La política española es desconcertante. Hace unos días, Patxi López pasó por el programa de Carlos Alsina para defender la reforma que nos "asimilará" a Europa. Porque al parecer hay cientos de artículos en el Código Penal, pero sólo uno nos aleja de la civilización: el delito de sedición. Hay países como Alemania o Francia que sufren el mismo retraso, pero sólo España está por la labor de corregirlo.

Alsina le preguntó si no habrá otros puntos a revisar, por el bien de la armonización, y el portavoz socialista se encogió de hombros: "No soy un experto". Pero, aunque no sea un experto, ¿qué le costaba aprenderse la lección, al menos, para dar el pego en un programa de radio?

ENORME, Carlos Alsina con el socialista Patxi López 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/JxyQyYNLl6 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 9, 2022

Alsina no insistió. Patxi López no clava tornillos sin machacarse los dedos, y hay que ser sádico para disfrutar de ese espectáculo. Es verdad que pudo recomendarle que, puestos a asimilar, el Gobierno siguiera con su consideración sobre el comunismo, en lugar de dedicarle estampitas. Sus colegas polacos, letones y rumanos le explicarían por qué. Pero las noticias no coincidieron en el tiempo.