Una llamada a la cordura: un caso que no representa al sector

Como era previsible, la denuncia publicada estos días sobre posibles prácticas irregulares de gestión de un hospital público de gestión privada en la Comunidad de Madrid ha sido utilizada de inmediato como arma para arremeter indiscriminadamente contra todo el sector sanitario privado, sin matices, sin rigor y sin ningún tipo de prudencia.



Y eso es profundamente injusto. Y profundamente irresponsable. Una mala práctica —si se confirma— debe investigarse, corregirse y sancionarse.



Pero extender esa sospecha a todo un sector que es esencial para el país es, sencillamente, una barbaridad. Primero porque hay que diferenciar claramente la Sanidad Privada de la Sanidad pública gestionada por una empresa privada … que es SANIDAD PÚBLICA.

"El sector sanitario privado es imprescindible para sostener el Estado de Bienestar. Sin su aportación, el SNS no tendría capacidad para absorber la demanda"

La Sanidad privada opera trabajando todo lo que puede y cuanto más complejo mejor, mientras que el modelo concesional se basa en la gestión de salud de un núcleo poblacional a cambio de una cápita por individuo y por tanto, el modelo de negocio es totalmente inverso.

Además, la realidad es tozuda y conviene recordarla:



- El sector sanitario privado es imprescindible para sostener el Estado de Bienestar. Sin su aportación, el SNS no tendría capacidad para absorber la demanda.



- Es un motor económico y de empleo cualificado, que aporta innovación, inversión y estabilidad.



- Es —y lo ha demostrado con creces— un aliado leal y eficaz del sector público, como quedó más que constatado durante la pandemia.



En HM Hospitales rechazamos de forma categórica cualquier práctica que discrimine a los pacientes por razones económicas, o que seleccione patologías en función de su rentabilidad.