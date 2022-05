Montealegre del Castillo (Albacete) 2.000 habitantes, está rodeado de grandes fincas agrícolas a las que se accede por una red de caminos en la que cualquier forastero se perdería. En una de esas fincas nació, hace 127 años, Santiago Bernabéu (1895-1978), el histórico jugador y carismático presidente del Real Madrid, impulsor del estadio que hoy lleva su nombre y de la competición cuya final juega su equipo este sábado: la Champions League. La finca se llamaba, y se llama, La Cueva, y es sólo una de la media docena de grandes propiedades que la familia del directivo madridista tuvo -aún mantiene al menos tres- en el pueblo.

Para guiarse por el entramado de caminos, en los que ya a media mañana luce un sol de justicia, nada mejor que dejarse acompañar por el alcalde del pueblo, Sinforiano Montes (1935), regidor de la localidad desde hace más de 55 años. Es lo que ha hecho EL ESPAÑOL | Porfolio.

De la finca de La Cueva a los terrenos de El Tovar, la propiedad que Bernabéu vendió en los años 40-50 del siglo pasado para hacer frente a la compra de los terrenos y las obras de lo que hoy es el templo del madridismo, el Santiago Bernabéu, pasando por los terrenos que aún pertenecen a familia. Ésta es la ruta por los otros campos de Bernabéu.

El carismático Santiago Bernabéu, durante su etapa como presidente del Real Madrid. Archivo

"Está loco, se va a arruinar", cuenta el alcalde que se cuchicheaba en el pueblo cuando Santiago Bernabéu, el hijo de don José Bernabéu, decidió vender El Tovar. Era una de las mejores fincas de la villa. "La finca debe tener 700 hectáreas", calcula. El directivo de Madrid se la vendió a un médico de Albacete. Se dice en el pueblo que por unos nueve millones de pesetas de entonces.

"Mira, luego, aquella inversión fue una de las mejores operaciones de la historia", sentencia Sinforiano, mientras avanzamos por los caminos, los mismos que recorrió en su tiempo Santiago Bernabéu e hizo recorrer también a algunos de los históricos jugadores del Real Madrid.

Hoy, la finca El Tovar pertenece a varias familias de Montealegre. Tampoco La Cueva es ya propiedad de los Bernabéu, pero sí otras de la zona como las llamadas El Salitral, La Venta y la Espartosa. Esas tres siguen en manos de herederos de los Bernabéu.

"Santiago Jacinto Severino Melchor de Todos los Santos Bernabéu Yeste nació en la Finca La Cueva de Montealegre del Castillo el 8 de junio de 1895 aunque fue inscrito en el registro de Almansa, en el domicilio en el que la familia poseía en dicha localidad", recuerda un Cuaderno de Historia local de Montealegre.

Pero ¿por qué Montealegre? El padre de Santiago Bernabéu, José Bernabéu Ibáñez, abogado, había nacido en Onteniente, Valencia, pero su trabajo le llevó a Montealegre. La localidad era, por entonces, "y hasta 1902, un señorío medieval", recuerda Francisco Millán, quien fuera concejal de Cultura del municipio. José Bernabéu era el administrador y apoderado del marqués de Villafuerte quien estaba casado con la condesa de Montealegre. El pueblo y todas sus fincas eran propiedad del marqués.

Debido a las ocupaciones de su cargo, José Bernabéu vivía a caballo entre Almansa, localidad más grande, y Montealegre, donde se convertiría en propietario de varias fincas a la muerte del aristrócrata. Unos escasos 25 kilómetros separan ambas localidades del este de Albacete, en la linde con Murcia y Alicante.

El alcalde con la partida de nacimiento de Bernabéu en la finca 'El Tovar'. Esteban Palazuelos

Héroe en la villa

Cuando falleció el marqués, el padre de Santiago Bernabéu ejerció como su albacea, juez testamentario, contador y partidor de su herencia. Además de ejecutar el reparto las tierras, que le incluyó a él entre sus herederos con media docena de fincas, José Bernabéu logró que el pueblo fuera liberado del impuesto señorial que pagaban los labradores a los dueños de las tierras. El hecho se conoce como la "redención del Onceno", nombre que se le daba al impuesto medieval.

En agradecimiento y reconocimiento por la desaparición del impuesto, la villa de Montealegre le puso el nombre de una calle a don José Bernabéu. "Una de las mejores calles", asegura el alcalde, que posa orgulloso ante la placa para el objetivo de Esteban Palazuelos, el fotógrafo de EL ESPAÑOL | Porfolio.

Ahora bien, en Montealegre del Castillo, su pueblo natal, aunque parezca difícil de creer, Santiago Bernabéu, el séptimo de los hijos de don José y venerado presidente del Real Madrid de 1943 a 1978, no tiene calle. Esto es algo que quiere arreglar Sinforiano Montes, el alcalde. "Yo, antes de salirme de alcalde le voy a poner una calle", asevera el político del PP con 87 años. Nos dice cuáles tiene en mente. No hay nada decidido, pero baraja como candidata una de las arterias más transitadas del pueblo.

Sinforiano Montes es el primer edil de Montealegre del Castillo desde 1965. Es decir, desde la dictadura de Franco. Cuando el pueblo no tenía ni luz ni agua corriente, recuerda él. Desde entonces, y tras la llegada de la Democracia, se ha mantenido en el cargo. Sólo tuvo un paréntesis: de 1983 a 1987. Decidió que dejaba la política. Esa legislatura gobernó Alianza Popular -nombre anterior del PP-. Luego le pidieron volver, asegura. No ha vuelto a irse.

El alcalde que hoy hace de Cicerone es ágil y dicharachero. Ahí donde le ven ha superado un Covid con ingreso hospitalario. "Eso fue en 2020", dice, como si hubiera pasado hace mucho mucho tiempo mientras recuerda como si fuera ayer cómo corrían por los caminos de su pueblo históricos jugadores de aquel Madrid como Alfredo Di Stéfano.

"Santiago Bernabéu solía traer a jugadores por aquí. A veces los llevaba a jugar a Almansa o les hacía recoger sarmientos y correr por los caminos. Eso sí, luego, mataba unos corderos", relata Sinforiano. Los ágapes con los que cuidaba a sus obreros y a sus futbolistas eran conocidos en la localidad.

La historia que explica el alcalde concuerda con una de las fotos históricas de aquellos años. Un grupo de hombres aparece en una de las fincas familiares en Montealegre del Castillo, El Tovar. En la imagen aparecen Di Stéfano, Miguel Muñoz, Pérez Payá, Simón y Mateo y algunos agricultores de las tierras familiares, con una pancarta que reza 'Los obreros de don Santiago saludan al Real Madrid y a su presidente'. La instantánea es de finales de los años 50. Bernabéu era presidente del Madrid desde 1943. Lo fue hasta 1978, cuando falleció.

Di Stefano, Miguel Muñoz, Pérez Payá, Simón y Mateo, jugadores del Real Madrid, y agricultores de la finca 'El Tovar'. Cedida

Lorenzo Sanz, con la séptima, en el cementerio de Almansa. Luis Bonete Piqueras

Mucho ha cambiado la vida en Montealegre desde que Santiago Bernabéu se mudó a Madrid con cinco años. Históricamente agrícola, hoy la población ha diversificado su economía y vive también de la tapicería: en el polígono industrial del pueblo se concentran una veintena de empresas dedicadas a la industria del sofá y la carpintería. El polígono industrial da trabajo a cerca de 800 personas, la mitad, de fuera.

Dinero para el Bernabéu

La tradición agrícola se mantiene, aunque, han variado algunos cultivos, la uva continúa siendo clave en la zona. Hoy en los terrenos que antaño fueron de la familia y que visitaban asiduamente algunos astros del estadio de Chamartín, actual Santiago Bernabéu, crecen cereales, hortalizas, frutales como el albaricoque y uvas de la Denominación de Origen Jumilla. Aunque Montealegre está en Albacete, como su vecina Fuente-Álamo, la mayoría de la cosecha vitivinícola se embotella bajo este sello murciano que aglutina a localidades de ambos lados de la linde entre Castilla-La Mancha y Murcia.

Los terrenos montealegrinos que pertenecieron a la familia Bernabéu hoy, en su mayoría, han cambiado de manos. No sólo por compraventas. Durante la Guerra Civil, muchas de las fincas que los Bernabéu heredaron del marqués en Montealegre fueron expropiadas.

Di Stéfano, en el cementerio de Almansa, junto a la tumba de Bernabéu.

Tumba de Santiago Bernabéu en el cementerio de Almansa. Luis Bonete Piqueras

Tras la contienda, tanto la familia Bernabéu como el Real Madrid estaban asfixiados. Bernabéu decidió entonces vender precisamente la finca de El Tovar, que su padre le había dejado en herencia directa, para ayudar con la construcción del estado del equipo que hoy lleva su nombre. Un templo que, inaugurado en 1947, hoy vive una reconstrucción millonaria y faraónica cuya finalización está prevista para finales de este año o principios de 2023.

Con un presupuesto que ronda los 700 millones de euros, el nuevo estadio impulsado por el actual presidente, Florentino Pérez, incluye entre sus joyas un césped retráctil, a modo de invernadero, que convertirá el coliseo en un espacio para eventos: de congresos a conciertos y ferias. La inversión permitirá rentabilizar el recinto y convertirlo en un foco de celebraciones más allá del fútbol.

En lo deportivo, el estadio vive una verdadera transformación digital que incluye una espectacular cubierta, un marcador 360 grados único en Europa y nuevas gradas, que van a aumentar su capacidad en 4.000 personas. Supondrá pasar de 81.000 a 85.500 localidades. En total, 40 veces la población de Montealegre del Castillo, pueblo natal de Bernabéu.

El alcalde del pueblo, Sinforiano Montes, recuerda como siempre que viajaba a Madrid, el montealegrino más famoso del mundo le facilitaba entradas para entrar al estadio. Las recogía directamente en su casa: "Sí, iba hasta su casa y allí me las daba, y no me daba una sola, me daba un par para que yo fuera con quien quisiera", explica.

La familia Bernabéu mantuvo durante años la finca familiar, La Cueva, en la que había nacido Bernabéu. La heredó Julián, uno de sus sobrinos. Hoy, la propietaria es una alicantina. En cualquier caso, a pesar de las expropiaciones, las ventas y la mudanza a Madrid, el histórico presidente merengue, que murió sin descendencia, no perdió nunca la vinculación con la zona albaceteña que le vio nacer. De hecho, está enterrado en Almansa, donde mantuvo amigos hasta el fin de sus días en 1978.

La ciudad del calzado alberga así otro de los templos del madridismo: los restos mortales del hombre que da nombre al estadio del Real Madrid y que fue uno de los impulsores de la copa que este sábado juega el equipo merengue. La Champions League. La competición se celebró por primera vez en 1955 y fue conocida como la Copa de Clubes Campeones Europeos hasta 1991. La Copa de Europa, renombrada como la UEFA Champions League en 1992, por lo que a efectos estadísticos, se consideran como la misma competición.

Por respeto a su figura histórica, además de la visita anual a la tumba de Bernabéu, el 2 de junio, aniversario de su fallecimiento, el Real Madrid ha homenajeado al mítico albaceteño llevando hasta su mausoleo algunas copas míticas.

Luis Bonete es el almanseño que se encarga de oficiar anualmente la ceremonia religiosa ante la tumba de Bernabéu. Bonete es, además de fotógrafo, franciscano seglar. Ingresó en la Orden en el año 2000 y en virtud de ello, dirige el acto anual ante los venerados restos de Bernabéu.

Casas en la finca 'El Salitral' de Montealegre, propiedad de la familia Bernabéu. Esteban Palazuelos

Este almanseño, como el alcalde de Montealegre, también conoció a Bernabéu y tiene recuerdos con él. Uno, en especial, habla de su capacidad de negociar y de congeniar con los equipos. "Mi padre tenía una bodega y Bernabéu traía a veces la uva. Recuerdo una vez que llevaba el bolsillo lleno de puros. Los repartió entre los empleados de la bodega, pero al llegar a mi padre le dijo, 'no, para ti no, que no me pones bien el grado a la uva [medida utilizada para medir el precio que se paga por las cosechas]".

Santiago Bernabéu fue presidente del Madrid de 1943 a 1978. En ese tiempo, el Real Madrid ganó seis copas de Europa, un campeonato que arrancó en 1955-56 y que los de Chamartín ganaron en su primera edición. La séptima no se consiguió hasta 1998. Habían pasado 20 años desde la muerte de Bernabéu. Ese año, el entonces presidente del Madrid, Lorenzo Sanz, llevó la copa europea, la séptima, hasta el cementerio de Almansa y se la brindó, en un homenaje, a su histórico antecesor.

Presidentes y Champions en el Madrid. Santiago Bernabéu (6). 1955-56 / 1956-57 / 1957-58 / 1958-59 / 1959-60 / 1965-66. Lorenzo Sanz (2). 1997-98 / 1999-2000. Florentino Pérez (5). 2001-02 / 2013-14 / 2015-16 / 2016-17 / 2017-18.

El Real Madrid se juega su 14 Copa de Europa este sábado en París frente al Liverpool. Menos de una semana después, el próximo jueves 2 de junio, 44 aniversario de la muerte de Bernabéu, se celebrarán en el cementerio almanseño los actos conmemorativos al pie de su tumba, con la peña madridista de Almansa y Luis Bonete a la cabeza. Al evento suelen acudir jugadores retirados del equipo y algunos directivos del club.

De ganar, a los almanseños les encantaría que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez -cuya presidencia igualaría el número de copas europeas de Bernabéu-, repitiera este año el gesto de Lorenzo Sanz. ¿Lo suelen hacer? "Por sistema nunca traen las copas", nos responden los organizadores del acto con la misma naturalidad y discreción con la que tanto, en Almansa como en Montealegre, se habla de don Santiago Bernabéu. Aquí están su casa natal y su tumba. Más escondidas y con menos grandiosidad que el gran templo de Madrid, pero igual de sagradas para el madridismo.

En la actualidad, el estadio Santiago Bernabéu está en obras. Paco Campos EFE

