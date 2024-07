Aunque no me creerán porque el tópico inunda los medios, Ibiza esta más guapa que nunca. Sufre, es cierto, una crisis de éxito que la empacha de pasta y turistas; a los hoteleros se les fue la mano con los precios y las familias españoles prefieren Grecia; a los temporeros les cuesta tanto la vivienda que hacer la temporada no es rentable. Hay pocos guardias -que conste que eso a muchos de los visitantes les gusta-, y los manguis de los Rolex ya la han metido en su agenda anual. Pero… la isla está más viva que nunca: cada vez más consciente de sus retos ante la sostenibilidad, cosmopolita como siempre, en el radar de Zuckerberg, Magic Johnson (que le hizo la campaña gratis a Casa Maca), de Jack Ma, del modeleo, de Nude Project y del mío, claro. Porque el amor es aceptar a alguien con sus defectos, y en eso milito yo con esta tierra.

¿Qué se cuece este año en Ibiza? Aunque los taxistas, los todólogos de la pitiusa, susurran que la temporada flojea, hay que ponerlo en contexto. Los hoteleros cuentan que la temporada va bien cuando la caja rebosa de billetes, y "floja" cuando el plan de negocio sube un solo dígito o en el peor de los casos iguala el año pasado.

Hace ya casi un mes de la fiesta de TAPAS y Marcelo Burlon y todavía se habla de ella en las calas al atardecer. Ya no hay vallas ni en la carretera ni en los parkings del diseñador argentino, pero por su casa pasa desde Fito Páez, Nathy Peluso a Bizarrap pasando por los Babasónicos. La movida argentina ha puesto un pie en Ibiza. Seguirle es hacerle un TAC a esta Eivissa que se achicharra cuando Valencia suda.

Los 14 clásicos de Ibiza, en Camiseta.

Jack Ma, patrocinador de la Eurocopa con su Alipay de Alibaba, tiene casa en Cala Leña. Los mentideros dicen que pago 50 millones por la propiedad y que este verano ha venido solo dos veces. ¡Qué más da si su patrimonio es de 24.000 millones! Fue el primer empresario chino en aparecer en la portada de Forbes. En su dacha se puede aterrizar en helicóptero. Es la moda este verano. Moverse en helicóptero de Ibiza al barco y del barco a Formentera. Mi amigo Rodrigo de Ibiza Vip Bus controla todos los lugares -¡ojo, legales!- donde aterrizar. No puedo contar las veces que Zuckerberg se ha movido en helicóptero de una punta otra para hacer trekking este mes de julio que si no le jodo el negocio.

¿Por qué rentabiliza tan mal la península lo que pasa en la isla? Conozco la respuesta: porque no se entienden. En ello estoy, en abrir puentes.

En la Cope, la emisora que con más potencia emite, se habla del descampado donde aparcan las furgonas. Dormir en furgoneta es para los currelas mucho más digno que en una caseta de aperos. Los alcaldes quieren prohibirlo, pero eso será para la temporada que viene porque esta ya está encima, y además los necesitan. Prohibir no arregla nada.

Se habla mucho del nuevo Privilege en San Rafael que la familia Matutes ha conseguido finalmente recuperar tras ganar el pleito a José María Etxaniz, su exsocio. La apertura se anuncia para el 2025 y su dirección artística está en manos de Yann Pissenem de The Night League, cuya visión en el negocio de los clubes tantos beneficios han traído al Grupo Palladium capitaneado por su CEO Jesús Sobrino. Cuentan que la inversión en el nuevo Privilege, cuyo nombre permanece en secreto, superará los 8 millones de euros.

El hotel Los Felices es la apertura de la temporada. Los hoteles temáticos de Diego Calvo, tan querido por su chica la periodista asturiana Laura Martínez están cambiando la isla. La alcaldesa de Santa Eulalia Carmen Ferrer intenta subir de nivel de la villa y el Mongibello, homenaje a la Dolce Vita italiana, es un aliciente. Villa Carmelita, es el cuartel general de esta pareja que ha sabido convidar al moderneo madrileño que necesita instagramear que pasó en Ibiza. El tándem Diego "Rocker" Calvo, es en sí mismo un rock star, y el discretísimo Marc Rahola, sobrino de Abel Matutes padre, funciona.

Sena en sociedad con Juanito "Dalias" ha abierto este año dos propuestas: un mexicano, La Catrina, debajo del mercadillo y en la antigua Casa Kika, que ahora se llama LU.UM. Cualquier nuevo negocio aquí en la isla inaugura citando como referencia al anterior. ¿Por qué? Pues porque el territorio es finito y no se sabe si la nueva propuesta cuajará. Citar el lugar previo supone tocar la fibra sentimental de los que fueron felices algún día allí. Como siempre, como todo lo que se abre, es obligado para el amante de Ibiza ir a probarlo y si es posible presumir de que ha sido el primero. En manos de Sena y del equipo de cocina continúa NUDO, quizá el mejor restaurante del norte, elegido T de Oro en 2023.

También en el norte, el hotel Six Senses sigue como referencia, aunque las malas lenguas dicen que está en venta para quien ponga 100 millones. Quizá porque se rumorean más aperturas de cinco o seis estrellas por la zona. San Joan se ha consolidado como el reservorio de tranquilidad, pero sólo si tienes pasta. La camiseta del verano es la de TAPAS, con su espalda impresa como guía pureta para foodies. En su espalda los 14 magníficos: Can Pep Tixedo, Casa Anita, Can Pau, El Bigotes, Pou D'Es Lleo, Cas Pagés, Es Xarcu, Camí de Balafia, Bar Costa, Can Bellotera, Can Cosmi, Ses Boques, Can Caus y Can Jordi Blues. Lo que se cuece en la isla este 2024 y lo que se cocerá en la próxima década pasa por sus fogones. Quizá falte la casa de comidas de Pau Barba, Casa Mama, para la camiseta del año que viene.

En San Miquel, mientras acaban de preparar el relevo en Can Cameta, ya da que hablar Mira. En Santa Gertrudis Overall desde luego. En San Joan, Boris Buono y su pequeño bistro es el mejor sitio para comer un domingo de mercadillo. Todos en My Ibiza, la Guía de Hjordis Fogelberg, que cumple 10 años y presume de tapa dura.

En la carretera las fresas de Rocco son el bocado más sensual del norte. Pura emoción en la boca. Cerrada La Choza -sigue abierta la de Santa Eulalia, pero no es lo mismo porque falta Eva-, el meeting point de los bohemios veganos, andamos todos en busca de una nueva liturgia.

A la espera estamos del cumpleaños de Pino Sagliocco, que celebra sus 65, pero a este no le jubila ni un meteorito. En la mar los patrulleros de la poseidonia defienden las praderas de tanto charter. El chartista es menos cuidadoso que el patrón, el chartista es un navegante con ancla de mete y saca, aunque NAUTIK le venda bien.

Lo que fue el VIP de Pacha es hoy conseguir mesa en Jondal. Los que fingimos ser de aquí no se nos ocurre ir entre finales de junio y la segunda de septiembre. El sándwich de caviar está igual de rico y no hay que atosigar a Ricardo Acquista y a Rafa "multitasking" Zafra.

Muchos nos preguntamos cómo será la Flower Power electrónica. ¿Había que cambiar? O seguir escuchando a The Kinks y You Really Got Me. Kabir Mulchandani, el nuevo propietario lo tiene claro. Y seguro que tiene razón, la nostalgia electrónica es tendencia. Lo bailaremos el 15 de agosto.

En septiembre hay expectación para el festival que Adrián Rodríguez anda imaginando, SDL The Rocky Desert, electrónica en una montaña desértica, una cantera abandonada y ¡ojo!, totalmente legal. Aforo 3.000 almas.

En San Antonio la vieja capilla es el "juguete" de Javier Anadón y sus hijos, los Mambo Brothers (Christian y Alan), el medio pamplonica ibicenco, que la ha rehabilitado para convertirla en un templo de la carne. Cenar fuera o dentro es To Be Or Not To Be de cada noche. A

Tras el éxito de El Silencio, un japonés adosado, Urusai, una izakaya ibérica, promovida por el empresario francés Arnaud Frisch, buen lector de TAPAS, que prepara ya la apertura en Nueva York.

Se pasó Can Art pero nos queda Can Garita bajo Los Enamorados. Y La Carpintería de Ángeles Ferragut. Hierve la pituisa mayor. En Roca Llisa, la urbanización que siempre recuerda a Roman Polanski (90) aunque hace ya más de una década que el cineasta vendió, al chiringuito de Cala Olivera le ha salido competencia con Roca House. Pronto en esta crónica.

Ibiza hierve y o tienes cuidado con la agenda, como hacen los veteranos Carlos Martorell (siempre tan activo con su newsletter) o Juan Suárez (y su Guía de Ibiza), o se te pasa el verano y no ligas bronce.