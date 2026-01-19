A Coruña abre la semana con lluvias y temperaturas normales

Una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña abre la cuarta semana del año 2026, la tercera completa, con un tiempo muy parecido al estereotipo de invierno.

De esta forma, Meteogalicia pronostica para hoy una probabilidad de precipitaciones que va decreciendo con el paso de las horas. Así, del porcentaje de 85% de la mañana se va bajando al 55% de tarde y 25% de la noche.

Los cielos, por su parte, presentarán una imagen protagonizada por nubes y claros en general, con momentos muy nublados.

En cuanto a las temperaturas, los valores serán normales en ascenso moderado con máximas de 12 grados y mínimas de 7 grados.

La calidad del aire se mantiene en un nivel favorable en general.