Inés Rey en el Foro de Mujeres Referentes: "Estamos aquí porque hay una historia de superación detrás"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participó este jueves en la inauguración del Foro Mujeres Referentes celebrado en el Club Cámara Noroeste. Se trata de un evento organizado anualmente por Quincemil con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que está dedicado a poner en valor el trabajo de mujeres que están transformando Galicia con su trabajo en distintos ámbitos, como la ciencia y la tecnología, la medicina o el mundo empresarial.

El Foro contó con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Repsol y Afigal; y con la colaboración del Concello de A Coruña, y dio comienzo a las 19:00 horas en la sede del club en O Parrote. El evento fue presentado por Sara Castellanos, directora corporativa de Quincemil y Treintayseis, y en la inauguración participaron María Quintiana, directora xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia; María Rivas, subdelegada del Gobierno en la ciudad; e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

La alcaldesa comenzó su intervención compartiendo la impresión de que cada año, cuando participa en actos por el 8 de marzo, dice "las mismas cosas". "Cuando llegan estas fechas parece que siempre estamos diciendo lo mismo, y si estamos diciedo lo mismo quiere decir que aún quedan cosas por cambiar", consideró.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2025 Carmen G. Mariñas

Con todo, Rey puso en valor que A Coruña es "una ciudad de mujeres referentes", y destacó los nombres de algunas mujeres líderes en distintos ámbitos, desde el político, al empresarial, o el deportivo, también en aquellos donde "habitualmente no había presencia femenina". Sin embargo, "la lista no es tan extensa como nos gustaría", lamentó, por lo que compartió la revindicación de que las mujeres se encuentren presentes al 50% al frente de empresas e instituciones.

"Las mujeres no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población, y una sociedad no va a avanzar si no avanza con ella la mitad de su población", incidió Rey, que recordó que "ser feminista no es más que defender la Constitución Española y los valores que la impregnan, los valores de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, y de construcción de una sociedad democrática y avanzada que solo se construye entre todas".

Así, reconoció el trabajo realizado para lograr la igualdad porque "hoy estamos aquí porque hay una historia de superación detrás, de lucha por ocupar los espacios que siempre nos pertenecieron". Una historia que "hay que continuar" porque "nosotras no ocupamos el lugar de nadie, y de ningún hombre, nosotras estamos donde tenemos que estar".

Por eso, en su discurso quiso reconocer el trabajo de Elvira Otero, Rosa Otero y Carmen Borrego, fundadoras de la Asociación de Empresarias de A Coruña, la más longeva de España. "Ese movimiento que iniciaron como pioneras a día de hoy aglutina cada vez a más mujeres empresarias, pero si no fuera por ellas, no habríamos llegado hasta aquí".

En ese sentido, la alcaldesa explicó que la campaña del ayuntamiento por el 8M de este año es "en positivo", dedicada a las niñas, pero también a los niños, para decirles que "sus compañeras van a llegar igual que ellos, y que están igual de capacitadas para ser periodistas deportivas, alcaldesas, skaters, o catedráticas de inteligencia artificial". "Durante mucho tiempo estuvimos ausentes en muchos espacios, pero desde las administraciones públicas tenemos que seguir impulsando estas políticas que fomenten la igualdad de oportunidades", reiteró.

Para terminar, Rey volvió a ese discurso suyo que se repite cada 8M, y reflexionó al respecto argumentando que solo será posible "romper el discurso que digo todos los años" cuando ya no sea necesario decir "la primera de algo" cada vez que una mujer accede a un ámbito profesional determinado. "Cuando no haya que decir 'la primera de algo', 'la primera alcaldesa, la primera bombera, la primera anestesista...' cuando no tengamos el adjetivo de 'la primera', probablemente habremos logrado más igualdad", subrayó.

"El día que las mujeres con responsabilidades seamos juzgadas únicamente por nuestra capacidad profesional, y no por cómo vestimos o por si somos más altas o más bajas, más gordas o más delgadas, o más guapas o más feas, también habremos alcanzado esa igualdad, y el día que en este país no haya una víctima más de violencia de género por el hecho de ser mujer, habremos alcanzado también esa democracia plena e igualdad real", señaló. "Mientras tanto", aseguró, "seguiré defendiendo la igualdad de oportunidades y el feminismo".

El Foro de Mujeres Referentes contó con la paticipación de mujeres líderes en distintos ámbitos de Galicia. Una mesa estuvo dedicada a las líderes en STEM y otra a directivas que innovan desde la comunidad gallega. También se pudo conocer la historia y el trabajo que realiza la cirujana Cristina Varela en pacientes de cáncer de mama, con un implante innovador para reconstruir el pezón.