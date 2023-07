Morir de éxito no es el título de la última remezcla del verano para darlo todo en el HI, es el riesgo que sufre esta isla que amo. Los vecinos se congratulan de una temporada récord. El ministro presume en campaña, pero los contenedores no dan abasto.

La duquesa de Alba, en Ibiza.

A continuación, mis diez propuestas para regenerar la isla en esta legislatura que comienza.

1.- No se puede tardar en involucrar al Gobierno central en el futuro de la isla. Ibiza no puede vivir aislada porque sea una isla. Ibiza debe usar su capacidad de lobby durante el invierno en Madrid. Ibiza es marca del país y Madrid debe asumirlo. A ambos les conviene jugar juntos, pero hace años que Ibiza va a la suya y a Madrid solo le interesa para unas vacaciones locas.

2- Desestacionar el turismo es una obligación. Y no por repetido es un objetivo conseguido. ¿Cómo? Construyendo experiencias de noviembre a marzo, pero ¡ojo!, experiencias internacionales, de primera división, porque no podemos tener a los mejores djs del mundo en verano, restaurantes de lujo y no aspirar a eso en el otoño. La expresión “fuera de temporada” está prohibida.

3.- No tengamos miedo a limitar la entrada a la isla como hace Formentera en algunos momentos. Es lógico: no cabemos todos a la vez. Quizá la propuesta haga menos daño si sustituimos la palabra limitar por ordenar.

4.- Rompamos la desconexión entre alcaldes, Consell y residentes extranjeros. Construir el futuro de la isla sin ellos no es posible y, sobre todo, no es interesante. Ibiza atrae a la gente más interesante, activa y poderosa del mundo, es una energía que hay que involucrar en el futuro de la isla. ¿Por qué no usar todas las fuerzas para incluir nuevos puntos de vista?

5.- Sembremos las calas de boyas para racionalizar los amarres. No es verdad que la náutica no sea sostenible. La náutica es riqueza y cultura marina, pero hay que regularla.

6.- Convirtamos a los turistas en basureros. Propongo que en cada cala un asistente proporcione a los turistas bolsas para recoger basura que se entregan a la salida. Si traes la basura necesaria tendrás un ticket bonificado en determinados clubes.

7.- Necesitamos más seguridad. El robo de relojes a manos de tironeros en moto no es una anécdota. Parece que se ha pasado el miedo a los okupas, pero ahora hay temor a los tironeros.

8.- Es necesario tener trabajadores todo el año. La temporalidad es mala para muchos oficios. No podemos cobrar el servicio entre los más caros del mundo con un personal temporero que no tiene donde dormir. No es sostenible.

9.- Los ibicencos tienen el derecho de tener acceso a una vivienda digna. No podemos expulsarlos de la isla. Es suya. Es obligación de los políticos gestionar una vivienda pública accesible.

10.- La fundación Ibiza Preservation Found, de la que soy embajador, es una de las grandes herramientas para la sostenibilidad de la isla. Acérquense a colaborar. Son bienvenidos.

