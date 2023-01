Los medios del centro-derecha piden a Feijóo que rompa con Vox

Tiene Moncloa un problema. Y es que no es fácil dejarle las llaves de casa al vecino cuando te vas de viaje. Para que te saque el perro o te riegue las plantas. Supongo que Pedro Sánchez habrá pedido a Miquel Iceta, que vive en el complejo presidencial; o a Félix Bolaños, que tiene allí su despacho; que le cuiden el huerto mientras él está en Davos.

En el foro del poder económico, leo en El Confidencial, Sánchez se reunió en privado con los jefes del Ibex. Este periódico habla de "reunión cordial", pero deja entrever que Patricia Botín y compañía le dejaron ver su descontento, por ejemplo, con el tema de los impuestos.

Pero probablemente lo más reseñable no estuviera en ese encuentro, sino en el discurso de Sánchez. Cuenta El Mundo que Moncloa invitó a los empresarios españoles y que les guardó hueco en la primera fila, pero que casi ninguno de ellos asistió. Sólo lo hicieron dos. Los demás eligieron otras ponencias.

En su recorrido por Davos, Sánchez fue diciendo a la gente, según El País, que hay que tener mucho cuidado con los fachas. "Sánchez lleva a Davos la tensión con Vox y pide a la derecha no pactar con los ultras", dice este titular.

En todas las portadas vuelve a estar hoy el lío entre PP y Vox por el aborto. Algo gordo se está moviendo en Castilla y León, pero los periódicos no saben muy bien qué. Por ejemplo, EL ESPAÑOL asegura que Alberto Núñez Feijóo "presiona para romper el pacto con Vox, pero que Alfonso Fernández Mañueco no se atreve a volver a las urnas". La Razón, en la misma línea: "Génova se sienta a esperar a que Vox rompa el pacto". La portada de ABC, en cambio, sostiene que el propio Mañueco "sopesa adelantar las elecciones al 28 de mayo" y volver a votar solo un año después de los últimos comicios allí.

Por no saber, ni siquiera sabemos si el plan antiaborto se ha puesto en marcha en Castilla y León. Vox continúa diciendo que sí y el PP reitera que no. Portada de El Mundo: "Moncloa busca ahora pruebas para actuar contra Mañueco. Sin un documento que acredite el supuesto protocolo, el Gobierno no podría llevar este asunto al Tribunal Constitucional".

Y dos cuestiones muy interesantes: una amplia mayoría de medios nada sospechosos de ser de ultraizquierda presiona a Feijóo para que rompa cualquier tipo de pacto con Vox antes de las elecciones. Lo hacen Pedro J. Ramírez en EL ESPAÑOL, Julián Quirós en ABC y El Mundo en su editorial, que pide a Mañueco que, en caso de que Juan García-Gallardo no dimita, lo cese.

Recapitulo todo este asunto con el texto de Sergio del Molino en El País. Ahora que se ha instaurado el asunto del aborto como si fuera una cosa del eje izquierda-derecha, recuerda Del Molino que, en Francia, en 1974, fue Simone Veil, miembro de un partido conservador (el de De Gaulle), la que obligó a sus compañeros a elegir entre fe y república. Eligieron lo segundo y dejaron lo primero para su vida privada.

Una noticia acerca de lo que ocurre cuando el Gobierno intenta llevar la Ley de Memoria hasta el extremo. Tanto se tira la cuerda por un lado que acaba rompiéndose por el otro. Bienvenidos al delirio. Cuenta EL ESPAÑOL que el Ministerio de Justicia ha retirado de su sede el retrato de todos los ministros franquistas. Ha retirado, entre ellos, el de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, que fue ministro muerto ya Franco, pero antes de llegar Adolfo Suárez. Pero, sorpresa, ¡Garrigues fue el presidente de la Cadena SER hasta 1990! Después, continuó siendo presidente de honor hasta su muerte en 2004.

El Gobierno insiste en que el retrato del presidente de la SER es un "vestigio franquista", pero paradójicamente, cuando Garrigues abandonó sus funciones ejecutivas, los medios de Prisa lo recordaron por haber sido el artífice que permitió superar la intervención de Franco en la emisora. Entonces, una de dos: o el Gobierno ha quitado el retrato sin saber quién es Garrigues o el gobierno ve franquistas incluso en los medios más cercanos al PSOE.

Concluyo con una noticia que está en todos los periódicos: lejos de rectificar o pedir disculpas, Irene Montero ha decretado que los excarcelados por su ley sean controlados con pulseras GPS. Las mujeres podrán solicitar el dispositivo de seguimiento para sus agresores sexuales. Antes, este método se circunscribía a las parejas o exparejas.

