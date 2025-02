La Xunta advierte al Ayuntamiento de A Coruña de sanciones si no instala el quinto contenedor

La Xunta sigue insistiendo al Ayuntamiento de A Coruña para que instale el quinto contenedor. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha advertido este jueves que, de no hacerlo, el Ayuntamiento se expone a grandes sanciones.

La titular de Medio Ambiente del Gobierno gallego ha subrayado que "la ley es clara" y que debe cumplirse. En un acto institucional celebrado esta mañana en la urbe ha puesto en preaviso al Gobierno local, que trabaja para terminar los pliegos del nuevo contrato de Nostián en el segundo trimestre del año. "No nos va a quedar otra que hacer los procesos sancionadores correspondientes", ha dicho la conselleira.

"Lo único que me consta es que tuvimos reuniones con el Ayuntamiento en 2023, llegamos a un entendimiento cordial para que fueran avanzando y cumplir con la normativa vigente, pero, a día de hoy, el incumplimiento es total", aseguró. Asimismo, recordó que A Coruña no está adherida a la recogida selectiva de plástico y de bricks. "No hay el contenedor para recogerlo", ha detallado.

"No nos va a quedar otra más que hacer los procesos sancionadores correspondientes", ha dicho después de defender que la Xunta ya dio "tiempo suficiente" para el cambio. "Estamos en febrero y continuamos en la misma situación", ha apostillado.