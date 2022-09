Según la hija, el hombre comenzó creer en teorías de la conspiración sobre las vacunas, el 5G y los campos electromagnéticos y flirteó con QAnon y sus miembros a través de su comunidad en internet. Rebecca no dudó en responsabilizar al movimiento de la acción violenta de su padre.

Tanto en la ciencia como en la vida misma rige un principio elemental que ayuda mucho a acertar sobre si la manzana cae por un complot o por la gravedad. Se trata de la Navaja de Occam y es la mejor enmienda a la totalidad de las teorías conspirativas y de otras trampas que la irracionalidad tiende al sentido común. El principio lo formuló en la Edad Media el monje inglés Guillermo de Occam y postula que la explicación más sencilla es la más verosímil. QAnon y Didulo pasan del principio descubierto por Occam.

Romana Didulo es de esas personas que cuando se les pone algo en el moño no paran hasta conseguir cualquier cosa que se propongan, agitarán a las masas, ceñirán una corona y derribarán un gobierno. Tiene el don de poner los dientes en el borde del sistema, de morder hasta hacer sangre y de disfrutar con el alboroto que sigue.

Se ha autonombrado Reina de Canadá y sus miles de insumisos se oponen a las leyes y se enfrentan a la Policía. Sus frecuentes llamadas a la acción violenta y su capacidad comprobada para persuadir a sus seguidores, la han puesto bajo el foco de la Policía federal, que sigue su movimiento y la ha fichado como una de las activistas más peligrosas de QAnon en Canadá.

[El Coronel Pedro Baños: "Hay Que Negociar Con Rusia, Sin Su Gas Podrían Morir de Frío Cientos de Miles"]

En medio de una erosión de la confianza en las instituciones democráticas del país, Didulo ha reclamado la soberanía sobre Canadá, ganando una popularidad limitada, pero creciente. Se ha convertido en una figura religiosa para sus prosélitos. Es carismática y ha creado un movimiento ella sola. “Un líder creará un problema y luego se ofrecerá para las soluciones, incluso si ese problema no existe. Y eso es lo que está haciendo Didulo a personas que tienen miedo y absoluta desconfianza en las instituciones de su país”, dijo a The Guardian Carmen Celestini, investigadora de desinformación de la Universidad Simon Fraser, de Columbia Británica.

Todo comenzó con el rechazo de los camioneros a la obligación de vacunarse contra la Covid, el movimiento 'Freedom Convoy' (Convoy de la Libertad), que paralizó Ottawa durante tres semanas el pasado febrero. “El gobierno no puede tomar el control de nuestras vidas y decirnos qué poner y qué no en nuestros cuerpos”, protestaban. Grupos de extrema derecha se unieron a las marchas y lograron bloquear varias calles de Ottawa con letreros a favor de Donald Trump y QAnon, banderas neonazis y carteles con imágenes del primer ministro, Justin Trudeau, que decían: “Se busca por crímenes de lesa humanidad”.

En noviembre de 2021, en el punto álgido de la pandemia, mientras los sanitarios se apresuraban a vacunar a la mayor cantidad posible de canadienses, Didulo pidió a sus discípulos que ejecutaran a los trabajadores de la salud y a los políticos que apoyaban las campañas de vacunación. Publicó un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram ordenando a su “Ejército del Reino de Canadá” destruir todas las vacunas y “disparar a matar” a cualquiera que vacunara a menores de 19 años.

Para sus más de 65.000 seguidores en Telegram, ella es la flamante Reina de Canadá. Para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de velar por la seguridad nacional, representa la prueba de que los teóricos de la conspiración en las redes pueden ser muy capaces de infligir daños en el mundo real.

Didulo fue detenida por la Policía Montada y sometida a una evaluación psiquiátrica. Ya liberada, moderó sus proclamas. “Es muy calculadora, sabe lo que puede hacer y lo que no”, dijo a The Guardian Kurt Phillips, de la Red Canadiense Contra el Odio.

No tardó en volver a la carga y anunció que los “traidores” enfrentarían un tribunal militar que castigaría con “ahorcamiento”. Los trabajadores de la salud recibirían “no una, sino dos balas en la frente por cada niño que hayan dañado como resultado de la vacuna”. Didulo cree que cualquiera que haya recibido la vacuna de la Covid ha reestructurado su ADN y se convertirá, lenta pero inexorablemente, en un robot. Sin embargo, ofrece una cura que consiste en escuchar diariamente ciertos ultrasonidos.

Siempre resulta sospechoso quien esconde su pasado. Como buena sectaria, Didulo, de unos 50 años, cultiva la opacidad en su biografía, como si temiera que demasiada luz matara el misterio. Prefiere la tiniebla, que ahoga la verdad. En su web solo revela que, cuando a los 15 años quedó huérfana, emigró con su tío desde Filipinas a Estados Unidos. Se sabe que llegó a Canadá hace 30 años y en 2007 montó un par de empresas en Victoria (capital de la provincia de la Columbia Británica), ambas con poco éxito.

Más de una década después, en 2021, fundó su propio partido político nacionalista, Canada 1st, prometiendo acabar con la “esclavitud” de los canadienses, retirar al país de los organismos internacionales e inaugurar un mundo nuevo y feliz. Parecía convencida de que los actuales gobiernos están quemados y ya solo son humo que asciende y se desvanece en el aire.

La caravana con la que Romana Didulo recorre Canadá difundiendo sus ideas. The Conversation

El partido pasó desapercibido hasta mayo pasado, cuando su líder comenzó a adaptar sus discursos y vídeos a las narrativas conspiranoicas de QAnon y Didulo afirmó que estaba respaldada por una facción secreta del ejército estadounidense, un lugar común de QAnon.

Se ha autoproclamado “Reina de Canadá”, “Comandante en Jefe” y “Jefe de Estado y de Gobierno”. Según sus seguidores, la anterior jefa de Estado del país, la reina Isabel II, habría sido ejecutada antes de que se certificase, el jueves 8 de septiembre. Su sucesora, la Reina Romana, asegura que fue nombrada por “los mismos que ayudaron al presidente Trump”, en una referencia a los asaltantes del Capitolio. En el nombre de Romana Didulo, sus sectarios ven un anagrama de “I Am Our Donald” (Yo soy nuestro Donald).

Escoltada por un séquito de frikis, recorre el país en una autocaravana cubierta con banderas. En los pueblos, saluda a los seguidores —conocidos como “I Am” (Yo soy)—, que la reciben en escenas de entusiasmo que recuerdan las reuniones de los anabaptistas medievales en los pueblos de Inglaterra. La graban en teléfonos móviles, difunden los mítines en múltiples canales y aportan donaciones para financiar su gira y comprar una nueva autocaravana de 65.000 dólares para su Reina.

Cristina Sarteschi, profesora de Criminología de la Universidad de Chatham (Pensilvania), que ha estado estudiando a Didulo, ha escrito en The Conversation que la influencer tiene una vena vengativa. Se jacta de ser una dictadora y exhibe un comportamiento autoritario y abusivo hacia los miembros de su equipo, que reúnen todas las características de una secta.

[El Síndrome DiCaprio o Por Qué Todos Somos Leonardo y Saltamos de Pareja en Pareja]

Algunos voluntarios que renunciaron, o simplemente la disgustaron, fueron amenazados con la ejecución, con dispararles o “colgarlos de helicópteros militares” y soltarlos “sobre un volcán o granjas de cocodrilos”, según denuncian quienes fueron sus seguidores.

Usualmente, habla de sí misma en tercera persona, proclamando su rango exorbitante. Por “decreto” cambió el nombre de la ciudad de Victoria por la de "Ciudad de la Reina Romana" y la provincia Isla del Príncipe Eduardo pasó a ser "Provincia de la Reina Romana".

Lo fácil es tomar a Didulo a la ligera, pero no es una figura inocua por su enorme influencia sobre legiones de insumisos, a quienes ha logrado convencer que los auténticos locos son los ciudadanos responsables, como sugiere esta frase atribuida a Nietzsche: “Aquellos que eran vistos bailando, eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música”.

Ella escucha una música alienígena y la amplifica con una serie de órdenes que llama “decretos”. Didulo copia documentos, escritos en lenguaje leguleyo, de Ciudadanos Soberanos, el movimiento pseudoanarquista que tomó impulso durante la pandemia y desafía al Estado alegando que a sus miembros no les obligan las leyes de sus países de residencia o de cualquier otro. Para no pagar impuestos, deudas o suministros la Reina Romana les extiende “Reales Cédulas” de exención a cambio de que renuncien a cualquier documento civil como carnet de identidad, pasaporte, permiso de conducir y hasta partida de nacimiento.

Si bien las ideas de Didulo son grotescas, están teniendo un efecto real en Canadá. Cuando decretó que todos los servicios públicos son gratuitos, los impuestos son opcionales y las deudas se han condonado, a quienes se lo tomaron en serio les cortaron el suministro y se quedaron literalmente a oscuras.

A medida que crece el apoyo a Didulo, varios seguidores en todo el país están aprendiendo que su lealtad a la líder tiene consecuencias en el mundo real. Los acreedores han emprendido acciones legales contra los gorrones de Didulo, que están perdiendo sus propiedades y hogares. Ella responde denunciando la ilegitimidad de los operadores y amenazándolos con la ejecución.

Sus decretos de Jauja están dañando a sus partidarios, que no están libres de culpa. Se sienten atraídos por ella debido a la codicia que, como documenta Paul Tabori en su Historia de la estupidez humana, está en el origen de la sandez.

Pero no son necesariamente tontos de remate. De hecho, los seguidores de Didulo son unos listos que quieren vivir gratis total, consumir de gorra, ir de sinpa en sinpa, como en Jauja. Y ella les dice que es posible, que no pasa nada, que todo lo que tienen que hacer es creer en ella. Como la mayoría de los teóricos de la conspiración que postulan extravagancias, los discípulos de Didulo aprenderán por las malas que han sido engañados.

En realidad, están tratando de robar gas, electricidad y agua y de dejar de devolver el dinero que han pedido prestado a los bancos. Las “Reales Cédulas” les otorga el derecho a gasolina sin pagarla, a dejar de amortizar la hipoteca y conservar sus casas. Mientras tanto, pueden causar serios problemas en el mundo real, e incluso terror, para sus conciudadanos.

La Reina Romana es una caja esotérica de galletas surtidas que mezcla un mensaje de fundamentalismo cristiano con la afirmación de que los extraterrestres visitaron la Tierra hace 300.000 años, la creencia de que los políticos estadounidenses de alto rango son parte de una mafia de tráfico de niños y la utopía gorrona del movimiento Ciudadanos Soberanos.

Cuenta a sus seguidores que ella no es de este planeta, sino de una raza alienígena muy avanzada: una semilla estelar de Arcturia, una arcturiana con poderes sobrenaturales. Asegura que el ejército chino invadió clandestinamente Canadá abriendo túneles secretos y ella, como Juana de Arco, comandó sus fuerzas con ardor guerrero y despejó los túneles de los comunistas chinos. Una hazaña de relativo mérito considerando que dice ser una reptiliana que cambia de forma y asume cualquier apariencia física que elija, incluso puede volverse invisible en cualquier momento.

En su web afirma que el “comandante en jefe de Estados Unidos” le ha encomendado poner fin a la guerra en Ucrania actuando como “mediadora” entre Estados Unidos y Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin, un amigo cercano, le habría regalado personalmente un reloj autografiado. También dice tener acceso a los miles de millones de dólares almacenados en el Vaticano.

Didulo se viene aún más arriba cuando asegura poseer, a bordo de sus muchas naves espaciales, cámaras que curan enfermedades, regeneran extremidades y órganos, revierten el envejecimiento e incluso pueden hacer que uno sea inmortal. Promete acceso a esos milagros a todos sus partidarios y las publicaciones de Telegram sugieren que muchos de sus seguidores esperan con ansiedad su tratamiento, lo que posiblemente la obligue a establecer listas de espera.

Atributos psicopáticos

¿Qué impulsa a un lunático a creer y difundir ideas disparatadas y actuar en consecuencia y con convicción? Un estudio realizado en 2012 por psicólogos de la Universidad de Emory, en Georgia, identificó en estas personas atributos psicopáticos como carisma superficial, egocentrismo, deshonestidad, insensibilidad, deficiente control de impulsos e intrepidez. En el caso de Didulo, se podría añadir una completa ausencia de temor al ridículo.

“Lo peor que podemos hacer es burlarnos. Eso reafirma su opinión de que cuando se burlan de ellos, realmente están en el lado bueno: son los que conocen la verdad. Llamarlos locos o usar otros términos despectivos les confirma que están en el camino correcto”, dice la experta en desinformación Carmen Celestini.

Por mucho que el personaje sea de chiste, hay que tomarse en serio su ascenso. Puede dar risa, pero no es inofensiva y las autoridades deben tomar nota de la expansión de su movimiento. Sus edictos son tonterías tan delirantes como el empeño del barón de Münchhausen de salir del pozo de fango tirando de su propia coleta; sus tácticas ni funcionan ni pueden funcionar, no son legales y no existen lagunas que eximan a las personas de ser ciudadanos responsables.