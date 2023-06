Qué periódicos están a favor y en contra del pacto de Valencia

Es una pena, mirad la foto. Seis hombres negociaron la noticia que es hoy portada de todos los periódicos: el pacto entre PP y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana en coalición. Fueron seis hombres y ninguna mujer. Y digo que es una pena porque faltaron dos hombres más. Así podrían haber formado un Ochote, un coro de voces graves muy típico en el norte.

Resulta fantástica la fotografía elegida por ABC. Aparecen los tres negociadores de Vox: uno condenado por maltratar a su exmujer, un torero retirado y un ex del PP. Detrás, el rótulo de un bar que dice: “Sabor a España”.

Como digo, esta noticia ocupa el titular más grande en todas las cabeceras. Y esto se debe a una razón, que además es compartida por el pleno de los diarios. La noticia es tan relevante porque el Partido Popular había reiterado que estos posibles pactos de gobierno no se producirían hasta después de las elecciones generales para no dar munición a Moncloa.

Titular de EL ESPAÑOL: “Satisfacción en Moncloa por el pacto de Valencia”. El texto de Garea dice: “No quitará votos al PP, pero movilizará a la izquierda. El PSOE ya agita la idea de que hay un acuerdo global Abascal-Feijóo para gobernar ayuntamientos, comunidades y gobierno central”.

El Confidencial, por cierto, advierte de un posible efecto dominó: “Vox se crece tras el acuerdo valenciano y pedirá lo mismo en Aragón, Baleares o Extremadura”.

Algunos detalles interesantes. En ABC aseguran que el PP va a entregar a Vox tres de las diez consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Además, los de Abascal ya tienen asegurada la presidencia del Parlamento valenciano. En El Mundo colocan a Borja Sémper a punto de participar en las olimpiadas de patinaje. Al parecer, dijo en rueda de prensa algo que era verdad, pero que no se podía decir: que se había vetado al líder de Vox en Valencia, Carlos Flores, el condenado por violencia psíquica contra su exmujer. El acuerdo consistía –y así ha sido finalmente– en el adiós de Flores al gobierno autonómico a cambio de ser el número 1 de Vox al Congreso por Valencia. Pero no se podía decir para no ser “humillado” –cuenta El Mundo–. Sémper lo reveló antes de que comenzara la reunión.

Y ahora una información que es portada en La Razón y que desdice a todos sus competidores. Porque EL ESPAÑOL, El Confidencial, ABC, El Mundo, La Vanguardia… Todos aseguran que la coalición valenciana tuvo el visto bueno de Feijóo. La Razón, en cambio, escribe: “Mazón dinamita el plan nacional del PP con Vox. Desconcierto en Génova con el pacto de coalición exprés en Valencia, que vuela la estrategia comprometida y se ve como una desautorización al líder”.

ALSINA– Oye, me decías antes que hoy se puede jugar a los penaltis con los periódicos.

Hoy es un día maravilloso para leer los periódicos porque todos ellos han publicado editoriales sobre el pacto PP-Vox. Es decir: no sólo han escrito informaciones, sino que han explicitado la postura corporativa del diario al respecto.

Empecemos por El País.

En contra del pacto. No lo esperábamos, pero así ha sido. El editorial de El País dice que el padre Feijóo ha “bendecido” a Vox y sostiene que esto “evidencia una relación a futuro”. “Nadie puede tasar con seguridad la profundidad de sus efectos sobre la calidad democrática de España”.

Seguimos con El Mundo.

A favor del pacto. El editorial habla de un “entendimiento razonable”: “La formación de Abascal tiene un respaldo que no se puede ignorar”.

La Razón. Ojo, que hay serias dudas con este.

A favor del pacto. “El discurso del miedo de Moncloa es mercanía averiada”. El pacto tiene “lógica democrática, política y social”.

Vamos a ver EL ESPAÑOL.

En contra. Dice: “Este periódico disiente del pacto de Valencia”.

ABC.

A favor. El pacto “constituye uun hito en la normalización de las relaciones PP y Vox”: “El balance es positivo. Están condenados a entenderse”.

La Vanguardia no publica editorial, pero sí un artículo de su director, Jordi Juan, en contra del pacto. Por tanto: empate a tres. Quizá me haya dejado algo porque tenía entendido, lo suele decir Sánchez, que este es un país con una gran mayoría de periódicos de extrema derecha.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan