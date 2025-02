El autobús, el mejor amigo de los viajeros recurrentes A Coruña-Ferrol: "El tren no es alternativa"

Los cinco servicios ferroviarios que unen cada día A Coruña y Ferrol llegan a la estación de San Cristóbal prácticamente vacíos. Los convoyes parecen vagones fantasmas en los que lo complicado no es encontrar asiento, sino encontrar ocupantes. Mientras tanto, las líneas de autobús llegan al completo. Estas son las consecuencias de no tener un transporte ferroviario de calidad entre las dos principales ciudades del noroeste de A Coruña.

Shutterstock El BNG pide celeridad en el bypass de Betanzos para mejorar los trenes entre A Coruña y Ferrol

No es la primera vez —y apuesta que tampoco será la última— que Ana se queda tirada en la estacada. Esta vecina de Perillo acude cada día de entresemana a la Estación de Autobuses de A Coruña para viajar a Ferrol, donde da clases en un instituto. Y ya le ha ocurrido en dos ocasiones que se queda en tierra porque el bus va demasiado lleno.

La demanda, asegura esta profesora, es muy alta. "Sobre todo hay mucha dependencia en las horas punta", explica. Sin embargo, desde Monbus siguen sin dar respuesta a sus quejas: "No ponen alternativas ni avisan cuando hay cambios en los horarios. Es desesperante", añade la profesora.

Ana no coge cada día el autobús por gusto. Ella prefiere el tren, pero en este caso "no es una alternativa real". Las comparaciones son odiosas, pero en este caso no puede evitar hacerlas: el año pasado viajaba a diario a Santiago en tren y estaba encantada. El coste era cero gracias a las ayudas del Gobierno Central, el trayecto era más corto y cómodo y sentía que aprovechaba mejor el tiempo que duraba el viaje.

El bus frente al tren, ahorro de tiempo y dinero

La diferencia entre los tiempos de trayecto es una de las diferencias que hacen que muchos inclinen la balanza del lado del autobús. El tren tarda entre una hora y diez y una hora y media (sin contar con retrasos o cancelaciones) a llegar a destino. Las líneas directas de autobús apenas duran unos 50 minutos.

Asimismo, el transporte por carretera gana en número de frecuencias. Mientras es sencillo encontrar autobuses con intervalos de una hora, el tren centra sus esfuerzos en los servicios de primera hora, del mediodía y de la noche. Las cinco conexiones diarias que existen dirección A Coruña- Ferrol son las de las 06:25; 12:05; 15:04; 18:32 y 22:55 horas. Si se invierte el sentido de la marcha las únicas opciones que quedarían son a las 05:53; 08:40; 14:40; 17;41 y 20:36 horas.

"Antes que ir en tren lo hago andando, que me lleva casi el mismo tiempo" Eva, viajera recurrente entre A Coruña y Ferrol

"Antes que ir en tren lo hago andando, que me lleva casi el mismo tiempo", dice con sorna Eva. Ella nació en Ferrol pero viaja tres veces por semana a A Coruña para encontrarse con su pareja. Jessica, que también vive en Ferrol, por ejemplo sí que llegó a darle una oportunidad al tren, pero salió escaldada. "Tarda muchísimo y hay muy pocas conexiones", se limita a decir. En su caso viajar en vehículo particular también fue una opción a barajar, pero duró poco en la recámara.

El tren que une A Coruña y Ferrol no es una alternativa real. Pero el autobús, tampoco. Es una "opción menos mala", pero no es cómoda. También tiene muchos riesgos: los retrasos son habituales y en las horas punta hacerse con un sitio es todo un reto. "Hay veces que la gente se queda tirada en la estación", concluye Jessica.

Paula, estudiante de ingeniería en el campus de Ferrol, lleva dos años viajando en bus. Y todo parece indicar que terminará la carrera con la misma fórmula. Para ella el tren que une A Coruña y Ferrol es casi una leyenda urbana: "No sé ni cuánto vale, ni cómo funciona, ni nada. Todo lo que me han dicho sobre él es que es una pérdida de tiempo".