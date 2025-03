Foro Mujeres Referentes Quincemil de A Coruña: "Las pacientes con la areola y pezón reconstruidos tienen mejor autoestima"

El Club Cámara Noroeste de A Coruña ha acogido este jueves 6 de marzo la segunda edición del Foro Mujeres Referentes. Se trata de un evento organizado anualmente por Quincemil con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que está dedicado a poner en valor el trabajo de mujeres líderes en ámbitos como las disciplinas STEM, la medicina o el mundo empresarial. Una de las invitadas ha sido la cirujana Cristina Varela, quien ha compartido su proceso de vida y su innovadora técnica para reconstruir el pezón en pacientes de cáncer de mamá.

El Foro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Repsol y Afigal; y con la colaboración del Concello de A Coruña, y ha comenzado a las 19:00 horas en la sede del club en O Parrote. El evento ha sido presentado por Sara Castellanos, directora corporativa de Quincemil y Treintayseis, y en la inauguración ha participado María Quintiana, directora xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia; María Rivas, subdelegada del Gobierno en la ciudad; e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

Tras la inaguración ha comenzado la primera mesa redonda dedicada a las Mujeres líderes en STEM. Ha estado moderada por Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia, y en ella han participado Natalia Barreiro, directora del Complejo Industrial A Coruña de Repsol; Lara Neira, confundadora y CEO de Nigal; Almudena Justo Martínez, directora del Fujitsu International Quantum Center; e Inés Olmedo, responsable de Aprovisionamiento de Vegalsa-Eroski.

Uno de los momentos especiales del Foro Mujeres Referentes ha sido la entrevista a Cristina Varela, cirujana general especializada en Patología Mamaria e inventora de Nupple, una innovadora técnica de reconstrucción del pezón. Loreto Peteiro, subdirectora editorial de Quincemil y Treintayseis, ha guiado la conversación, y ha recordado que los avances médicos han logrado aumentar la supervivencia en los casos de cáncer de mama, sin embargo, "superar el cáncer de mamá es más que el tratamiento, y deja una huella física que se suma a la huella psicológica".

Cristina Varela

Ahí es donde se encuadra el trabajo de la cirujana. En su carrera fue determinante "el diagnóstico de cáncer de mi madre". "Ahí fue cuando decidí que me quería dedicar a la rama sanitaria, en mi caso la idea era estudiar medicina, pero siempre hay piedras en el camino que hay que superar", ha relatado. Y es que a Varela no le dio la nota "por una décima", por lo que decidió "estudiar enfermería con la idea de presentarme otra vez al año siguiente". Sin embargo, "descubrí que enfermería me gustaba mucho, me gustaba ayudar a la gente, acompañar a los pacientes, y decidí terminar la carrera", aunque después "acabó estudiando también medicina mientras compaginaba trabajos de enfermería".

Posteriormente se especializó en cirujía general porque "me siento muy mañosa" y "me parecía que iba a ofrecer más en la parte quirúrgica que no en las especialidades médicas". Y dentro de esa especialización se decantó por la Patología Mamaria. En ese sentido, ha relatado las dificultades y los retos que suponen estas cirujías, y lo importantes que son para la calidad de vida de las mujeres.

"Hay personas que no se puede mirar al pecho hasta que no tengan reconstruida su mama, areola y pezón". Cristina Varela, cirujana general

"Siempre que se reconstruye la mama, falta la areola y el pezón", una parte determinante, ya que hay estudios que indican que "las pacientes con la areola y pezón reconstruidos tienen mejor recuperación y autoestima". "Hay personas que no se puede mirar al espejo hasta que no tengan reconstruida su mama, areola y pezón", ha compartido.

Sin embargo, las técnicas actuales "no tienen todas la misma satisfacción a largo plazo", ya que lo más habitual es realizar injertos que "con el paso del tiempo se aplanan". Por lo que ella se propuso crear un implante que consiguiera "un beneficio a corto y largo plazo, para cerrar una etapa con la reconstrucción de la mama".

"Es un pequeño implante de polietileno que se coloca a nivel superficial, por debajo de la piel, y que logra dar un volumen de pezón". Cristina Varela, cirujana general

Así, se puso manos a la obra y junto a un ingeniero de Vigo diseñó su implante, que ha mostrado esta tarde a las y los asistentes al foro. Se trata de un "pequeño implante de polietileno que se coloca a nivel superficial, por debajo de la piel, y que logra dar un volumen de pezón". Está indicando para pacientes que hayan sufrido una masectomía y tengan la mama ya reconstruida.

El proceso se realiza en 20 minutos, "es una cirujía sencilla, se hace un corte de 1 centímetro, y creamos un bolsillo donde colocamos dentro el implante, luego hacemos el tatuaje de areola y pezón para conseguir un resultado muy bueno". Hasta el momento, han tratado ya 60 casos de forma satisfactoria, y su proyecto ha llamado la atención de centros hospitalarios de dentro y fuera de España.

Tras la entrevista a Varela, el Foro Mujeres Referentes ha cerrado con una última mesa dedicada a Directivas que innovan desde Galicia. Paula Quintás, redactora jefa de Quincemil, ha moderado la conversación, en la que han participado María Sande, jefa de comunicación noroeste de Coca-Cola Europacific Partners Iberia; Irene Souto Blázquez, jefa del Departamento de Desarrollo Portuario y de Negocio de la Autoridad Portuaria de A Coruña; Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia; y Rosa Pumar, directora de Estrategia de Marca de Demadi.