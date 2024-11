Miguel Lorenzo, portavoz del PP de A Coruña: "Inés Rey debe dar un paso atrás e irse"

El portavoz del Partido Popular de A Coruña, Miguel Lorenzo, entiende que Inés Rey es "un problema para la ciudad" y que debe "dar un paso atrás e irse". Así lo ha manifestado esta mañana en una rueda de prensa con motivo de la crisis que atraviesa el Gobierno municipal después de que su socio prioritario (BNG) anunciase que no apoyará las cuentas de 2025.

Miguel Lorenzo ha señalado la "incapacidad" de la alcaldesa para gobernar. "El presupuesto es la herramienta más importante de un gobierno", ha dicho antes de calificar la situación de "muy preocupante". No es la primera dimisión que pide, este mismo año Lorenzo exigió a la regidora que cesase a José Manuel Lage Tuñas, portavoz municipal.

Las duras declaraciones de Miguel Lorenzo chocaron, no obstante, con su oferta al diálogo. El líder del PP de A Coruña explicó que estaría dispuesto a negociar los presupuestos del 2025 con el PSOE siempre que se respetasen dos líneas rojas: la bajada de impuestos y reajustar las cuentas, de forma que todos los niños con derecho a beca comedor tuviesen garantizada la ayuda. Además, en caso de acuerdo también solicitaría a Rey "gestos de confianza" como "suspender el convenio de As Xubias y tramitar el plan general como se aprobó por unanimidad en el pleno".

"No sé si se cierra una puerta, pero sí que se puede abrir una ventana", dijo Lorenzo, que, en cualquier caso, da por hecho que no llegará a sentarse con Rey en ningún momento. "Creo que no nos llamará —la alcaldesa—. No lo ha hecho hasta ahora y no creo que lo haga", expuso a los medios.

Por su parte, el popular valoró el "portazo" del BNG al PSOE y acusó al BNG de caer en "incongruencias". "No entiendo su doble discurso", cuestionó sobre las declaraciones de Francisco Jorquera en el pleno extraordinario del lunes, donde ya adelantó que no apoyará un Gobierno del PP si se diese una moción de confianza.

Todo así, Lorenzo cree que la prórroga de las cuentas del 2024 es el escenario "más fácil y negativo", ya que en su opinión el vigente es un "mal presupuesto". Mientras tanto, la alcaldesa Inés Rey no descarta "ninguna posibilidad" para sacar adelante los presupuestos de 2025.