Abegondo (A Coruña) aprueba los estatutos de la Asociación de Concellos afectados por la AP-9

El Concello de Abegondo (A Coruña) ha aprobado este jueves en el pleno ordinario su adhesión y la propuesta de estatutos para la asociación que conformarán los ayuntamientos afectados por el paso de la autopista AP-9.

La iniciativa nace del acuerdo alcanzado entre los Concellos para hacer un frente común y reclamar sus derechos. El pleno dio luz verde al texto de estatutos, nombrando como representante al alcalde, José Antonio Santiso.

La entidad se denominará Asociación de Concellos Galegos Afectados pola Autoestrada de Peaxe AP-9, y tendrá de abreviatura ACAP9.

El regidor explicó que la asociación "aunará las reivindicaciones de los municipios gallegos por los que pasa la AP-9 sin dejar prácticamente beneficio alguno a los vecinos". A la vez, Santiso considera que "ya es hora de recuperar algo justo tras padecer muchos años de ultraje".

Entre los planes de la nueva asociación se encuentra lograr la actualización catastral de la autopista, dado que la anterior data de 2007. Esta medida obligaría a que la concesionaria tenga sus bienes con valoración actual y a que abone los impuestos apropiadamente, como le sucede a los particulares.

Otra cuestión que perseguirá la asociación será la aplicación de descuentos para los residentes en los municipios y se estudiarán casos similares que se llevan a cabo en la geografía española.

Sin embargo, la votación del pleno no fue unánime. El concejal del BNG se abstuvo, indicando que su formación a nivel gallego decidió no participar. Santiso lamentó que los intereses políticos se antepongan a la defensa de los intereses públicos: "No debería haber colores en una cuestión de bien común como esta", afirmó el primer edil.

Por tanto, la propuesta quedó aprobada por los votos favorables de los grupos popular y socialista, con los votos en contra del edil nacionalista.

Nuevos descuentos: 50% de rebaja para usuarios frecuentes

El Consejo de Ministros ha aprobado la financiación de los nuevos descuentos de peaje de la AP-9 y se compromete a a elevar el compromiso de gasto para aumentar las bonificaciones ya existentes para determinados casos.

El Gobierno de España eleva así a los 81,6 millones de euros las ayudas para financiar todos los descuentos en la autopista del Atlántico durante el año 2025. Así lo ha anunciado este jueves el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

También ha indicado que será un descuento del que se podrán ver beneficiados "miles de gallegos y gallegas".