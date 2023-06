Podemos pide un rescate

Podemos quiere emular ahora lo que hizo Luis de Guindos con la banca en 2012. Entonces el Gobierno de Rajoy rescató al sector financiero a un coste de algo más de cien mil millones de euros, a pesar de que aquel ministro de Economía dijera que a los españoles eso no nos iba a costar "ni un euro".

Ahora es Podemos quien está necesitado de un rescate. Se encuentra en esa situación porque con su fanatismo ha provocado (y las últimas elecciones lo testimonian en todos los territorios de España) que los electores se alejen de ellos para no volver más.

Ione Belarra, Yolanda Díaz e Irene Montero en un acto en Madrid en enero.

Desde luego no voy a negar desde aquí (sobre todo porque no soy un fanático de sotana, como ellos) que Podemos ha impulsado medidas legislativas en pro de la igualdad. Pero es el método, señores, el método lo que ha tirado todo por el suelo. Y luego la plasmación material de esas iniciativas, de forma tal que han regado de sectarismo todo el ordenamiento jurídico nacional y la sociedad española.

Por ejemplo, Irene Montero se ha querido convertir en la Juana de Arco del feminismo, tratando de arrebatar a centenares de miles de mujeres su protagonismo en esa necesaria lucha que desde antes de que ella naciera se está librando en nuestro país. Pero no solamente no lo ha logrado, pues desde todos los sectores ideológicos ha habido un levantamiento frente a esa usurpación manipuladora, sino que con sus "hazañas", su intolerancia, su dogmatismo y su delirio ha logrado un retroceso para el movimiento feminista en España de muchos años. Y despertando, además, sentimientos de odio que son malos para todos.

Lo mismo le ha ocurrido a Podemos en todas las áreas que ha tocado. Los podemitas se han revelado como reyes Midas, pero al revés: todo lo que han tocado lo han convertido en basura.

Así las cosas, se encuentran los de Podemos en situación de pedir árnica, un rescate. Más en concreto, en la de rogar que alguien les acoja, aunque sea en un asilo temporal.

"Podemos obsequiará con pérdidas electorales a Sumar, pues muchos ciudadanos de izquierdas no votarán por una coalición en la que figure Podemos"

Ya lo plantearon antes de las elecciones municipales y autonómicas, pero ahí todavía creían que tenían una fuerte base electoral y sacaron pecho y exigencias frente a los grupos de izquierda. Ahora para ellos es una cuestión vital, de supervivencia, para no convertirse en Ciudadanos. Por ello, al grito de "unidad de la izquierda", donde actúan de impostores porque no se pueden calificar como de izquierdas a fanáticos como ellos, piden concurrir junto con otros muchos grupos a las elecciones para tratar de colar a los suyos en las listas electorales, y encontrar acomodo a sus dirigentes.

Pero la aventura no les va a ser fácil porque Yolanda Díaz, supongo, sabrá calcular el coste de la operación. Tanto para Sumar como para España. Por lo que se refiere a esta última (que algo debería importar a nuestros dirigentes) el rescate de Podemos lo pagaríamos no con cien mil millones de euros, sino con algo todavía más caro. Con sectarismo, intolerancia y exclusión, creando una atmósfera irrespirable, casi policíaca, donde será, sencillamente, imposible la convivencia. Ese será el precio para todos. Al lado de eso lo de De Guindos, una broma.

Para Yolanda ¿cuál será el precio del rescate? Es fácil adivinarlo: Podemos obsequiará con pérdidas electorales a Sumar, con restas y divisiones. Pues muchos ciudadanos de izquierdas no votarán por una coalición en la que figuren los de la sotana fundamentalista. Esto se ha puesto de manifiesto en las elecciones municipales, y ocurrirá lo mismo en las generales.

No será bastante el aliciente de "vamos toda la izquierda junta". Sólo podría haber para Yolanda un escenario favorable que sumara sin tener coste: que en las listas no estuvieran Irene Montero, Pam, Rosell, Echenique, Verstrynge… Vamos, que no estuviera Podemos.

*** Francisco Javier Álvarez es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III.

