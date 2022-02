The Guardian, Financial Times, The Telegraph y por supuesto todos los diarios impresos españoles compartían portada este lunes 31 de enero. En la fotografía, una de esas noticias en las que no hay versiones. Un triunfo épico y muy costoso que tuvo a medio mundo pegado al televisor durante toda la mañana del domingo. El veredicto era unánime: "Rafa, campeón". Sin embargo, como escribía Goscinny del pueblo en el que habitaba Asterix, "una pequeña aldea resiste ahora y siempre". Sólo que en este caso no es al invasor, sino al elogio unánime del que muchos calificarían como el yerno perfecto, el ganador de la encuesta más española -"¿con quién te irías de cañas?"- y probablemente el mejor deportista de todos los tiempos: el tenista Rafael Nadal (35), flamante ganador de la última edición del Open de Australia.

El último en manifestarse en este sentido ha pagado cara su osadía. Alfons Godall (59), vicepresidente de la Fundación Barça se despertó el mismo lunes con ganas de llevar la contraria. Y se despachó en Twitter con un contundente: "Rafael Navidad [traducción de Nadal del catalán al castellano] me da angustia desde el primer día. Lo tengo en el mismo saco que la Roja, el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente al estado enemigo".

Tres días después, recogía cable con otro mensaje mucho menos agresivo. "El tuit con mi opinión sobre un personaje famoso y su perfil puede perjudicar a la Fundación Barça por la presión de algunas empresas y medios. No quiero costar ni un céntimo al Barça ni renunciar a la libertad de expresión. En consecuencia, renuncio al cargo", escribía Godall, que fue vicepresidente del Barça con Joan Laporta y es independentista declarado. Por si alguien no lo sabía, lo dejó claro en un último tuit sobre el asunto: "Por una serie de razones, hoy dormiré a pierna suelta. Buenas noches a todo el mundo y viva el Barça y viva Cataluña libre".

Alfons Godall,. expresidente de la Fundación Barça. TV3

Godall sería, pues, el último ejemplo de una especie que, si no está en extinción, está compuesta por pocos ejemplares. Son los 'Anti Nadal', que han llegado a llamar al astro mallorquín hasta recogepelotas. En ocasiones, como en este ejemplo del economista catalán -cuyo nombre salía, por cierto, en la lista Falciani- los insultos han venido de la nada. En otras, reaccionaban a declaraciones o actos del tenista de Manacor.

En algunos casos el detonante son las palabras -o más bien la falta de ellas- del deportista sobre asuntos políticos o de actualidad, desde el manejo de la pandemia al desafío independentista catalán. Ocurrió cuando Nadal concedió una entrevista al diario ABC en mayo de 2020, todavía en el primer estado de alarma. Recibió muchas críticas anónimas y muchas menos de 'Anti Nadal' conocidos.

Su exentrenador y tío, Toni Nadal (60), le defendía así: "Siempre hay gente dispuesta a decir cualquier barbaridad. La gente no sabe ni qué significa facha. Si la gente se cultivara un poco. Cada cual que opine lo que quiera. Después, oye, mejor si se leen algún libro y ven qué es un facha y qué no lo es", declaró en la radio.

EL ESPAÑOL | Porfolio ha recopilado los exabruptos de diez Homo Antinadalensis, ocho identificados y dos con su usuario de Twitter. No todos son de la misma magnitud y en algunos casos, a pesar del insulto puntual, también han celebrado públicamente las victorias del mallorquín. Pero la maldita hemeroteca es lo que tiene.

1. Alfons Godall | Economista

Lo decía bien claro en su tuit el exvicepresidente del Barça y de la Fundación Barça. Para él, Nadal representa al "estado enemigo" y se entiende que el enemigo no es otro que su propio país, España. Es cierto que Nadal lleva con orgullo la bandera española, pero lo mismo hace el resto de atletas de élite, incluyendo los jugadores del Barça cuando juegan en la Roja que también critica Godall.

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic. — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) January 31, 2022

Aunque el tenista mallorquín intenta no pronunciarse sobre asuntos políticos, sí ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la situación en Cataluña. Eso sí, en la información encontrada por esta revista, Nadal nunca ha utilizado un insulto hacia nadie.

El 2 de octubre de 2017, un día después del referéndun ilegal sobre la independencia de Cataluña, el deportista declaró que seguía "con preocupación y tristeza" los acontecimientos que se viven desde el domingo en Cataluña, y aseguró que "ver la sociedad en general, no sólo la catalana, tan radicalizada, me sorprende y a la vez me desilusiona". Visiblemente entristecido, Nadal aseguró: "A mí, personalmente, me dan ganas de llorar cuando veo que en un país donde hemos sabido convivir y ser un buen ejemplo alrededor del mundo llegamos a la situación que se llegó ayer... creo que la imagen que hemos transmitido es negativa", subrayó el número uno del tenis mundial. También en la citada entrevista en ABC, habló sobre el asunto:"He seguido todo el tema de Cataluña y llega un momento dado en el que uno no entiende que se enrede tanto".

2. Ramón Espinar | Politólogo

El exsenador y exmiembro de Podemos Ramón Espinar (35) es un Homo Antinadalensis poco constante. De hecho, esta misma semana decía que le gustaba mucho "la figura como deportista" de Nadal en el programa La Roca, de La Sexta. Se lo decía a Toni Nadal, que entró por teléfono en la misma tertulia y le reprendió un tuit que el politólogo colgó en junio de 2021. "Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas. Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada", escribió Espinar.

Ramón Espinar, ex secretario general de Podemos Madrid, entrevistado por EL ESPAÑOL en Vallecas. Enrique Falcón

Nadal tío se lo recordó en plena euforia postvictoria australiana y puso al tertuliano en una situación embarazosa de la que, hay que reconocer, hizo todo lo posible por salir airoso. A lo que Espinar se refería era al comentario de Rafa Nadal sobre la decisión de la tenista Naomi Osaka, que en mayo del año pasado dijo que no hablaría con la prensa en Roland Garros para concienciar sobre el problema de la salud mental -y posteriormente se retiró del torneo por padecer depresión y ansiedad-. "Lo respeto y la respeto a ella, por supuesto, como deportista y por su personalidad. Respeto la decisión", dijo Nadal que añadió: "Nosotros, como deportistas, necesitamos estar listos para aceptar las preguntas y tratar de dar una respuesta. A ella la entiendo, pero por otro lado, sin la prensa, sin la gente que normalmente viaja y escribe noticias y logros por el mundo, probablemente no seríamos los deportistas que somos hoy. No tendríamos el reconocimiento que tenemos en todo el mundo, y lo haremos no ser tan popular, no?".

3. Roberto Sotomayor | Atleta

El atleta y consejero ciudadano estatal de Podemos Roberto Sotomayor (44) fue un Homo Antinadalensis esporádico por el mismo motivo que su excompañero de partido. "Qué oportunidad perdida para mostrar tu sensibilidad", escribía en Twitter con la imagen de una noticia de EL ESPAÑOL con las declaraciones del mallorquín sobre la decisión de Osaka de no hablar con los medios. En un segundo tuit deslizaba: "Si llega a ser Federer quien hace esto, no sé yo si hubiera dicho lo mismo".

4. Nega | Cantante

El cantante del grupo de rap Los chicos del maíz, Ricardo Romero, Nega (43), no es muy fan de Rafa Nadal. Directamente y precisamente por la entrevista que concedió a ABC en 2020, llamaba al tenista mallorquín "gilipollas". "Las conversaciones de whatsApp con mi viejo sobre Nadal son mel de romer. Por cierto, que no se me olvide mandarle las declaraciones en plan VES??! VES??! SI ES QUE ES GILIPOLLAS", decía en Twitter.

El cantante Nega

5. Israel Elejalde | Actor

El actor y protagonista de la última película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, sólo ha sufrido un episodio de antinadalismo, que se sepa, y leve. También fue a raíz de la entrevista publicada en mayo de 2020 e Israel Elejalde (48) criticaba veladamente que el tenista se metiera en política. Algunos de sus seguidores le afeaban al actor el comentario, ya que él suele opinar sobre asuntos políticos. Elejalde dejaba claro que tanto él como el tenista tenían "todo el derecho a hacerlo". Eso sí, también a discrepar de lo dicho.

Rafael Nadal como analista político es un gran tenista. — israel elejalde (@IsraelElejalde) May 5, 2020

6. Miquel Oliver | Alcalde

Miquel Oliver, a la izquierda de la imagen.

Uno de los Anti Nadal más destacados es casi vecino del mallorquín. Se trata del alcalde de su pueblo, Miquel Oliver (del partido MÈS-Esquerra) y tiene el dudoso honor de ser de los pocos que ha hecho al tenista contestar a unas críticas, algo que Nadal suele evitar. Claro que Oliver (47) fue mucho más allá de hablar sobre declaraciones de Nadal en medios de comunicación o ruedas de prensa e hizo, directamente, acusaciones graves contra el tenista. Dijo de él que era un privilegiado y que había tenido un trato de favor por haber podido construir un centro deportivo y educativo en Manacor, de acuerdo con las exigencias de una ley que aprobó el Parlamento Balear en 2012 y que se modificó parcialmente en 2018. En una carta abierta, el reciente ganador del Open de Australia, replicaba: "Sí, me siento un privilegiado, ya que la mayoría parlamentaria consideró de manera democrática que este proyecto estratégico para Mallorca tendría mucha más fuerza si se realizaba mientras yo estaba en activo, ya que se multiplicaría la repercusión", escribía en una carta abierta.

7. Frank Cuesta | Animalista

El naturalista y animalista Frank Cuesta (50) es otro conocido Homo Antinadalensis. Sus críticas a Nadal se remontan a 2018 y, desde luego, lo son por un motivo original: que aceptara jugar un partido de exhibición (frente a Novak Djokovic) en Arabia Saudí. Si la razón tras la crítica es original, también lo es el insulto escogido; le definió, nada más y nada menos, de "recogepelotas". He aquí un extracto de su publicación en Facebook: "Una persona que gana tantísimo dinero a lo largo del año, una persona que es adorada mundialmente por cómo juega al tenis, no debería de ir a chuparle el culo a nadie simplemente por ganar un millón de euros limpios. No debería de hacer cosas así, porque solo embarra o quita caretas". Y concluía diciendo que Nadal es "un gran deportista, gran persona y recogepelotas de los regímenes totalitarios".

Frank Cuesta

8. Joseba Permach

En el abanico de los Homo Antinadalensis hay hasta exmiembros de Herri Batasuna. Es el caso de Joseba Permach (52) -exportavoz y coordinador de HB-, que también consideró oportuno pronunciarse sobre la mencionada entrevista de Rafa Nadal en ABC. El titular de la misma era: "No quiero nueva normalidad, quiero la normalidad de antes". Y Permach escribía: "La normalidad de antes" era un régimen fiscal auspiciado por el PNV para las Sociedades de Promoción Empresarial y enlazaba una noticia de una investigación de Hacienda al tenista en 2012 por tributar en Guipuzkoa y pagar sólo un 0,02%. Lo que Permach olvidaba mencionar es que, tras esa investigación, Nadal sacó del País Vasco el domicilio fiscal de una de sus sociedades, precisamente para no tener problemas.

9. Pablo MM

Pablo MM -así se identifica en su cuenta de Twitter, que siguen 135.000 personas-, es otro de los que atacó a Nadal por opinar sobre la pandemia y su gestión en ABC en mayo de 2020. En este caso, el periodista y activista de izquierdas y anticapitalista, usaba las declaraciones de otra persona -que no hablaba del tenista- para criticar a Rafa. "Rafa Nadal está en su derecho de opinar todo lo que quiera sobre la pandemia, pero yo soy más de Jürgen Klopp: 'La opinión de los famosos sobre el coronavirus no es importante. Yo solo soy un entrenador de fútbol. Pregúntenle a gente más inteligente'".

Rafa Nadal está en su derecho de opinar todo lo que quiera sobre la pandemia, pero yo soy más de Jürgen Klopp: "La opinión de los famosos sobre el coronavirus no es importante. Yo solo soy un entrenador de fútbol. Pregúntenle a gente más inteligente". pic.twitter.com/PcdIttuz2X — PabloMM (@pablom_m) May 5, 2020

10. Fray Josepho

Podría parecer que los Anti Nadal suelen ser de izquierdas o más adscritos a esa ideología política, pero también hay alguno en las antípodas. Es el caso del tuitero conocido como Fray Josepho (163.000 seguidores), de derechas y negacionista de la Covid -aunque él prefiere calificarse de dudacionista-. Lo que no le gustó al anónimo tuitero es que Nadal criticara la postura de Djokovic al no vacunarse contra el coronavirus. Así, tirando de ironía, le dedicó este tuit a su otrora añorado Nadal.

Felicito a Nadal por su victoria en el Open de Australia. Espero que, en el capítulo de agradecimientos, junto con su familia, su entrenador, su fisio, su equipo técnico etc., Rafa incluya al gobierno australiano, que le ha quitado de en medio a Novak Djokovic. — Fray Josepho (@FrayJosepho) January 30, 2022

