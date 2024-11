Viernes de lluvias matinales en A Coruña que dará paso a influencia anticiclónica el fin de semana

Bo día! Fin de semana moi tranquila en canto ao tempo en #Galicia.



🔹Venres: Nubes e claros con algún chuvasco ocasional.

🔹Sábado e domingo: Tempo seco. Nubes o sábado, máis soleado o domingo.



Destacarán as elevadas temperaturas durante as horas centrais do día. pic.twitter.com/W6gxfaDsBz