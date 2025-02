Los mariscadores de la ría de O Burgo vuelven a concentrarse en A Coruña

Los mariscadores de la Ría do Burgo han realizado hoy otra concentración frente a la Delegación del Gobierno de A Coruña para exigir una respuesta a la crisis que están viviendo. "Tenemos que lamentar que seguimos sin tener respuesta ni por parte del Ministerio ni de la Xunta de Galicia", declaraba hoy el miembro del Órgano de Gobierno de la Cofraría, Manuel Baldomir.

COFRADÍA PESCADORES A CORUÑA El Gobierno aprueba el pago a los mariscadores de O Burgo (A Coruña) por el dragado de la ría

Llevan desde abril sin recibir subvención alguna y sin posibilidad de trabajar por motivo del dragado de la ría. Aseguran que sigue sin haber ningún afán por poner solución a este problema. "Se nos impide trabajar, se nos estropearon los bancos de marisco y no se nos quiere dar una solución. Lo que es más vergonzoso es que ni quieren sentarse, tras todas las convocatorias que llevamos hechas".

Asimismo, los manifestantes exigían hoy la dimisión del Delegado del Gobierno "por no tomar cartas en el asunto y no saber llevar a cabo una negociación tan importante".

Son 70 las familias que viven del marisqueo y que, por lo tanto, se encuentran a día de hoy en una situación de vulnerabilidad económica.

Cuando empezaron las obras de drenaje da Ría do Burgo eran 74 personas trabajando, pero muchos de ellos se han visto obligados a jubilarse de forma anticipada por no poder llevar a cabo su trabajo y otros se han ido por este mismo motivo.

"Los ánimos están por los suelos", aseguraba Baldomir. "Esto es un maltrato económico y psicológico. No sé si al Sr. Delegado del Gobierno le gustaría recibir los mensajes de audio que recibimos desde la Cofraría: son audios de personas llorando diciendo que no saben cómo harán para sobrevivir, puesto que no tienen ingresos, pero deben seguir pagando la seguridad social".

Desentendimiento de la Xunta y el Ministerio

Por parte de la Xunta de Galicia se ha manifestado la Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, así como la Jefa de Servizo de Recursos Mariños, María Cancelo, pero "se escudan en que la Xunta de Galicia no tiene que paliar ningún tipo de daños por ser estos causados por las obras, sino que sería el Ministerio el encargado de cubrir los gastos".

Desde el Ministerio, han aceptado cubrir el 50% de los daños ocasionados si la Xunta de Galicia cubre la otra mitad, un acuerdo que desde la Xunta no están dispuestos a asumir.

En diciembre los mariscadores cobraron el dinero que el Estado les debía con motivo de los trabajos realizados entre febrero, marzo y abril de 2024 dentro del dragado de la Ría, tras medio año sin cobrar.

Desde la Delegación del Gobierno han informado hoy mediante un comunicado, que han financiado en solitario la totalidad del dragado de la ría, con una inversión de 37,2M€ y que, durante el parón de la actividad, el Ministerio financió ayudas a los mariscadores por valor de 3,8M€.

Afirman, así, que el Gobierno ha destinado 41M€ mientras la Xunta ha invertido 0€, aún siendo la CCAA la competente en la materia.

Asimismo, confirman que el Gobierno, a través del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el delegado, Pedro Blanco, ha reiterado la intención de colaborar en las ayudas que sean necesarias llegando al 50% del total, siempre y cuando la Xunta deje de bloquear cualquier negociación, asuma su responsabilidad de para con los mariscadores y se implique económicamente.