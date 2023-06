Qué dicen los periódicos de los seis debates

Siempre cogemos lo más aburrido de Suecia: que si la excelencia en educación, que si el frío es bueno para las articulaciones… Ahora Pedro Sánchez, veo en la portada de El País, “reta a Feijóo a seis debates cara a cara”. En el PP, que bloquearon los debates entre 1993 y 2008, responden de manera previsible y por otra parte lógica: “Es una excentricidad”.

Atención a la frase que compone El País para explicar la estrategia de Sánchez: “El problema de esta estrategia es que depende de Feijóo, que, como es favorito, quiere a toda costa evitar enfrentamientos en los que corra riesgos y busca una campaña conservadora y sin sobresaltos”.

EL ESPAÑOL apunta que Sánchez pretende hacer seis debates en seis semanas, tantos como ha habido en 45 años. En 2019, por cierto, el hoy presidente del Gobierno le negó este enfrentamiento directo a Pablo Casado. Pero vamos con lo importante: os hablaba de Suecia. Sánchez dijo, en rueda de prensa junto al primer ministro sueco, que las últimas generales de Estocolmo acogieron hasta siete debates. Dos cara a cara y cinco entre los ocho principales partidos.

Sánchez quiere que nos miremos en Suecia para que acabemos hasta el gorro. ¿Por qué no nos miramos en Suecia para replicar este otro titular que hoy veo en varios periódicos? “Suecia registra el sexo como deporte y organiza el primer Campeonato de Europa de la historia. El país nórdico ya ha creado la Federación de Sexo. La competición contará con veinte países participantes y un sistema revolucionario”.

Veo en ABC que Pedro Sánchez tachó de “bulo” su candidatura a liderar la OTAN. Acusó a las radios de haberlo difundido en sus “horas de tertulia”. Que si lo de la OTAN es bulo, que si lo del profesor Rodríguez Braun como nuevo ministro de Economía es bulo… Y entonces ató cabo, uno los vértices del triángulo: Sánchez no irá a la OTAN, España no tiene todavía representante masculino para el Campeonato de Europa de Sexo en Suecia. En categoría femenina nos representará Selva Lapiedra. Creo que el padre Feijóo está a punto de descartarse por no hablar inglés, aunque esto sea más bien una cuestión de ingles.

Más cosas sobre la reproducción masiva de debates en Moncloa. La Razón interpreta que esto es un giro de Sánchez hacia el bipartidismo. ABC recoge que se trata de un “ninguneo a los socios” y que Yolanda Díaz ha definido la propuesta como “machista” y “fuera de la realidad”. Manuel Campo Vidal, el mítico moderador de debates, dice en una entrevista con EL ESPAÑOL que estos ‘cara a cara’ aumentan ostensiblemente la participación electoral. Y eso es lo que necesita Sánchez, movilizar a los suyos.

En cuanto a la campaña del PSOE, informaciones interesantes. El Confidencial: “Sánchez diseña una campaña con menos mítines y más televisión por la fatiga del PSOE. El candidato socialista no celebrará actos a diario, con la pretensión de priorizar concentraciones masivas. La máxima es menos mítines y más grandes”. El Mundo: “Sánchez busca acomodo en las listas a 14 ministros y a sus afines caídos el 28-M”.

ALSINA–¿Y qué pasa en el PP? Se acerca la fecha límite para constituir los Ayuntamientos. Veo novedades contradictorias en lo que se refiere a la posibilidad de pactar con Vox.

Si nos atenemos a los titulares de EL ESPAÑOL o El País, el padre Feijóo se ha convertido al marxismo. Al de Groucho por lo de los principios. “Feijóo da por muerta su oferta a Sánchez de la lista más votada y deja vía libre a sus barones para pactar”. Pero ABC reseña justo lo contrario: “Feijóo no se mueve de gobiernos en solitario y Abascal urge a pactos antes del 23-J”. Lo que sí está claro es esto otro que leo en El Mundo: “Ayuso da libertad a sus candidatos para pactar ayuntamientos con Vox”.

Escribe Juanma Lamet acerca de las novedades programáticas de Génova. Suele criticarse al padre Feijóo que no especifica en qué consiste lo de “derogar el sanchismo”. Así que ha puesto a trabajar al economista Pablo Vázquez –expresidente de Renfe–, a la exministra Fátima Báñez y, atención, a Luis Garicano, ex de Ciudadanos. Entre los tres están elaborando un plan de medidas para los primeros cien días de Gobierno.

De momento, por esta crónica sabemos que el padre Feijóo quiere recuperar el delito de sedición, un plan para despolitizar los organismos públicos como el CNI, el CIS, el INE o la Fiscalía; una auditoría del gasto público y una reforma del poder judicial.

Vamos a movernos hasta el otro lado del tablero, a la izquierda del PSOE. La Razón titula: “Sumar aglutina ya al primer Podemos. Hasta 40 excargos del partido original han mostrado su sintonía con Díaz y han abandonado a Irene Montero”. Al parecer, la negociación entre las partes se ha encallado porque Yolanda Díaz ha vetado a Irene Montero.

Y termino con este titular de El Confidencial: “Trabajadores de Correos amenazan con una huelga de 15 días justo antes de las elecciones”. Glin, glin, glin, glin, glin.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

