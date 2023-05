El debate en el PP, según los periódicos: ¿ilegalizar Bildu?

Vienen las portadas de hoy un poquito centralistas, como en un homenaje tardío a San Isidro. La noticia es Madrid, en concreto su alcalde. Podemos dirigirnos incluso a él directamente porque a esta hora, cada mañana, inicia su carrera por el parque de El Retiro con la radio en los auriculares.

Lo vemos vestido de corto, todo de negro, como un sacerdote; en la entrevista que publica EL ESPAÑOL: “De ‘running’ con Almeida”. Dice: “Algún escolta me ha tenido que seguir en bici”. Se exige un iron man o un par de maratones para trabajar como escolta del alcalde.

El Mundo lleva en su portada una encuesta que da la victoria a Almeida en las elecciones. Se quedaría a tres concejales de lograr la mayoría absoluta pero, al no sumar suficiente el bloque de la izquierda, podría ser investido alcalde por el mecanismo de la lista más votada. Es decir: sin pactar con Vox. Villacís, su actual vicealcaldesa, que también es corredora, se quedaría sin representación por muy poquito.

Está de moda el pasado: las tiendas de segunda mano, lo retro, los discos de vinilo… Sólo así Madrid puede tener un alcalde que vibra con Georgie Dann y baila a Gloria Gaynor. Nos despedimos ya del alcalde, que dentro de poco lo espera su entrenador personal en el despacho de Cibeles para, entrecomillo, “machacarlo a pesas y ejercicios con cintas”. José Luis, el árbol, ¡cuidado!

Más números: según El Mundo, los sondeos internos del PP, que se llaman “trackings”, igual que correr se llama “running”, le dicen a Feijóo que logrará los gobiernos de La Rioja, Aragón, Baleares, Valencia, Cantabria y Castilla-La Mancha. Los sondeos internos del PP los hace un Tezanos vestido de azul.

ALSINA–Ayer en el Congreso de los Diputados, Bildu volvió a estar en el centro de atención. Así lo cuentan las crónicas de esta mañana.

Dedica ABC una de sus crónicas a analizar la conversación que mantuvieron Pedro Sánchez y Mertxe Aizpurua en la sesión de control. El presidente reprochó a Bildu haberse “equivocado” en la elaboración de las listas, pero luego les dijo: “Espero que podamos contar con su apoyo”. No hubo amago de ruptura por parte de Sánchez.

Un segundo, perdonad: Almeida, ¡cuidado! No, no devuelvas el balón a esos niños con el pie, no vayamos a tener un accidente. Mejor con la mano.

Hablaba del PSOE y de Bildu. La Razón, en su portada, cuenta que los socialistas mediaron con los abertzales para lograr que se apartara a los siete etarras con delitos de sangre. Leo: “La interlocución entre PSOE y Bildu se mantiene dentro y fuera del ámbito parlamentario”.

En EL ESPAÑOL, se hace un repaso por los municipios vascos y navarros que podrían gobernar los de Otegi en caso de conseguir el apoyo de Sánchez. Para evitarlo –y a modo de abrazo del oso–, el padre Feijóo tiende la mano: “El PP, dispuesto a negociar con el PSOE en País Vasco y Navarra para que no tenga que pactar con Bildu”.

El presidente Sánchez volvió a… ¡José Luis! ¡Almeida, por dios! Baja el ritmo, que atropellas a la pobre señora. Decía que el presidente Sánchez volvió a acusar al PP de estar continuamente con la vista en el pasado. Escribe Daniel Gascón en El País: “Cuando el presidente reprocha al PP que hable del pasado, su objetivo principal es ocultar el presente: el presente donde los partidos contrarios al orden constitucional, incluida la coalición dirigida por lo que era el brazo político de ETA, han sido y son interlocutores privilegiados y preferibles a la derecha y al centro”.

Es interesante el cierre de la columna de David Jiménez Torres, teniendo en cuenta la quiebra de los dos grandes partidos en lo que se refiere a algo tan importante como la memoria del terrorismo. “La pregunta más amplia es si una democracia puede permitirse perder el recuerdo compartido de episodios como estos”.

Mientras tanto, qué pasa en la oposición, qué ocurre con ese debate entre Feijóo y Ayuso acerca de Bildu. Interesante artículo en El Confidencial: “Ayuso lidera la línea dura del PP frente a Bildu”. Cuentan Ana Belén Ramos y Pilar Gómez que el padre Feijóo ve “poco serio” hablar de “ilegalizar Bildu”, tal y como piden la presidenta de la Comunidad de Madrid y Vox. En El País, Elsa García de Blas apunta que el equipo jurídico del PP ha hecho un estudio y ha llegado a la conclusión de que la ilegalización es imposible, un brindis al sol.

Mira, mira qué sol más rico, Almeida. Qué claridad en el parque de El Retiro. Disfrútalo, que está a punto de aparecer tu entrenador personal en el despacho. Ese entrenador alto, de ancha espalda y entrenamiento radical. Ese hombre al que miras con temblor y que se parece… a Javier Ortega Smith.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

