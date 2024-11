PP y PSOE deben tomarse su responsabilidad política en serio: se lo deben a las víctimas

Salvar el mayor número posible de vidas, encontrar a los desaparecidos, aliviar el dolor de las víctimas, restaurar los daños y volver a poner en funcionamiento la Comunidad Valenciana es la primera y más urgente tarea del Estado.

Pedro Sánchez en la COP29. Reuters

Afirma el Gobierno, y no parece cuestionarlo la oposición, que no es el momento de exigir responsabilidades. Hay mucho de razón en ello cuando todavía no se han recuperado los restos de todas las personas y no se ha restablecido el normal funcionamiento de la vida en esta zona de España.

Pero el juicio de responsabilidad política no se contrae, como trataré de explicar, a exigir dimisiones y presentar censuras o reprobaciones que pudieran entorpecer el objetivo principal de normalizar la vida en las zonas afectadas. El proceso de exigencia de responsabilidades tiene dos partes claramente diferenciadas: la información y el eventual reproche. En primer lugar, la información rápida, precisa y fiel de lo que ha ocurrido. Las dimisiones, censuras o reprobaciones, después.