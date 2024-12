Un frente llegará a A Coruña este miércoles con frío y lluvia

Bos días! Vemos no Atlántico a fronte fría que entrará esta tarde en #Galicia👇

Así que a mañá será gris, con algunhas chuvias no oeste e co avance da tarde chegarán as precipitacións e ventos do sur máis intensos, con avisos de nivel amarelo nas provincias de Coruña e Pontevedra pic.twitter.com/YMPneX4JM8