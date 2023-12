El pacto migratorio de la UE, lo que dicen los periódicos

La Unión Europea se ha puesto dura. Esa es la noticia que publican esta mañana en su portada todos los periódicos, sin excepción. Además, con un mismo enfoque. Cuanto más lejos nace la noticia, más ecuanimidad exhiben nuestros queridos diarios. Fijaos en el parecido. El País: “Europa endurece los requisitos de acogida para inmigrantes e impone cuotas de reparto”. ABC: “La Unión Europea endurece el control migratorio”.

Decía Antonio Fontán, maestro de periodistas, que si se cogía un periódico español y se ponía al trasluz se le podían ver en la transparencia las filias y las fobias, los amigos y los enemigos. Pero con determinadas noticias internacionales eso se disuelve. Otro matiz de este pacto sobre la inmigración que destacan todos los diarios es la posibilidad que se otorga a los países de pagar para no recibir inmigrantes.

Lo destaca, por ejemplo, La Vanguardia: “Los países que no quieran participar en la reubicación interna de los inmigrantes tendrán que pagar”. ABC habla incluso de trueque: “Los países miembros podrán reducir la cuota asignada pagando 20.000 euros por persona rechazada”.

Tras años negociando, este pacto se ha suscrito por gobiernos de izquierda y derecha, pero no ha gustado en otro sector fundamental de los que colabora con migrantes. EL ESPAÑOL: “Las ONG rechazan el nuevo pacto europeo de migración. Dicen que es una concesión a la extrema derecha”.

Y ahora, ladies and gentlemen…

Por fin, llega el momento más esperado por todos los españoles. Entradas agotadas en apenas unos minutos. La gran velada de boxeo participada por nuestros dos mejores púgiles. En un lado del ring, Pedro Sánchez. Le gusta hacerse llamar El perro. Un metro y noventa centímetros de altura; veinte centímetros de credibilidad. 94 kilos de peso y 600 kilos de cambio de opinión. Guapo, cruel, capaz de todo, invicto desde 2015. Ágil, bailarín de salón, domina la sardana, el aurresku y lo que le pidan. Dicen que, con tal de ser presidente, pondría el AVE a Mallorca.

Al otro lado, Alberto Núñez Feijóo. Suena duro, contundente. Feijóo. Tiene pinta de sacerdote, sus movimientos son más pesados, lleva gafas, no te lo esperas… Pero en el último combate, retransmitido por Atresmedia, cómo repartía. Pega poco, pero duro. Su socio, en la esquina con la toalla, le pide que cuelgue por los pies. Él quiere cumplir las normas, quiere ganar en el ring. Un metro y 77 centímetros de altura; el peso no lo sabemos, pero se le ve en forma. La campaña no sirvió para ser presidente, pero sí para tener pinta de deportista.

La Vanguardia: “Sánchez y Feijóo se reunirán mañana en el Congreso en un clima de bronca total”. El Mundo: “Feijóo fuerza a Sánchez a verse en el Congreso”. EL ESPAÑOL: “Feijóo logra llevar la cita de Sánchez al Congreso el día de la Lotería pero sin expectativas de acuerdo”. Os preguntaréis por qué es un logro hacerlo el día de la Lotería. Lo explica en su crónica El Confidencial: “El PP consigue un sitio neutral que iguala a los dos dirigentes. Se eligió el 22 de diciembre en parte para tapar esa fotografía con el sorteo de la Lotería”. ABC relata que el único acuerdo posible es el de retirar de la Constitución el término “disminuidos”.

Pero hoy, antes que con Feijóo, el presidente tiene otra reunión.

No será un combate, sino un paseo por el río, una cita romántica, una oportunidad para comprar castañas y curarse el frío de las manos, para ponerse cacao en los labios agrietados, para acariciarse castísimamente cuando nadie mira.

El País: “Sánchez y Aragonès exploran hoy en Barcelona los límites de la nueva fase de diálogo”. El Confidencial: “Aragonès recibe a Sánchez con el reto de impulsar otra financiación para Cataluña”.

Sin embargo, la promiscuidad del presidente, capaz de pactar con cualquiera, también puede nacer al otro lado. Atención a la portada de La Razón: “Junts se abre a llegar a pactos en el día a día con el PP. Puigdemont impone el pragmatismo: de Sánchez quiere la amnistía y la consulta”. Pero también intentará sacarle cosas al padre Feijóo.

Otra foto que está en varias portadas, por ejemplo la de El Mundo, es el sesenta cumpleaños de la infanta Elena. Reunió en un restaurante de Madrid a casi todos los Borbón. No hubo foto conjunta, pero compartieron mesa Felipe y Letizia con el Emérito.

Y termino con una noticia divertida, que es juernes. El País: “El Gobierno financia con fondos europeos una web de libros y propaganda fascista. El Ministerio de Transformación Digital dice que cumple los requisitos para acceder al programa”. ¡Eh, eh, fascistas! ¡Hitler! ¡Hitler!

