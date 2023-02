Mohamed, no seas Gabón

Vamos a ponerle el termómetro a los periódicos. Os propongo un juego de temperatura. La noticia principal es la visita de Pedro Sánchez a Marruecos con motivo de la RAN y el plantón que le ha dado Mohamed VI. Por cierto, no me ha resultado fácil averiguar qué narices es la RAN. "Reunión de alto nivel". Los que saben dicen "RAN", así que yo diré también "RAN" por aquello de no bajar el nivel del programa.

El juego consiste en ordenar los titulares al respecto de menor a mayor temperatura. El frío es la cercanía con Pedro Sánchez. Qué bonito tiene que estar ahora el huerto de Moncloa, con el rocío sobre la tierra. El calor es la crítica furibunda. Y lo más tierno es ver cómo cualquier oyente –incluso los de las otras emisoras, que tienen mucho menos nivel que los nuestros– podrá acertar en el orden.

Empiezo con Infolibre y eldiario.es: prácticamente imposible encontrar un titular sobre Marruecos en la portada. Sigo con La Vanguardia, que ha elegido la información pura y dura: "Mohamed VI conversa con Sánchez por teléfono, pero no lo recibirá personalmente". Llega El País, valiente titular: "La ausencia de Mohamed VI desluce la cumbre con España en Rabat". Ahora, El Mundo: "Mohamed VI exhibe fuerza sobre España con su plantón a Sánchez". Cuidado, ABC. Caliente, caliente, eo: "Mohamed VI desprecia las concesiones de Sánchez y le deja plantado en Rabat. Despacha con una llamada la cumbre con el presidente y doce ministros".

Encuentro en La Razón los argumentos que utiliza Moncloa para decir que de fracaso nada: "Han conversado treinta minutos, la duración de una audiencia en persona. La cumbre sigue siendo histórica". Os recuerda, estoy seguro, a cuando Sánchez persiguió al anciano más poderoso del mundo, de nombre Ramón Tamames, perdón, Joe Biden, por los pasillos de Bruselas.

En El Confidencial vemos el verdadero motivo de lo ocurrido: "Mohamed VI, un rey cada vez más interesado en el ocio y menos en la diplomacia". Dos datos importantes: el rey marroquí le dijo a Sánchez la verdad, que no lo recibía porque estaba de vacaciones en Gabón; y nadie en la delegación española expresó su disgusto a las autoridades de Rabat. Ahora que Sánchez, como vimos en el Senado, hace tantos chistes, le podría haber dicho a Mohamed VI por teléfono: "Serás Gabón".

Recapitulo todo esto con una información de EL ESPAÑOL: "Agravio de Mohamed VI a Sánchez. Primera vez en seis RAN que el rey marroquí no recibe al presidente español". Vamos, que en las cinco anteriores, se recibió a todo quisqui. Las RAN empezaron en 1993. Llevamos treinta, pero era tradición, así lo vemos en las cinco últimas, el encuentro entre rey y presidente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en Rabat. Jalal Morchidi Efe

Leemos en El Confidencial: "La Moncloa pone fecha a la extradición de Carles Puigdemont: antes de las elecciones generales. El Gobierno pretende así contrarrestar las críticas por la reforma penal que favorece a los líderes del procés.

Mientras tanto, el presidente Sánchez, Napoleonchu, se congratula de… Portada de El País: "ERC y PSE rompen una década de bloques políticos en Cataluña. Los presupuestos de Pere Aragonès y Salvador Illa son el primer gran pacto entre independentistas y no independentistas". En la misma página, Peridis los dibuja metidos en la cama. La Vanguardia también celebra el acuerdo por "alejar el adelanto electoral". "Las trincheras se diluyen", escribe su director, Jordi Juan.

Y yo me pregunto: esto del pacto PSC-ERC, en lugar de romper la dinámica de bloques, ¿no es sellar los dos bloques que existen hoy en el Congreso? Por un lado el PSOE con Podemos y todos los nacionalistas y enfrente todos los demás.

Algunos apuntes al otro lado del río. Alberto Núñez Feijóo logra reunir a José María Aznar y Mariano Rajoy el próximo fin de semana en la intermunicipal. Esto, que parece un torneo de futbito, debe de ser algo así como una cumbre. Tenemos final en la serie turca de Begoña Villacís: se queda en Ciudadanos y se presentará a las elecciones.

Y termino con la encrucijada que afronta España: Pedro Sánchez o Ramón Tamames. EL ESPAÑOL: "Santiago Abascal se reunió dos veces con Tamames para que lidere su moción y se anuncie el martes. El exdirigente comunista y Vox reconocen que el principal hándicap es la condición física y ya buscan un plan para arropar en el Congreso a este hombre, que cumplirá noventa años en noviembre". VozPópuli señala que la idea se la dio Fernando Sánchez Dragó a Abascal.

Termino con otra noticia que podría parecer en broma, pero es en serio. Veo en El País que Vladímir Putin trata de rehabilitar la figura de Stalin. Asegura que se le ha "demonizado demasiado". Las autoridades buscan renombrar de nuevo la ciudad de Volgogrado como Stalingrado. Se programan homenajes a la batalla de la Segunda Guerra Mundial. Se ha descubierto un busto del dictador. La ley prohíbe establecer paralelismos entre Hitler y Stalin. Oye, tampoco pasa nada: el delegado de los derechos humanos de Manuela Carmena en el Ayuntamiento, Mauricio Valiente, tenía un cuadro de Lenin en el despacho.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

