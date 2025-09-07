Carlo Acutis es ya el primer santo milennial. San Carlo Acutis. El papa León XIV canonizó este domingo en una ceremonia en la plaza de San Pedro ante decenas de miles de fieles (80.000, concretamente) al joven nacido en Londres que murió a los 15 años de una leucemia y al que se le reconocieron dos milagros.

Decenas de miles de personas durante la canonización de Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro. Reuters

Y no estuvo sólo. Junto con Acutis (1991-2006), también fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati (1901-1925). En la ceremonia, como es tradicional, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos leyó las biografías de los dos beatos y pidió que se inscribiesen sus nombres en el libro de los santos.

Tras la fórmula en latín de la canonización leía por el Papa se escuchó un fuerte aplauso en la Plaza de San Pedro. A la ceremonia en la emblemática plaza acudieron fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes devotos de Acutis y que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del adolescente y también estuvo presente el presidente italiano, Sergio Mattarella.

Estuvo presente, como no pudo ser de otra forma, toda la familia de Acutis: su padre, sus dos hermanos, y su madre Antonia Salzano, quien fue la encargada de llevar al altar el relicario con fragmento del corazón de su hijo.

El hermano y la madre de Carlo Acutis durante su canonización en la Plaza de San Pedro. Efe

Durante la ceremonia, el Papa pidió a los jóvenes que "no malgasten su vida". "Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra", sostuvo el Sumo Pontífice.

Y agregó que "esta es la fórmula, sencilla pero segura, de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo".

El Vicario de Cristo aprovechó la celebración para pedir la paz en Ucrania: "Que las aparentes victorias logradas con las armas sembrando muerte y destrucción son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad. Dios no quiere la guerra. Dios quiere la paz".

El papa León XIV saluda a sus fieles en la Plaza de San Pedro durante la canonización de Carlo Acutis. Reuters

"Encomendamos nuestra constante oración por la paz a la intercesión de los santos y de la Virgen María, especialmente en Tierra Santa y en Ucrania y en cualquier otra tierra ensangrentadas por las guerras", agregó el Obispo de Roma antes del rezo del ángelus.

El día de la beatificación de Carlo Acutis instalaron pantallas gigantes por las calles de Asís, pusieron cámaras frente a su tumba y a la ceremonia acudieron miembros de la plana mayor del Vaticano.

Era octubre de 2020, en plena pandemia y con muchas restricciones todavía para viajar. Decenas de miles de personas tuvieron que conformarse con ver el cuerpo intacto del beato Acutis por internet, algo que todavía se puede hacer, pues una página de Youtube retransmite 24 horas en directo las imágenes de la urna funeraria.

"Su vida es un modelo para los jóvenes, para encontrar motivaciones no sólo en los éxitos efímeros, sino en los valores perennes que Jesús sugiere en el Evangelio", pronunció entonces el cardenal italiano Agostino Vallini en la misa de beatificación, celebrada en la basílica de San Francisco de Asís. El mismo templo en el que supuestamente se encuentra el osario del santo paradigma de los votos de pobreza y que da nombre al actual Papa.

A pocos metros de la cripta dedicada al eremita fundador de la Orden Franciscana trasladaron una tumba moderna con un cristal transparente, tras el cual se podían ver los restos mortales en perfecto estado de un joven en vaqueros, sudadera y zapatillas deportivas Nike. Comenzó a expandirse el bulo de que habían encontrado el cuerpo incorrupto, aunque el titular de la diócesis competente aclaró que el cadáver simplemente estaba "íntegro" y que buena parte de su buen aspecto se debía a "la reconstrucción de la cara con una máscara de silicona".