Presupuestos: blancos o tintos, según el periódico

Es muy importante sentarse a escribir con algún referente en la cabeza. Yo ayer, tirado en un banco frente a la Posada de los Portales, en el centro de Tomelloso, elegí a Ernest Hemingway. Juntos celebramos la fiesta de la vendimia ya embotellada. Brindamos por una portada del diario local Lanza, que dice: "Hemingway estuvo aquí". En la provincia de Ciudad Real. Fue a finales de los cincuenta. Acabó peor que yo.

El caso es que Hemingway decía que el periodismo es un gran oficio... si se consigue abandonar a tiempo. Y eso, en Tomelloso no ocurre. En Tomelloso el periodismo es todavía un oficio para forrarse y divertirse. ¡Viva Tomelloso! Leo el siguiente titular en la portada de uno de los diarios más leídos aquí, La Voz de Tomelloso. "En mis ochenta y siete participaciones en Saber y Ganar, siempre ha estado muy presente Tomelloso". Lo dice Francisco Navarro, ¡periodista de este diario!, que por la mañana te escribe sobre la reforma de la estación de autobuses y por la tarde acierta las preguntas de Jordi Hurtado.

Lo mejor de todo: logró ir al programa porque Mari Carmen, su mujer, ¡mandó una carta! No rellenó nada por internet, no; mandó una carta. Entiendo que porque Jordi Hurtado no maneja el correo electrónico.

Dicho esto, podemos repasar las noticias de menor rango. El Gobierno de coalición ha aprobado los Presupuestos. Y debe de ser que he vendimiado demasiado. La prensa de hoy me ha provocado terribles mareos. Fíjense la diferencia en el análisis, no sé siquiera sin son presupuestos blancos o tintos.

Leo el editorial de El País, que habla de unos "Presupuestos prudentes": "España ha decidido trasladar una imagen de moderación y responsabilidad en el lado de los gastos". La Vanguardia parece haber conocido los mismos Presupuestos: "El Presupuesto más expansivo de la democracia. Bienestar social, inversión pública como motor de la inversión privada y control del déficit público. Un círculo virtuoso que se podrá lograr gracias al importante aumento del gasto social, que supone el 60% del total".

Pero ahora, voy al otro lado, voy cruzando el río. El Confidencial: "El Gobierno ignora los riesgos y lanza un presupuesto expansivo en pensiones". Ignacio Varela los define como "presupuestos con arsénico electoral". ABC: "Las cuentas no buscan que España sortee la crisis, sino que Sánchez siga en el poder". El Mundo: "Presupuestos insolidarios. El Ejecutivo prevé para todos los pensionistas españoles una subida de en torno al 8,5%, en el marco de unos presupuestos expansionistas marcados claramente por el año electoral que se avecina. El problema consiste en que las clases medias y los jóvenes no sólo no verán aliviada su carga fiscal sino que además verán cómo el gasto público se concentra en mejorar las pensiones a la población jubilada". La Razón: "Más gasto en año electoral, un clásico. No pueden ser 'sociales' unos presupuestos que no tienen en cuenta a las clases medias y al sector empresarial, más que para exprimirles a impuestos".

Pero esto no termina aquí. Todavía hay que tomarse la última, me decía ayer un hombre de barba, muy parecido a Hemingway. Yo ya solo veía molinos. Digo que no termina aquí porque falta que los aliados de investidura (ERC, PNV, Bildu y compañía) den el "sí, quiero" a las cuentas públicas. Titula EL ESPAÑOL: "El fin de la legislatura 'encarece' el Presupuesto: Cercanías, Paradores y "agenda antirrepresiva"". Los socios de investidura aprietan a Sánchez conscientes de que son los últimos Presupuestos antes de las elecciones. La ilustración que acompaña este texto, obra de Tomás Serrano, dibuja a Rufián y Aitor Esteban, con cuerpo de buitres, picoteando y arañando los Presupuestos.

Por cierto, leo en varios medios que Rufián se presentará a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet, de momento sin dejar el Congreso de los Diputados. Yo, si deja el Congreso Rufián, también lo dejo. Pero no creo que ocurra. ¡Si Madrid es lo mejor que le ha pasado en la vida a Gabriel!

En otro orden de cosas. ABC: "Page anuncia una rebaja del IRPF autonómico para rentas inferiores a 30.000 euros. Advierte de que no va a caer en la trampa de la guerra entre ricos y pobres". He convenido con el presidente Sánchez que lo mejor es que venga una patrulla de los Tedax a Castilla La-Mancha.

Termino con otro asunto explosivo que leo en El País: "Un misil norcoreano obliga a japoneses a buscar refugio bajo tierra. El proyectil, quinto ensayo en diez días, sobrevoló Japón e impactó en el Pacífico". Se me ha olvidado preguntárselo a la alcaldesa. Lo hago ahora: doña Inmaculada, ¿a cuántos kilómetros está Tomelloso de Corea del Norte exactamente?

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

