Al día siguiente de jubilarse, Paco Obrador (Palma de Mallorca, 1942) se subió a un avión con destino a Ecuador para trabajar como cooperante de Desarrollo Local. No tenía intención ninguna, cuenta él mismo, de quedarse a pasear el perro en su Mallorca natal al cumplir los 65 años. Tampoco de apuntarse a las vacaciones del Imserso -Instituto de Mayores y Servicios Sociales-. A nadie a su alrededor le extrañó su decisión y eso que hablamos precisamente del hombre que las inventó.

EL ESPAÑOL | Porfolio ha descubierto al verdadero ideador de los famosos viajes para mayores "por cuatro perras de ná". Así lo anunciaba en Televisión Española (TVE) -la única que había entonces en España- la artista Florinda Chico. Corría 1985 y una amplía mayoría de españoles no sólo no había ido nunca de vacaciones sino que muchos ni siquiera habían visto el mar.

El nombre del ideador de tan genial y social idea había permanecido oculto todos estos años entre una maraña de posibles padres participantes en el proyecto. Paco Obrador era entonces alcalde de Calvià, uno de los principales municipios turísticos de Mallorca, donde comenzaba a despuntar el turismo de masas. Con su cara y con su cruz. Veranos llenos de turistas, pleno empleo. Inviernos vacíos, paro por doquier.

800.000 al año

Para entender cómo nació un plan de turismo social con 35 años de vida y que ha llevado de vacaciones a cerca de 20 millones de jubilados de toda España -según los datos del Imserso-, es necesario conocer el problema de la estacionalización cuando se vive del sol y la playa. La misma que convierte en fantasma los paseos marítimos cuando el turista se va. Por eso, los más de 800.000 jubilados que el Imserso mueve de media cada año en estas zonas se esperan como un maná para paliar los efectos de la temporada baja.

Tras anularse los viajes de 2020/2021 por la Covid-19, la nueva campaña está a punto de ver la luz. La tercera semana de diciembre arrancan las ventas para este otoño-invierno. Se activan por comunidades: catalanes y castellano manchegos podrán comprar a partir del día 14, los madrileños a partir del 16... El programa se inicia dos meses más tarde de lo habitual: normalmente, en octubre.

Cientos de miles de viajeros 1985/86: 16.000 plazas 1986/87: 152.000 plazas 1990/91: 356.000 plazas 2021/2022: 816.029 plazas

Antes de ser alcalde de Calvià con el PSOE (1983-1991) cuya federación ayudó a fundar en Baleares, el padre de los viajes del Imserso, Obrador, ya había sido, entre otras cosas, cura.

Francisco Obrador Moratinos comenzó a trabajar a los ocho años. Ayudaba a su padre a cargar bultos -a veces a la espalda, otras con carro- a las seis de la mañana en el Mercado del Olivar de Palma. A los 14 consiguió empleo en una fábrica de zapatos y a los 17, compaginándolo con el trabajo y estudiando por la noche, entró en el Seminario.

Ya por entonces había ayudado a fundar en España Juventud Obrera Cristiana, una asociación internacional de corte sindicalista. Se ordenaría sacerdote, aunque nunca ejerció como cura.

Del textil pasó al turismo, donde se convirtió pronto en líder sindical, lo que le trajo algún que otro problema en tiempos de la dictadura franquista. Pasó por CC.OO. y por la sección de Hostelería de los Sindicatos Verticales. Militó en el Partido Comunista y fue miembro de la organización Bandera Roja. Durante 12 años, de 1978 a 1990, fue secretario general de UGT Baleares.

Sindicalismo y turismo en Baleares "Parece una persona normal, no te da la sensación de ser un líder muy carismático, pero Paco Obrador tiene una gran capacidad de liderazgo y de trabajo. Tenía ideas muy claras en momentos en los que no era fácil". La profesora Manuela Aroca Mohedano, doctora en Historia Contemporánea e Investigadora de la Fundación Francisco Largo Caballero, es autora del libro Sindicatos y turismo de masas en las Baleares. Un binomio en el que Paco Obrador ha desempeñado un papel fundamental. "Es el cura obrero que lo abarca todo: vinculado al municipalismo, al sindicalismo desde el sector turístico…" Obrador se ordenó sacerdote a los 26 años, una edad que ya puede considerarse tardía, recuerda la profesora. Pero decidió no ejercer como cura. "Era el nuevo camino marcado por el Concilio Vaticano II: vivir la experiencia cristiana desde la sociedad, desde el mundo del trabajo", desgrana. Gran capacidad de trabajo. "Aunque siempre ejerció en el sindicato, nunca estuvo liberado". Hoy, a punto de cumplir los 80 años, estudia Filosofía por la UNED y sigue acudiendo a la sede de UGT en Palma.

En política, Obrador llegó incluso a presentarse como candidato a la Presidencia de Baleares. Ha sido director de Recursos Humanos de empresas hoteleras y sus últimos años en activo ejerció como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de las Islas Baleares.

Todo esto lo cuenta él de corrido, como quien lo ha repetido muchas veces. A sus casi 80 años, ahora que sí pasea por Playa de Palma, asegura que las etiquetas le dan igual, pero que la de cura comunista no va con él, cuenta a esta revista.

Se define como sindicalista. Es la verdadera vocación que ha marcado su vida. Como la decisión de entrar al Seminario: "La Iglesia era lo progre, si querías cambiar las cosas, el ambiente del Concilio Vaticano II era propicio. La Iglesia tenía los contactos y era lo revolucionario". Su otra gran decisión fue meterse en política: "En el sindicato me dijeron, vamos Paco, te tienes que presentar", recuerda.

"¿Quién puede viajar en invierno, cuando no hay vacaciones? Los jubilados" Paco Obrador, padre de los viajes del Imserso

Una vez en el Consistorio, el alcalde tenía una obsesión con el paro. Contra el juvenil y contra el que dejaba el turismo al bajar la persiana: Magaluf, Santa Ponça… "¿Quién podía viajar en invierno, cuando no hay vacaciones?", se preguntaba el alcalde. Y la respuesta era sencilla: los jubilados. "Si los traemos a nuestros hoteles, podemos abrir más tiempo y el Estado, y el Ayuntamiento que pagaba una parte, se ahorra el paro", se dijo.

Su equipo estaba con él. La oposición, también. Así como los hoteleros. Sólo necesitaban que el Estado les subvencionara los viajes, para que fueran atractivos. Era quizá la parte más difícil para activar las vacaciones en invierno.

Obrador, con Margarita Nájera a la derecha, su equipo y trabajadores del Ayuntamiento de Calvià. Cedida

"Los viajes del Imserso nacieron en Calvià. El problema que teníamos era un horror y la propuesta era extraordinaria. Hicimos un estudio: el Estado recuperaría la inversión de patrocinar viajes a bajo precio con las cotizaciones a la Seguridad Social, con el IVA y con el impuesto de sociedades". Habla Margarita Nájera (1954), entonces concejal en Calvià. La que sería su sucesora había entrado en política precisamente por Obrador. "Lo conocía de UGT y me dijo: 'Margarita, vamos a hacer una lista, ¿por qué no te vienes conmigo?'. En la vida lo habría pensado".

"Paco es un hombre con una inteligencia extraordinaria, con una gran comprensión de la identidad humana. Esto que llaman ahora resiliencia yo lo aprendí con él. No le vi desanimado nunca, él tenía la fuerza, la convicción de la razón", repite Nájera. Lo confirman sus compañeros de fatigas en UGT en Baleares, como Lorenzo Bravo, quien ha sido secretario general del sindicato durante 20 años.

Visitas a ministerios

En los ambientes políticos de Baleares siempre se comentó que Margarita Nájera sabía moverse por los ministerios. Probablemente adquirió experiencia con aquella propuesta: "Nos tocó ir a Economía y Hacienda, a Trabajo…".

Se fueron con las cuentas al entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia (1948). El histórico socialista conocía a Paco Obrador de UGT y sabía que cuando se proponía algo lo conseguía. Así lo señala en su libro Memorias Políticas el que fuera candidato a la Presidencia del Gobierno por el PSOE en el año 2000 al retirarse Felipe González.

Joaquín Almunia, exministro de Trabajo. Jorge Barreno

En conversación con EL ESPAÑOL | Porfolio cuenta cómo se gestó el lanzamiento del proyecto. "Llamaron y dijeron que querían verme. Me explicaron lo que podían ahorrarse los hoteles y el ahorro en seguros de desempleo. Mucha gente iba a poder viajar a sitios que no conocía e incluso ver el mar por primera vez. Parecía una idea muy ingeniosa, así que llegamos a un acuerdo", recuerda hoy el exministro y excomisario europeo Almunia.

Paco Obrador insiste en que el programa nació "como una acción de empleo, no como una acción social". Aún se acuerda, casi emocionado, de la llamada en la que le dijeron que iban adelante: "Mira, el Ministerio va a poner 300 millones [de pesetas] y se lo hemos explicado al alcalde de Benidorm y también va a entrar".

El invierno de 1985/1986 arrancó el programa piloto. Participaron 19 hoteles. 16.000 plazas: 11.000 en Mallorca y 5.000 en Benidorm. 25.000 pesetas por nada más y nada menos que tres semanas en Mallorca o 18.000 pesetas por la misma estancia en Benidorm. La pensión media en 1985 rondaba las 33.000 pesetas mensuales, no muy lejos de las 37.000 pesetas de salario mínimo. El sueldo medio de los trabajadores españoles estaba en 120.000 pesetas al mes.

Hoy, los viajes no duran más de 10 días. Además de destinos de playa se incluyen circuitos culturales. Los precios se mueven entre los 115 euros por un viaje cultural sin transporte y los 405 euros de 10 días en Canarias con avión incluido. La pensión media actual es de 1.030 euros al mes.

Todos los informes y evaluaciones fueron positivos. Para muchos, serían sus primeras vacaciones. El director del Imserso entonces, Ángel Rodríguez Castedo, hoy presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, suele destacar que muchas mujeres le repetían "qué delicia comer a mantel puesto". Algunos mayores que habían vivido la Guerra Civil y la posguerra le abrazan, le miraban y le decían: "Nos lo debíais".

Aplausos a Almunia

"Hoy la gente ni se acuerda de cómo empezó, pero entonces había quien agradecía que había podido ligar", recuerda, divertido, Joaquín Almunia.

Él no se olvida de un día en la isla. "Aquel año (1985/86) fui a Mallorca con una visita del Ministerio, nada que ver con el programa de vacaciones, y de repente, un grupo de personas mayores comenzó a aplaudirme: 'Somos los del Imserso', me dijeron. La verdad es que nunca me habían aplaudido por ser el ministro de Trabajo".

"Fui a Mallorca y, de repente, un grupo de personas mayores comenzó a aplaudirme: 'Somos del Imserso', me dijeron" Joaquín Almunia, exministro de Trabajo

Algunos de sus amigos, viajeros del programa pasados los años, también se lo han agradecido. Él aún no lo ha usado, pero no lo descarta.

Almunia dio el pistoletazo de salida al programa. Matilde Fernández (1950), primera ministra de Asuntos Sociales de España en 1988, lo consolidó. Entre sus recuerdos, destaca hoy cómo le sorprendió la unión entre sindicatos y empresarios de Mallorca en este asunto. A aquellas reuniones en las que se perfilaba el crecimiento de los viajes del Imserso acudían de forma conjunta, representantes de UGT y CC.OO. y hoteleros, como Miguel Fluxá, de Iberostar.

Paco Obrador, junto a Gabriel Escarrer, fundador de Meliá Hoteles, en un homenaje al hotelero en 2018. Meliá

De Paco Obrador, Fernández recuerda "su humanismo". Dice de él que era una de sus facetas características: "Él hablaba de lo que había que hacer para proteger a los trabajadores de Baleares".

Para la exministra, el programa es un ejemplo de "pura política keynesiana": "Un proyecto que sirve para mejorar la calidad de vida de la gente y a la vez generar empleo".

Matilde Fernández, exministra de Asuntos Sociales. Héctor Martín

Un informe económico analizó cómo aumentaba el PIB. "Ayudaba al empleo, a hoteles, a transportes, a restaurantes y a tiendas: me acuerdo de que se hablaba de cómo se vendían las perlas de Majorica, porque los abuelos compraban regalos para toda la familia".

"El invento fue tan innovador que descolocaba a todo el mundo. Los hoteleros accedieron aunque como los precios eran tan justitos, todos no estuvieron por la labor", recuerda Eduardo Gamero (1942), experto en el sector hotelero, expolítico con el PP y hoy presidente de Fomento del Turismo, institución referente sobre el sector en las islas. "Al principio los canarios no querían saber nada, porque el invierno era su temporada alta". Hoy, el programa abarca toda España e incluso destinos internacionales en Portugal y Andorra.

Paco Obrador, en la puerta de Brandenburgo, Berlín. Cedida

El cura obrero en Berlín Oriental Sus primeras vacaciones, cuenta el mismo Paco Obrador, fueron con un saco de dormir a la espalda y en autostop a Francia. Tenía 17 años. Volvería a recorrer Europa en su etapa de político sindicalista. Eduardo Gamero, presidente de Fomento del Turismo de Mallorca, una de las instituciones turísticas más antiguas del mundo y foro de debate sobre el sector, recuerda un viaje a Berlín con Obrador antes de la caída del muro. "Habíamos ido a la Feria de Turismo de Berlín y cruzamos el check point Charlie para visitar Berlín Oriental, la parte de la ciudad dentro de la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, bajo el control de la URSS. Entramos en un bar que era una auténtica ruina, no tenía nada más que dos pobres copas en las que difícilmente podías tomarte algo". Un hotelero mallorquín le dijo entonces a Paco Obrador: "Mira Paco, esto es lo que tú defiendes". Gamero recuerda que él le contestó con gracia, porque era muy afable: 'No, yo no defiendo esto, vamos a ver, yo defiendo un socialismo democrático'".

El Plan de viajes del Imserso ayudó a lanzar el programa de Balnearios. Matilde Fernández señala que había "estaciones termales casi abandonadas. Con lo que habíamos aprendido con las vacaciones del Imserso pusimos en marcha un plan que les iba a garantizar la plena ocupación, de modo que hoy tenemos unas instalaciones modernizadas y otro fenómeno de política social generadora de empleo".

La exministra mira a un futuro que ya está aquí: cada vez vivimos más, y la llamada economía silver -la que se genera alrededor de las necesidades de los mayores- es cada vez es más fuerte. Ella apuesta por proyectos como hoteles cuidadores, como ya se están planteando en otros países.

La política, sindicalista y feminista tiene todavía grabados algunos mensajes de las cartas que recibían en el Ministerio y que ordenó archivar porque "son memoria de España". "Es la primera vez que he visto el mar, es la primera vez que he montado en un avión, me he enamorado en el programa de vacaciones", escribían a Matilde Fernández.

Una vez, una señora pidió verla en el Ministerio. "Me dijo que era viuda y que se había enamorado en el programa de vacaciones. "Yo soy cristiana y me quiero casar, pero si me caso pierdo la pensión y ahora estamos muy bien los dos, viviendo juntos, con dos pensiones'". Matilde Fernández, cuenta, no podía objetarle nada, "las leyes, son las leyes", recuerda. Le recomendó que fuera a ver a "un cura obrero". Seguro que Paco Obrador les hubiera dado alguna solución.

Galas con baile

Aparte de en las reuniones, el "motivador" de los viajes, como llama Matilde Fernández a Obrador, y la ministra coincidían al menos una vez al año en la gala de cierre de temporada. Solía celebrarse en el Casino de Calvià y llegaba a reunir a 3.000 personas.

Obrador no bailaba, pero Fernández no se libraba de que algún jubilado la sacara a la pista: "Me solían decir que bailaba muy mal. 'Disimula, disimula', les decía yo".

Observadora de las costumbres, en aquellas galas la ministra comprobaba cómo iba avanzando España a través de los mayores. "Servían de estudio sociológico: los primeros años ellos con sus pantalones de tergal grises, camisas del mundo rural y boinas. Ellas con camisas oscuras, algunas ya con los puntos blancos del llamado 'alivio de luto'. Años después, el azul marino y el negro iban desapareciendo y algunos mayores me decían: 'Mira, llevo un jersey del lagarto como mi nieto'".

Vuelven los viajes

Tras el parón de 2020 por la pandemia, el único en sus 35 años de existencia, los viajes del Imserso se retoman el mes que viene. Elisa (1950) y Alejandro (1949), jubilados y residentes en Vinebre (430 habitantes, Tarragona) están atentos para reservar destino. A Alejandro, trabajador de la central nuclear de Ascó, le jubilaron con 53 años. Al cobrar una pensión ya podía acreditarse como viajero Imserso.

Elisa y Alejandro, en un viaje del Imserso en Cáceres. Cedida

"La primera vez fuimos a Cantabria, a un hotel a Suances, nos gustó mucho todo: el hotel, la guía, las excursiones…". Era el 2011. Les encantó la experiencia. Y no han dejado de viajar con el Imserso desde entonces.

Han hecho viajes con otras parejas de amigos e incluso solo de chicas. "Una vez nos fuimos solo mujeres, porque nos lo merecíamos", cuenta Elisa, enfermera jubilada. El año pasado, cuando llegó la pandemia, tuvieron que anular su última reserva: un viaje a Torrevieja. Así que Alicante es, en principio, su primera elección para esta temporada.

Imserso 2021/22 Plazas: 816.000 (16.000 en 1985/89). Estancias: Seis millones. Hoteles: Participan 350 establecimientos (19 hoteles en 1985/86). Empleo directo que se mantiene: 12.000 puestos. Empleo indirecto: 85.000 puestos. Inversión estatal: 280 milones de euros (300 millones de pesetas 1985/86).

El suyo no es para nada el perfil de aquellos primeros viajeros de 1985 que no habían subido antes en avión o no habían visto el mar. Elisa y Alejandro, que fueron de viaje de novios a Madrid y a Galicia, vivieron un año en EE.UU. por el trabajo de él. Se han recorrido toda Europa: París, Londres, Venecia... Elisa ha estado incluso en India, en una experiencia que le impactó.

Grandes viajeros, el matrimonio se adapta a cualquier categoría de hotel y ellos mismos se cuadran los circuitos buscando en la web. Comparten información de sus viajes en foros y suelen hacer amigos en sus salidas.

De momento, no se encontrarán en su próximo viaje del Imserso con el padre del programa. Tras pasar por Ecuador, donde le otorgaron la Medalla al Trabajo, -es el primer extranjero al que se la dan-, Paco Obrador estuvo en Perú, en la zona andina, en un programa de Desarrollo Sindical junto a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo.

El expolítico y sindicalista en su etapa como cooperante en Senegal. Cedida

Los últimos tres años antes de regresar a Mallorca, Obrador los pasó en África: Senegal, Mauritania, Marruecos y Argelia. Allí ha visto, dice, "las pateras desde el otro lado, que no es lo mismo". De momento, no tiene intención de viajar con el Imserso. Sigue con sus paseos por la playa, con sus estudios nocturnos -está en 3º de Filosofía por la UNED-, cuidando de los suyos y quedando con los compañeros del sindicato.

