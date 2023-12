La foto de Sánchez publicada por Efe, un hallazgo

Suele decirse que Sánchez es el hombre de hielo, que su rostro es el de un hombre por el que no resbalan las emociones, que hace política sin permitir jamás que la cara refleje las tribulaciones del alma. Esta mañana, en los periódicos, eso no es cierto. Hay una foto sensacional de Chema Moya en las portadas de El Mundo, EL ESPAÑOL y La Razón.

Aparece el presidente del Gobierno en la inauguración de la Casa de la Arquitectura, que tuvo lugar ayer en Madrid. Mira a la cámara con un gesto revelador. Nunca antes había visto a nadie ser más eficaz a la hora de decir: “Me importa tres coj… me importa un pimiento lo que penséis, soy el puñetero presidente del Gobierno”. Es una especie de actualización de aquella imagen de Julio Iglesias señalando al frente con su mítico: “Y lo sabes”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de inauguración de la Casa de la Arquitectura, este lunes en Madrid. Chema Moya EFE

Con ese rostro se pueden entender la mayoría de noticias. El Confidencial: “Transparencia amonesta a Sánchez y sus principales ministros por ocultar viajes y gastos”. ABC: “El Consejo de Europa examinará de urgencia la amnistía al procés”. El Mundo: “Sánchez revoluciona Exteriores para intentar blindar la amnisíta. Ángeles Moreno, que defendió la medida en Estrasburgo, será la embajadora en Estados Unidos”. EL ESPAÑOL: “Pere Aragonès y Sánchez negociarán la ‘financiación singular’ para Cataluña que descartó Hacienda”.

Y esta, que es maravillosa. La Razón: “Óscar Puente defiende el ‘derecho a la vida’ de los abertzales”. Lo curioso es que el Gobierno sienta que hoy, de pronto, ellos defiendan ese derecho a la vida de Bildu. Se lleva defendiendo siempre, sólo faltaba, aunque ellos no defendieran siempre el derecho a la vida de determinada gente. Pero una cosa es defender el derecho a su vida política y otra darles los gobiernos.

Ahora leo una noticia para acto seguido defender a Sánchez sin contemplaciones. El Confidencial: “El Gobierno aumenta un 66% el coste del catering del Falcon. Defensa acaba de sacar a concurso el contrato del servicio de catering para los pasajeros de las aeronaves que utilizan el Gobierno y la Casa Real. El coste del suministro se incrementará de 1,2 millones a 2 millones”.

Lo primero que le sale a uno es la indignación, pero si se mira la foto de los menús actuales del Falcon que publica El Confidencial… El humus parece vómito, las alcachofas son un insulto a la ribera navarra y la tarta de chocolate, si la ve el dueño de un perro por la calle, la recoge con bolsa verde. ¡A ver si el Gobierno estaba desempeñando estas políticas por tener el estómago revuelto!

Otro asunto que se repite en todos los diarios pero con distintos enfoques es la posible reunión entre Napoleón y el padre Feijóo. Es divertido comprobar cómo la carga de la culpa fluctúa en función de la línea editorial.

La Vanguardia: “Sánchez sigue a la espera de que Feijóo acepte reunirse con él”. Y luego recogen un entrecomillado de Moncloa: “¡Es inaudito!”. El País, muy parecido: “El PP redobla las excusas para dejar en el aire la reunión de Sánchez y Feijóo”. Por cierto, en esta página, la foto es sensacional. Fue tomada ayer en la cena del PP de Madrid. El padre Feijóo parece que va ciego raso y es ese típico amigo pesado que te agarra por el hombro y te cuenta algo inexplicable explicándolo con muchos gestos de una mano y con la otra apoyada en tu hombro.

Voy cruzando el río, sabes que te quiero, Carles Alsina, patrón de las reuniones y los encuentros festivos. Misma noticia en esta otra orilla. La Razón: “El PP exige cesar el ‘navajeo’ en la cita Feijóo-Sánchez”. ABC incluye una respuesta de Génova a la reunión: “No vamos a picar el anzuelo”.

Más cosas: Irene Montero, candidata a las elecciones europeas, en la portada de El País. No hay quien los entienda. Ayer decían que El País era un sicario del régimen y hoy le conceden una cordialísima entrevista. Cosas que me llaman la atención. Han cerrado su guerra con Yolanda Díaz: “Pasamos página, les deseamos lo mejor”. Dice Montero que en su partido las decisiones las toma la militancia. Y ni una pregunta sobre la ley del sólo sí es sí. Pero un matiz clave: la propia Montero, en el repaso a sus logros, la deja fuera, ya no la reivindica.

En El Confidencial, el asalto a los cielos se ha visto reducido al asalto de un cuartucho: “Primera negociación PSOE-Podemos. Los morados buscan despacho en el Congreso. La tensión con Sumar precipita el cambio de dependencias, todavía por definir”.

¿Os acordáis del agente del CNI que sigue preso por filtrar información confidencial a la CIA? Revela Falso Brais en EL ESPAÑOL que el material que vendió a los americanos consiste en “datos sobre la colaboración de Rusia e Irán en España, además de pistas sobre contratos del Ministerio de Defensa”.

Y termino dando la enhorabuena al primo árabe de Alsina. El País: “Al Sisi revalida su mandato como presidente de Egipto”.

