Pedro Sánchez, al rescate de Luis Enrique

"Tranquilo, Luis Enrique", le debió de decir Pedro Sánchez anoche al seleccionador tras la derrota ante Marruecos. "Mañana, habrá en toda las portadas una noticia más grande que la eliminación en el Mundial". "Pero, presidente, ¿eso es posible?". "Sujétame la azada del huerto, ya verás".

El País: "Sánchez se abre a reformar la malversación como pide Esquerra Republicana". ABC: "Sánchez cede otra vez ante ERC y rebajará la malversación". La Vanguardia: "Sánchez se abre a cambiar la malversación a petición de ERC". El Confidencial: "Sánchez entrega a Junqueras una malversación a la carta". La Razón: "Sánchez acepta modificar el delito de malversación". El Mundo: "Sánchez da alas a una rebaja inminente del delito de malversación". Eldiario.es: "Sánchez enmendará su reforma de la sedición y se abre a tocar la malversación".

Ha sido una jugada maestra. Apenas hay diferencia entre los titulares de los medios adscritos a la derecha y la izquierda. Pero conviene que, con permiso del poeta Abigaíl Lozano, recreemos la escena. Se celebraba el aniversario de la Constitución en el Congreso. Apareció Sánchez, de pronto sumido en una nube de periodistas.

Según la crónica de El Confidencial, después de su anuncio, aseguró que no habrá retrocesos en la lucha contra la corrupción: "Lo que habrá es una reforma ad hoc que beneficie a los dirigentes que lideraron el 'procés'".

Algo que traducido al castellano podría ser tal que así: "No os preocupéis, la pena sólo será más barata si robas para proclamar la independencia de Cataluña. Porque, hombre, eso no es lo mismo que robar para enriquecerse". "Con la corrupción política, cero empatía", dijo un ministro justo después. Salvo si esa corrupción es la de José Antonio Griñán o la de Esquerra Republicana, se entiende.

La medida no tiene vuelta de hoja porque la recoge El País en su portada: "El cambio será aprobado a través de una enmienda presentada por los de Rufián a la reforma de la sedición. La modificación, pese a las críticas que genera en la oposición y en sectores del PSOE, sería otro paso para tratar de cerrar la etapa del 'procés'". El editorial de ABC lo llama "amnistía total al procés".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios en el Día de la Constitución. Chema Moya Efe

La Razón desvela que Sánchez, preguntado por los daños electorales que esta medida le pudiera ocasionar, responde que Cataluña va a ser un activo de cara a esas próximas elecciones. Compañeros, ¿y si no estamos sabiendo verlo? ¿Y si el objetivo de Sánchez es presidir Cataluña en 2025?

Fue muy divertido. Porque Alberto Núñez Feijóo no pudo enterarse, como suele, leyendo la prensa al día siguiente. Lo hizo a través de los periodistas que, tras escuchar a Sánchez, fueron en su busca para recoger una reacción. "Hay políticos corruptos que probablemente van a ver anuladas sus penas", contestaron en Génova. No lo entiendo. ¿No debería ser ese un motivo de alegría también para el PP?

Feijóo estuvo inspirado. Veo en EL ESPAÑOL que, tras decir aquello de que Sánchez había convertido el Día de la Constitución en el Día de la Malversación, añadió: "Gabriel Rufián ya es el mayor penalista del reino". Pues si es el mayor penalista, y puestos a concederle todo, le podríamos haber dejado anoche tirar un par de penaltis. Nos hubiera ido mejor.

En cualquier caso, el objetivo de esta reforma pasa por "reducir las penas de inhabilitación asociadas a la malversación para que dirigentes como Oriol Junqueras y Marta Rovira puedan concurrir a las próximas elecciones".

Sobre corrupción, otro titular importante, de El País: "Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargos públicos". En su recurso, seguro, pedirá ser juzgada en España.

Hubo más en el corrillo de Sánchez. El presidente contó a los periodistas que habrá "retoques" en la ley de Irene Montero tras haberse producido ya una rebaja en la condena a 52 agresores sexuales.

¿Y cómo afecta todo esto de lo que hemos hablado a las encuestas? Hoy publica una El Confidencial que sí tiene en cuenta la reforma de la sedición, pero que no incluye, lógicamente, las consecuencias de la reforma de la malversación, que acaba de anunciarse. PP (125), PSOE (100), Vox (51), UP (32), ERC (14). Sánchez no podría revalidar su mayoría con los nacionalistas. Feijóo, para gobernar, tendría que pactar con Abascal. "Juntos, café para Vox".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

