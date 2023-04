Los militares españoles se enfrentaban a un escenario incierto: aprovechaban una ventana de tres días donde las hostilidades habían cesado. Ambos bandos acordaron el 20 de abril un alto el fuego por el fin del Ramadán. Pero la situación era extremadamente frágil. Podía cambiar en cualquier momento. No se podían fiar de una tregua que, en caso de romperse, podría llevarles al peor de los escenarios: verse sorprendidos en el enjambre de calles de Jartum, sin apoyo aéreo y con la única ayuda de sus blindados ligeros y la munición que llevaban encima.

Pero hasta para ese escenario estaban preparados. Así lo confirma el coronel Alberto Fajardo del Mando de Operaciones (MOPS) y jefe del contingente español responsable de la Operación ‘Eva Sierra’, nombre responde a las iniciales de “Evacuación Sudán”. Una semana después de que el centenar de civiles llegara a salvo a sus destinos finales, Fajardo reconstruye con EL ESPAÑOL | Porfolio los detalles de una misión de alto riesgo que, al igual que en Afganistán en verano de 2021, ha vuelto a demostrar el liderazgo español en este tipo de evacuaciones de civiles en zonas hostiles.

Fajardo es el Jefe de Planes Operativos del MOPS. Egresó de la Academia Militar General de Zaragoza en 1994, formó parte de la Brigada Paracaidista y estuvo desplegado tres veces en Afganistán, dos en Irak y una en los Balcanes. Recibió la Medalla al Valor Reconocido, por una “hecho de armas” en Afganistán. Posteriormente estuvo al mando de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT), actual Brigada Galicia VII, en la División de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa y lleva dos en el MOPS.

Las llamadas de ida y vuelta entre los ministerios de Defensa y Exteriores son constantes en los últimos días. El sábado 15, la frágil situación en Sudán ha escalado hasta el conflicto armado directo y se han producido choques intensos entre el ejército liderado por el general Abdelfatah al-Burhan, y las milicias paramilitares de la Fuerza de Apoyo Rápido (FAR), al mando de Mohamed Hamdan Dagalo.

El Sistema de Centros de Inteligencia de las Fuerzas Armadas españolas sigue de cerca la situación en el país africano. No les pilla por sorpresa: “Tenemos el sensor puesto en áreas que afectan directa e indirectamente a los intereses españoles y comienzan a llegar reportes sobre la posibilidad de que se desate una crisis en Sudán”, explica Fajardo.

Tanto el ejército sudanés como las FAR se unieron en 2021 en un golpe de Estado para expulsar del poder al dictador Omar al-Bashir, debilitado tras una oleada de protestas ciudadanas que comenzaron en 2019. Sin embargo, desde la asonada militar, las tensiones entre ambos grupos fueron en aumento hasta el estallido de este nuevo conflicto.

La incapacidad de al-Burhan para integrar a la milicia en las Fuerzas Armadas Sudanesas fue la gota que colmó el vaso. Días antes de los primeros choques, las FAR movieron posiciones sin autorización, para lanzarse el sábado 15 sobre los principales objetivos militares y estratégicos de Jartum y otros puntos del país.

Las primeras noticias que llegan de Sudán son confusas: ambos bandos aseguran haber tomado el control de varios edificios gubernamentales, el cuartel general del ejército, la televisión estatal, el palacio presidencial, la residencia oficial de al-Burhan y el Aeropuerto Internacional de Jartum.

Lo único que se sabe a ciencia cierta es que los disparos y las detonaciones se repiten día y noche. Los civiles huyen despavoridos en búsqueda de refugio y comienzan a contarse los primeros muertos. Los peores presagios apuntan al estallido de una nueva guerra civil sudanesa que ponga en jaque, de nuevo, a cientos de miles de inocentes.

Entre estos civiles está el personal diplomático español, cuya misión encabeza el embajador Isidro González Alfonso y otros funcionarios y personal de apoyo. En Sudán también hay una decena de españoles más, la mayoría, misioneros y trabajadores humanitarios. No todos ellos se encuentran en Jartum, la capital.

La División de Emergencias Consulares de Exteriores confirma la gravedad de la crisis con sus contrapartes de Defensa, y el miércoles 19 de abril se convoca a los mandos militares y diplomáticos correspondientes a una reunión. El anuncio de un posible alto el fuego entre ambas facciones a partir del 21 de abril por el fin del Ramadán abre una oportunidad para una evacuación del personal civil con riesgos reducidos.

El MOPS del que forma parte Fajardo es uno de los invitados a esa reunión, que tiene lugar en el Estado Mayor de la Defensa en Madrid. “Se nos llamó a esa reunión y se nos expuso la situación de los españoles y similares ahí. Por similares nos referimos a población civil de otros países de la Unión Europea o con algún vínculo con España”, dice Fajardo. “En ese encuentro, se nos preguntó qué opciones había para evacuar a ese personal de Sudán”.

Tras la reunión, el Grupo de Planeamiento Operativo del MOPS activa el enlace con Emergencias Consulares y la Embajada en Jartum para conocer la situación en tiempo real. Paralelamente, comienza la elaboración de diferentes planes de contingencia que, en menos de 24 horas, están sobre la mesa del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), y de los ministros de Defensa y Exteriores.

“Desde el MOPS, en coordinación con la parte diplomática, hacemos a lo largo del año varios ejercicios NEO [las siglas en inglés para Operación de Rescate de Personal No Combatiente]. De hecho, ahora en mayo tenemos un ejercicio fuera de España. En este sentido, contamos con una respuesta operacional de máximo nivel para situaciones reales como la que surgió en Sudán”, explica Fajardo.

“Tenemos elaborado un plan genérico NEO adaptable y modificable a las circunstancias que exija cada situación. Dependiendo de éstas, son diferentes los medios que empleamos. Por ejemplo, si hablamos de una zona costera, podemos contar con barcos desde los que operar con helicópteros, etc.”, prosigue.

Con la información de inteligencia en la mano y el canal abierto con el segundo de la Embajada en Jartum, el jueves por la mañana, Fajardo presenta a sus jefes el plan de operaciones para la extracción de civiles en Sudán.

En el caso de este país africano, España cuenta con una ventaja operativa: la base militar internacional de Yibuti. Allí hay un despliegue permanente de fuerzas españolas, francesas, estadounidenses, alemanas e italianas para coordinar operaciones en el cuerno de África. Una de las más destacadas que se han dirigido desde esta base ha sido la Operación Atalanta contra la piratería en Somalia. El destacamento español Orión está allí desde 2008.

La base de Yibuti es una cabeza de puente a sólo 1.231 kilómetros de Jartum, que ofrece apoyo estructural y logístico para cualquier fuerza que pretenda desplegarse en Sudán. La capital sudanesa está a 2 horas y 2 minutos de vuelo.

El plan de Fajardo es el siguiente: concentrar todos los medios necesarios en Yibuti, reabastecerse allí y volar a un aeródromo al norte de Jartum controlado por el ejército sudanés, para luego ejecutar una operación relámpago de extracción a plena luz del día. La tregua dará comienzo el viernes 21 de abril a las 6:00 y concluirá a la misma hora del domingo 23. El Mando de Operaciones trabaja a contrarreloj.

“Todos los países implicados teníamos claro que, para entrar, aunque el entorno fuese igualmente hostil, tenía que ser en el momento de tregua. Contábamos con todas las medidas de seguridad por si se rompía el alto el fuego, pero teníamos un límite horario, las 6:00 de la mañana lunes, para evitar que eso ocurriera”, señala Fajardo. El JEMAD toma la decisión de seguir esta línea de acción.

Este plan incluye diferentes opciones y prevé diferentes escenarios, desde el más probable hasta el más improbable; desde la situación más favorable hasta la más hostil. “El plan contaba con un despliegue de capacidades militares que pudiera enfrentarse a la situación más peligrosa, que era también la menos probable. Pero sea lo que sea que ocurra, tenemos que desplegar medios capaces de enfrentarse a la peor de las hipótesis”, matiza el coronel.

El mayor temor de las tropas españolas es verse atrapadas en territorio hostil en una lucha encarnizada entre dos bandos, con un centenar de civiles a su cargo y munición limitada para abrirse paso hasta una zona segura, desde donde poder despegar de nuevo hacia Yibuti.

Es un escenario que evoca al que tuvieron que enfrentarse las tropas estadounidenses en octubre de 1993 en Mogadiscio, Somalia. Entonces, unos 160 hombres acompañados de una docena de vehículos y una veintena de helicópteros, se adentraron en la ciudad para capturar a un líder rebelde, pero las milicias los emboscaron en medio de las calles. El saldo fue de 19 estadounidenses muertos y 73 heridos, con dos helicópteros derribados. La batalla inspiró el libro y la película ‘Black Hawk derribado’.

El viernes por la mañana, el MOPS lanza una petición al Ejército de Tierra y al Ejército del Aire y del Espacio para que aporten las unidades que requiere el plan aprobado. Tienen que ser unidades listas para desplegarse con las capacidades necesarias en menos de 24 horas. “Ambos ejércitos hicieron un esfuerzo tremendo para cumplir con las exigencias de la misión”, apunta Fajardo.

A lo largo del día, se define el despliegue militar español: 90 operativos procedentes de la I Bandera Paracaidista y del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, 80 miembros del Ala 31 de transporte aéreo, el Grupo 45 de transporte de personalidades, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y del Espacio, un equipo de reconocimiento y enlace operacional del Mando de Operaciones y personal del Mando Conjunto de Operaciones Especiales y del JFAC (Componente Aéreo de la Fuerza Conjunta). En total, son más de 200 efectivos.

Irán acompañados de tres aviones de transporte A400M del Ala 31, que tomarán tierra en Jartum con la avanzadilla militar, y dos vehículos blindados ligeros VAMTAC, armados con ametralladoras pesadas, en previsión de que se cumpla la peor de las hipótesis. Un cuarto avión del Grupo 45, un A330, se desplazará hasta Yibuti para volar de regreso a Madrid con los civiles evacuados.

Paralelamente, el MOPS coordina con las fuerzas internacionales en Yibuti el despliegue español en la base avanzada. Al mismo tiempo, el mando mantiene el canal abierto con las autoridades sudanesas que confirman que la mejor opción es aterrizar en el aeródromo de Wadi Seidna, controlado por el ejército local, ante la imposibilidad de hacerlo en el Aeropuerto Internacional de Jartum. Este es uno de los principales focos de los combates.

Las noticias que llegan de Sudán no son halagüeñas. Pese al inicio del alto el fuego, el mismo viernes 21 se registran combates en la ciudad. Este es el reporte del corresponsal en Jartum de Radio Francia Internacional, Eliott Brachet, de aquel día:

“En Sudán, en el día del Eid al-Fitr (culminación del ayuno), que marca el final del Ramadán, los combates no han cesado a pesar del anuncio de un enésimo alto el fuego el 20 de abril de 2023. Las calles están desiertas. Sólo se ven soldados, desplegados en los cruces, en las esquinas de las casas.”

“En esta fiesta musulmana, el muecín ni siquiera ha podido llamar a los fieles a la oración. La aviación del ejército regular prosigue sus ataques contra las posiciones de las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido en el centro de la ciudad. Éstas responden dispersándose en las zonas residenciales.”

Aún así, y preparados para el peor de los escenarios, el plan español avanza, y tras todas las autorizaciones pendientes, las primeras unidades españolas comienzan a volar hacia Yibuti.

Guerra en Sudán

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) son una milicia que nació en 2013 por impulso del dictador Omar al-Bashir, con la intención de controlar la región sur-occidental de Darfur y protegerse ante las conspiraciones de los servicios de inteligencia. A este grupo paramilitar, bien armado y con decenas de miles de combatientes, se le atribuyen crímenes de guerra en esa zona de Sudán contra minorías étnicas no árabes y cristianas. Desde su creación, las FAR son responsables de al menos 200.000 muertes.

Tras el golpe de estado conjunto en 2021 que derrocó a al-Bashir, las FAR mantuvieron un estatus de cordialidad con las Fuerzas Armadas regulares, pero su relación se fue tornando insostenible. Ambos lograron bloquear los intentos de establecer un gobierno civil, para seguir repartiéndose el poder. Pero el fracaso al tratar de integrar a las milicias en el ejército ha desatado nuevos enfrentamientos.

A día 25 de abril, los muertos por los choques entre ambos grupos sumaban 559, y los heridos más de 4.000. Mientras las promesas de alto el fuego se repiten, los combates no han cesado, forzando un éxodo civil que hace temer una crisis humanitaria, en un país que ha vivido, desde los años 80, dos cruentas guerras civiles con un saldo de más de 1,5 millones de muertos.