rato, y podré y no podré... entonces, por favor, no nos cuestionemos, confiad en vosotras porque hay mucho talento, admiro a muchísimas mujeres".

"Que no se rindan, hay que intentar ser perseverantes y luchar por conseguir tus sueños", anímó tambíen Souto Blázquez."En nuestro sector también pasa que el porcentaje de mujeres es bajo, sbre todo en determinados colectivos, pero hace 20 años no había ninguna mujer en puestos de responsabilidad y hoy somos 4 de cada 10 en la Autoridad Portuaria de A Coruña. A lo mejor vamos más lentos, pero en los últimos años se han dado pasos muy importantes".

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2025. Carmen G. Mariñas

Por su parte, Pumar compartió un revelador documental sobre un experimento que se realizó en un colegio inglés. "Hicieron un experimento con niños y niñas de 7 y 8 años, en un aula donde había muchos problemas, al principio los niños jugaban al balón y no dejaban a las niñas, y entonces fueron casa por casa retirando todos los juguetes de género, balones, muñecas... y empezaron a darles juegos interactivos".

Lo que ocurrió es que "un niño descubrió que le encantaba coser, y una niña construir cosas, y al final del experimento jugaban todos juntos". Con todo, "lo mejor fue que todos los problemas que existían en la clase desaparecieron al eliminar esas connotaciones inconscientes que tenemos".

Al término de las intervenciones, Sara Castellanos, directora corporativa de Quincemil y Treintayseis, compartió unas reflexiones finales resumir los puntos más importantes tratados durante el Foro, a saber: "La importancia de potenciar la participación de las niñas en las áreas STEM, la necesidad de promover la mentoría y el apoyo entre las mujeres, el papel crucial de las institiuciones y empresas en la creación de entornos inclusivos, y la necesidad de dar visibilidad a las mujeres referentes". Posteriormente, las y los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel en las instalaciones del Club Cámara Noroeste.