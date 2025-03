El cirujano coruñés Diego González Rivas regresa a 'La Revuelta' y anuncia un viaje histórico a una zona sin cirugía

Diego González Rivas (A Coruña, 1974) se ha convertido en un cirujano de fama mundial. Es pionero en idear el Uniportal Vats, una técnica mínimamente invasiva para realizar operaciones torácicas. Ha operado a más de 10.000 pacientes en 136 países. Una hazaña que cuenta en su segundo libro Curando el mundo: diario de un cirujano nómada, que acaba de presentar en el programa de David Broncano, La Revuelta.

El cirujano coruñés, que lleva cerca de 15 años realizando operaciones por todo el mundo, erigiéndose como referente en el ámbito internacional, sigue sumando increíbles experiencias de vida, que plasma en su nuevo libro. Muy pronto viajará al norte de Costa de Marfil, a una zona remota donde no existe la cirugía y desde allí conectará con La Revuelta.

"Una cosa histórica y revolucionaria"

Diego González Rivas repit por segunda vez en La Revuelta de forma presencial, porque de forma telemática ha entrado en numerosas ocasiones para hablar de numerosos casos de éxitos por todo el mundo. Y es que, desde el 1 de enero, lleva recorridos 87.000 kilómetros, el equivalente a dos vueltas al mundo en poco más de dos meses.

El médico trotamundos apenas descansa entre aviones y aeropuertos. Aprovecha estos viajes para desarrollar técnicas nuevas, pensar en cómo implementar avances tecnológicos para salvar vidas o escribir el libro que acaba de publicar, Curando el mundo: diario de un cirujano nómada, "un libro espectacular donde se cuentan aventuras con la fundación Diego González Rivas en Gaza, Libia o el Kilimanjaro".

Lo de "la vida de Diego da para libro" era por algo. Cuenta historias con las que flipamos pero es ya con imágenes como que impacta más. #LaRevuelta @dgonzalezrivas pic.twitter.com/ttnyPZNvid — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 5, 2025

El libro no solo trata de retos médicos, sino del Diego Rivas más personal, de sus miedos, dudas y esperanzas. A través de sus ojos, invita a los lectores a conocer "un mundo donde la medicina y el entendimiento humano están entrelazados. Desde avanzados hospitales hasta centros médicos con recursos limitados".

Diego González Rivas aprovechó su visita a La Revuelta para anunciar que próximamente viajará al norte de Costa de Marfil, a una zona remota donde no existe la cirugía. El médico gallego se ha comprometido a realizar una nueva conexión con el programa de David Broncano para hacer "una costa histórica y revolucionaria".

La entrevista entre Diego González y David Broncano tocó otros temas de actualidad como el estado de salud del Papa. "La semana pasada estuvimos en Roma dando una masterclass y nuestra idea era verlo, pero no pudimos. Estaba ingresado en un hospital donde yo he operado muchas veces y los médicos me contaron como está", dijo el cirujano coruñés. "Está bien, pero delicado porque es una persona mayor y está operado del pulmón", concluyó.