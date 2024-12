Empiezo a pensar que el Congreso federal de Sevilla fue una especie de aparición mariana. Han pasado ya varias días y no soy capaz de escribir de otra cosa. Conforme se suceden los días, me viene a la cabeza una imagen, una frase. Escribo esta columna porque vi un asesinato, no he tenido tiempo de confesarlo hasta ahora y me dicen los de Tribunales que podría ser cómplice si no declaro como testigo.

Lo que me llama la atención a estas alturas es que, estando 7.000 personas allí, nadie haya mencionado todavía el cadáver. Porque mataron a una persona, pero nos mataron un poco a todos. Sucedió más o menos así...

Pusieron un vídeo. Aparecía Franco con gafas de sol, muy anciano, dando discursos. En blanco y negro. De pronto, la pantalla estallaba en mil pedazos y nacía Felipe González como hacedor de la democracia.