Oleiros (A Coruña) licita A Casa do Arxentino en Mera: 1.300 euros al mes durante cuatro años

A Casa do Arxentino en Oleiros Concello de Oleiros

El Concello de Oleiros abrió el plazo para la licitación del restaurante-hotel A Casa do Arxentino después de que los anteriores concesionarios decidiesen no prorrogar el contrato. A Casa do Arxentino es de propiedad municipal y se ubica en el centro de Mera.

El Concello ha dado hoy a conocer que el canon mínimo establecido en esta licitación es de 1.300 euros mensuales (IVA incluido) y la persona o empresa adjudicataria firmará un contrato de 4 años. Los profesionales de la hotelería que estén interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el día 5 de marzo.

Hasta este momento, han sido 6 los profesionales que manifestaron su interés en la concesión. Este mismo viernes, el Concello tiene planeada una visita a las instalaciones con estas personas y aquellas otras que realicen su solicitud en los próximos días.

Toda la información referida a esta convocatoria es pública y puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado. Además, aquellos interesados en participar en este proceso también podrán informarse en la Secretaría Xeral do Concello de Oleiros.