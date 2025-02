Una familia denuncia acoso inmobiliario en A Coruña tras ser notificada del desalojo de su vivienda

En diciembre de 2023, Quincemil anunciaba la venta de "uno de los edificios más estrechos de A Coruña, en plena 'milla de oro' hostelera". La noticia corrió como la pólvora. Se trataba del número 31 de la calle Galera, el edificio en el que residía la familia de Alexia Hermida. Los inquilinos se enteraron por la prensa y por el portal inmobiliario Idealista de que su inmueble estaba en venta, y dos meses después les llegó la notificación de la propietaria: debían abandonar el piso en los próximos días.

Nuria Prieto La Calle Galera de A Coruña y el edificio desaparecido que esconde

"Nos negamos, ya que nuestro contrato es hasta 2027", explica Miguel, el padre de Alexia. Ambos viven en la primera planta del inmueble, junto con el hijo de ella, de 8 años, que padece problemas respiratorios. Desde entonces, denuncian sufrir "acoso inmobiliario". "Nos han llegado a poner silicona en la puerta como coacción para abandonar el piso", explica Alexia.

La familia vive en el edificio desde hace 10 años y paga 410 euros de alquiler. "Nosotros de aquí no nos vamos hasta 2027", afirma el inquilino. Desde que les notificaron el desalojo, han seguido pagando religiosamente el arrendamiento. "No somos okupas", refleja un cartel en la puerta de la casa, para quien pueda pensar lo contrario, dada la solicitud de desalojo por parte de la propietaria.

Sin embargo, desde hace un año, aseguran que se encuentran desatendidos por parte de la propietaria. "Vivimos en condiciones inseguras e insalubres", explican. La habitación del hijo de Alexia presenta humedades que han levantado el parquet, creando un ambiente perjudicial para la salud. "Sobre todo para la de mi hijo, que requiere una traqueotomía y necesita maquinaria que le ayude a respirar", añade.

Humedades en un inmueble de la calle Galera, en A Coruña Quincemil

Esta situación les llevó a interponer numerosas denuncias ante la justicia. "Hemos iniciado un procedimiento judicial por delitos de coacción", señala el abogado de la familia. Algo que la propietaria niega: "No tengo nada que contrastar porque todo lo que digan es mentira". Sin embargo, no quiso hacer más declaraciones a este medio sobre el caso.

La familia cree que la arrendataria vendió el piso a una inmobiliaria "sin inquilinos". "Vendieron la piel antes que el oso", señala Miguel. "Los de Idealista vinieron a verlo y se quedaron sorprendidos cuando vieron que todavía vivía gente. Fue entonces cuando retiraron el anuncio", explica.

El resto de vecinos

"En el segundo hay otro alquilado y los del tercero y el cuarto son familiares de la propietaria. Creemos que se trata de un problema de herencias", añade Miguel. De la situación de los otros pisos no saben mucho, pero lo que sí saben es que están todos ocupados.

Tras las denuncias y la insistencia, la familia Hermida recibió la visita de un perito del seguro para valorar las humedades en la vivienda. "El resto de pisos no quisieron abrirles la puerta, así que no sabemos si nos lo llegarán a arreglar o no", explica.

Puerta de la casa de unos vecinos de la calle Galera Quincemil

En mayo ambas partes están convocadas a la vista oral por el delito en cuestión. Mientras tanto, siguen esperando que les solucionen las humedades, aunque sin esperanza de que inviertan dinero en la limpieza de las zonas comunes y en la reparación de la puerta de acceso, "que lleva tiempo rota".