Día Mundial de la Salud Mental: concienciar y avanzar

Recordemos los valores del Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid para visibilizarlos y hacerlos nuestros. En el ámbito de la salud mental todos somos importantes, y los organismos competentes necesitan de la sociedad civil organizada y de una ciudadanía sensible y formada para abordar retos y conseguir éxitos.

Primero, facilitar la autonomía de las personas con trastorno mental y promocionar su proyecto vital. Algo que parece lógico: todos los que tenemos hijos, los educamos, los acompañamos y los formamos para que sean personas independientes, tengan sueños y los cumplan.

Portada del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2022-2024. Comunidad de Madrid

Hace tiempo que aprendí que se eliminó la expresión "enfermedad mental" y que se sustituyó por "trastorno metal", porque en muchos casos puede ser una situación temporal. Con apoyos y seguimiento se puede salir del bache. Y en otras ocasiones, con un buen seguimiento farmacológico y profesional, este trastorno puede permitir una vida autónoma.

Y este es uno de los valores y retos del plan de la Comunidad de Madrid. Respetar a todos los individuos que viven en esta región y que puedan desarrollar su plan de vida sin etiquetas, sin anclajes, sin prejuicios limitantes. La libertad en su extensión social.

Y este concepto se une al siguiente valor, el respeto a la dignidad de las personas con trastorno mental y sus derechos. Aquí recuerdo los avances que se han logrado en el trato y la humanización del sistema de salud, como la limitación de restricciones físicas en momentos de crisis de pacientes que ingresan. Estos avances son gracias a que hay más medios y profesionales altamente comprometidos.

El tercer valor es la humanización de la asistencia sanitaria y la lucha contra el estigma. Señalar al diferente o no empatizar con el que sufre genera más dolor que la situación o el problema en sí. Por ello, hay que seguir trabajando para entender que los seres humanos nos unimos en sociedades para tener la protección del grupo, no el estigma. Nos unimos para ser más fuertes, no más débiles.

El cuarto valor es la participación activa y corresponsable de las personas con trastorno mental: familias, profesionales y otras entidades de la sociedad civil articuladas en torno a la salud mental. Todos podemos formar parte de una gran familia, la natural y la que nos rodea de manera accidental. Todos podemos aportar al sistema y no sentirnos ajenos. Todos podemos poner a disposición un poquito de nuestro tiempo para ser mejores y saber más sobre la salud mental.

"Las administraciones luchan día a día por ser cada vez más eficaces, llegar a más pacientes y sobre todo no dejar a nadie atrás"

Hay que buscar la equidad en el acceso y eficiencia en los distintos niveles de gestión en salud mental. Las administraciones luchan día a día por ser cada vez más eficaces, llegar a más pacientes y sobre todo por no dejar a nadie atrás.

Sabemos que el acceso al sistema madrileño de Salud tiene muchas puertas: la atención primaria, las urgencias hospitalarias, los centros educativos, los centros municipales, etcétera. Todas ellas importantes y necesarias para defender que los ciudadanos somos iguales en la atención y tenemos los mismos derechos.

Responsabilidad en el ejercicio de liderazgos clínicos y de gestión. Profesionalidad, ética y compromiso. Trabajo en equipo y en red multidisciplinar con vocación comunitaria y ambulatoria

La pandemia puso de manifiesto el grado de implicación de nuestros profesionales en muchos ámbitos, pero sobre todo en Sanidad, Educación y servicios sociales. En los momentos críticos nuestras sociedades avanzadas saben responder. No debemos perder estas inercias en el día a día, sino seguir trabajando por liderazgos fuertes, ejemplares y vocacionales.

Por último, debemos tener interés por generar talento y buscar innovación. En todos los campos hay margen de mejora. La investigación de calidad que pone el foco de sus resultados en la mejora de la sociedad es la que nos permitirá crecer en comunidad y con resultados de éxito para todos. Somos parte de un todo.

Termino como empieza el Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Todas estas palabras son parte de un gran proyecto que empieza a obtener resultados y datos positivos en la región. Pero debemos seguir caminando y sobre todo, arrojando datos cada vez mejores. Porque como dice Miguel de Cervantes, "El crédito debe darse a las obras, no a las palabras".

*** Marta Marbán es diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de Sanidad.

