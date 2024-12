Solo un ataque de criptoamnesia aguda, consistente en recordar lo que no sucedió y olvidar lo que sí ocurrió, explica que Sánchez pretenda conmemorar a lo largo de todo 2025, lo que él denomina "cincuenta años de España en libertad". 1975 fue, en efecto, el año que murió Franco, pero entre tanto sucedieron otras cosas.

1.- El esperado viaje que el embajador de España en Londres Manuel Fraga Iribarne -el político más popular del momento- realizó en enero para reunirse con el presidente Arias Navarro y otros dirigentes franquistas para estudiar el lanzamiento de una Asociación Política que reconociera el Movimiento Nacional como "marco espiritual del pluralismo".

2.- La reunión de la Comisión Permanente del Congreso Sindical, constituida por 200 varones mayores de 50 años, alineados con las tesis del ultra Girón de Velasco, en la que se rechazó el asociacionismo -de los partidos ni se hablaba- con una nítida advertencia: "Es el capitalismo el que trata de dividirnos".

3.- El fracaso de la huelga de actores que durante una semana de febrero paralizó los teatros reivindicando el pago de los ensayos, la función única y un día de descanso. El conflicto se zanjó de manera represiva con detenciones de figuras populares como Aurora Bautista o Pedro Mari Sánchez y multas de 500.000 pesetas a Tina Sainz o de 200.000 a Rocío Dúrcal. Los telones se volvieron a levantar a cambio de la mera anulación de estas sanciones.

4.- La ratificación por el Tribunal Supremo de las penas de cárcel impuestas a Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, el cura García-Salve y otros líderes de Comisiones Obreras, condenados en el llamado "proceso 1001", pese a la reducción del tiempo de prisión a condenas de "tan sólo" seis y cinco años.

5.- La dimisión del ministro de Trabajo Licinio de la Fuente al fracasar su intento de regular el derecho de huelga. Sólo se autorizaba en empresas aisladas tras una mediación obligatoria de 20 días y siempre que lo refrendara el 60% de la plantilla. En los demás casos se mantenía la calificación de "huelga improcedente", castigada con el despido sin indemnización.

6.- La comparecencia en TVE del presidente Arias Navarro el 26 de febrero y su invitación al conjunto de los españoles: "Que se acerquen al palacio de El Pardo, que, aunque sea desde la lejanía, contemplen esa luz permanentemente encendida en el despacho del Generalísimo, donde el hombre que ha consagrado toda su vida al servicio de España, sigue, sin misericordia para consigo mismo, firme al pie del timón, marcando el rumbo de la vida para que los españoles lleguen al puerto seguro que él desea".

7.- El mitin del 29 de marzo en Perpiñán del exministro Álvarez del Vayo, expulsado del PSOE y fundador del Frente Español de Liberación Nacional y del FRAP junto al PCE (marxista leninista). En el acto Vayo anunció la creación de la "rama militar" del FRAP, formada por "grupos de combate" cuya misión era asesinar a miembros de las fuerzas de orden público. En 2009 Vayo sería readmitido a título póstumo en el PSOE.

8.- La formación en abril y mayo en Madrid de esos primeros "grupos de combate" del FRAP, vinculados al PCE (marxista leninista) coordinados por el "camarada Raúl Marco". Entre sus integrantes figuraban los estudiantes gallegos José Luis Sánchez Bravo alias "Hidalgo" y Humberto Baena alias "Daniel" y el soldador Ramón García Sanz alias "Pito".

9.- La celebrada iniciativa del cabo de la Policía Municipal de Cáceres Andrés Martínez Piris, al irrumpir una mañana en una papelería y obligar a la propietaria del establecimiento a retirar del escaparate una litografía indecente, sin reparar que se trataba de una reproducción de "La maja desnuda" de Goya.

La prohibición de la entrada de don Juan de Borbón después de que con motivo del día de su santo descalificara la alternativa sucesoria encarnada por su hijo Juan Carlos

10.- La fría recepción que la revista "Hola", órgano de la sociedad del momento, otorgó al nacimiento de la primera hija de los "amancebados" Marisol y Antonio Gades: "Lástima que la situación de los padres de la pequeña no permita celebrar con el júbilo natural el acontecimiento de esa maternidad".

11.- La muerte el 12 de junio en un extraño accidente de automóvil del ministro secretario general del Movimiento Fernando Herrero Tejedor cuando promovía junto a su número dos Adolfo Suárez un tibio proceso aperturista con la camisa azul de la Falange.

12.- La prohibición de la entrada de don Juan de Borbón en España después de que con motivo del día de su santo descalificara la alternativa sucesoria encarnada por su hijo Juan Carlos: "Lo previsto oficialmente para el inmediato futuro, por haber sido concebido con el propósito de garantizar la continuidad del Régimen, no sirve lógicamente para acometer el cambio democrático".

13.- El asesinato del policía Lucio Rodríguez cometido el 14 de julio mientras patrullaba por los alrededores de Nuevos Ministerios en el que será el primer atentado mortal del FRAP.

La recepción que el 18 de julio ofrecen el Caudillo y su esposa doña Carmen, del brazo respectivamente de la princesa Sofía y el príncipe Juan Carlos, en los jardines de La Granja de San Ildefonso

14.- La respuesta de Franco al día siguiente a las quejas contra los aperturistas del marqués de la Florida, presidente de la Hermandad de Alféreces Provisionales, durante la audiencia concedida en El Pardo: "Creo que dais demasiada importancia a los perros que ladran".

15.- El interrogatorio mediante tortura al que el comisario Conesa somete el 17 de julio durante más de seis horas al responsable político del FRAP en Madrid Manuel Blanco Chivite, arrancándole el pelo a mechones, golpeándole la cabeza contra la pared hasta abrirle el cráneo y zurrándole con una estaca en la parte baja de las piernas.

16.- La recepción que el 18 de julio ofrecen el Caudillo y su esposa doña Carmen, del brazo respectivamente de la princesa Sofía y el príncipe Juan Carlos, en los jardines de La Granja de San Ildefonso en conmemoración del 39 aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional. Les acompañan Arias Navarro, el presidente de las Cortes Rodríguez de Valcárcel y el duque de Cádiz como "alternativa de repuesto".

17.- La inauguración del Museo Español de Arte Contemporáneo en la Ciudad Universitaria con obras de Tapies, Juan Gris y Miró durante la que, interpelado como "técnico en pintura" por su médico el doctor Pozuelo, Franco se sincera ante él: "Yo pienso exactamente igual que usted, esto no es pintura".

18.- El atentado en el que el 19 de julio resulta herido de gravedad el policía Justo Pozo, al recibir cinco disparos de un comando del FRAP.

19.- El comunicado del Comité Permanente del FRAP del 22 de julio denunciando las "redadas como represalia por las acciones de ajusticiamiento y castigo contra esbirros armados del Régimen, imitando procedimientos monstruosos empleados en la Alemania hitleriana".

Las detenciones en cadena de los miembros de los grupos de combate de los FRAP -algunos son torturados por Billy el Niño-, incluidos los asesinos del teniente Pose

20.- El informe de 28 de julio de la misión de Amnistía Internacional sobre la situación del País Vasco en el que rige el estado de excepción desde abril: ha habido miles de detenciones y al menos 250 personas han sido torturadas en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil mediante prácticas sádicas que incluyen quemaduras con cigarrillos, ahogamientos, apaleamientos, agresiones sexuales y ejecuciones ficticias.

21.- La redada del 29 de julio ordenada por los tenientes generales Milans del Bosch y Campano en la que se detiene de madrugada en sus domicilios a nueve oficiales acusados de organizar la Unión Militar Democrática.

22.- El tiroteo en la avenida de Verdún de Barcelona en el que el 29 de julio, tras un intercambio de al menos cuarenta disparos, resultan heridas dos viandantes. Al cabo de una espectacular persecución son detenidos los activistas de ETA Pérez Beotegui "Wilson" y Juan Paredes Manot "Txiki".

23.- La asistencia de Arias Navarro a la Conferencia Europea de Paz y Seguridad de Helsinki el 30 de julio en la que se encara con el primer ministro de Luxemburgo cuando le pide reformas democráticas -"¿Cuántos habitantes tiene Luxemburgo? Aproximadamente como Albacete"- y accede a saludar a Breznev "para que no digan que somos osos salvajes". Al final hace balance: "Todo este asunto de la cuestión de España en el extranjero es un cuento. Son viajes perdidos".

24.- La entrevista concedida por el director general de la Guardia Civil Iniesta Cano al periódico Nuevo Diario: "La reconciliación existe desde siempre. Yo le puedo dar mi palabra de honor de que cuando me encontraba en las trincheras recé más de cuatro veces por los que se encontraban enfrente".

25.- Los asesinatos el 3 de agosto de los guardias civiles Casimiro Sánchez e Inocencio Cabezón en las inmediaciones del canódromo de Madrid a manos de un nuevo grupo terrorista nacido en el seno del PCE (reconstituido) que lidera el "camarada Arenas".

26.- El asesinato el 16 de agosto junto al Paseo de Extremadura del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez -un oficinista pluriempleado en la reparación de televisores- por el "grupo armado" del FRAP del que forman parte García Sanz y Sánchez Bravo. El primero dispara a bocajarro con una escopeta recortada, el segundo dirige la operación. Silvia Carretero, esposa de este último y conocedora de lo planificado, escucha en un centro de El Corte Inglés a una testigo presencial relatar lo sucedido.

27.- El funeral por el teniente Pose en el que el presidente del Gobierno es increpado por grupos ultras con gritos de "Arias mantequilla", "Mano dura" y "Ejército al poder". Algunos jóvenes periodistas de ideas democráticas aplauden en cambio a Arias Navarro como esperanza aperturista.

28.- El desmentido de Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento de que esté en marcha una crisis de Gobierno en la que él sustituiría a Arias. Por tres veces acusa a la prensa de difundir "bulos", añadiendo un argumento de peso: "Los periódicos son peligrosos en verano porque cuando se van de vacaciones los directores son sustituidos por segundones".

29.- La reflexión de Franco al doctor Pozuelo sobre la necesidad de reformar la legislación antiterrorista: "Para que se les pueda someter a juicio sumarísimo es necesario que se les haya cogido in fraganti o en persecución no interrumpida. Pero los terroristas atentan con un vehículo robado o alquilado y luego cambian de coche. Antes no había tantos coches como ahora. No puede ser que los coches sean utilizados para evadir la ley".

30.- La consecuente aprobación el 22 de agosto en un Consejo de Ministros celebrado en el Pazo de Meirás de un duro Decreto Ley Antiterrorista que atribuye a la jurisdicción militar enjuiciar los asesinatos y atentados, pudiendo recurrir al procedimiento sumarísimo al margen de cómo se hayan producido las detenciones. Franco firma la norma, pero toda su preocupación se centra ese día en el estado de salud de su nieto Francis, accidentado tras chocar con su deportivo contra un árbol.

31.- Las detenciones en cadena de los miembros de los grupos de combate de los FRAP -algunos son torturados por Billy el Niño-, incluidos los asesinos del teniente Pose, y la incoación del correspondiente procedimiento sumarísimo al que se incorporan contundentes pruebas periciales.

La homilía de Pablo VI "deplorando los hechos criminales" y la expulsión de Montand o Régis Debray tras intentar dar una rueda de prensa en contra de la ejecución de los condenados

32.- La condena a muerte el 28 de agosto mediante procedimiento sumarísimo de los etarras Garmendia y Otaegui. Al primero se le acusa de haber asesinado con una ráfaga de metralleta a un guardia civil y al segundo de haber realizado labores de vigilancia. Garmendia fue detenido tras recibir un balazo que le produjo la descerebración, le mantuvo en coma quince días y dejó mermadas desde entonces sus facultades mentales.

33.- La condena a muerte mediante procedimiento sumarísimo el 12 de septiembre de los miembros del FRAP Humberto Baena, Vladimiro Fernández Tovar y Manuel Blanco Chivite, acusados de participar en el asesinato del policía Lucio Rodríguez.

34.- La condena a muerte mediante procedimiento sumarísimo el 19 de septiembre de Concepción Tristán, María Jesús Dasca, Manuel Cañaveras, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo por el asesinato del teniente Pose.

35.- La condena a muerte mediante procedimiento sumarísimo el mismo 19 de septiembre del etarra Juan Paredes Manot "Txiki", acusado de participar en un atraco a tiros durante el que murió el policía Ovidio Díaz.

36.- La homilía de Pablo VI en la plaza de San Pedro "deplorando los hechos criminales" y "pidiendo clemencia" y la expulsión de España de Yves Montand, Régis Debray y Costa-Gavras tras intentar dar una rueda de prensa en contra de la ejecución de los condenados. También la carta de Nicolás Franco a su hermano: "Querido Paco, no firmes esa sentencia… Ya estamos mayores… Tú eres buen cristiano, después te arrepentirás".

37.- El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre en el que el Gobierno se dio por "enterado" de las penas de muerte impuestas a Baena, García Sanz, Sánchez Bravo, Paredes Manot y Otaegui que suplirá ante el pelotón de fusilamiento al discapacitado Garmendia. El Gobierno informaba al mismo tiempo de que su excelencia el jefe del Estado "se había dignado ejercer el derecho de gracia" en el caso de las dos mujeres que declararon estar embarazadas y otros cuatro condenados.

Franco pronuncia su última alocución pública: "Todo lo que en España y Europa se ha 'armao' obedece a una conspiración masónica"

38.- La recepción que esa misma tarde, mientras todas las agencias de noticias difunden que cinco españoles serán fusilados al amanecer, se celebra en el Palacio de El Pardo para que el dictador felicite a los niños de la Operación Plus Ultra, promovida por la Cadena SER para premiar los casos de abnegación y heroísmo infantil. Franco deambula perdido por el salón y de repente rompe a llorar delante de uno de los menores.

39.- Los fusilamientos 'al alba, al alba' del sábado 27 de septiembre en Hoyo de Manzanares, Barcelona y Burgos de los cinco condenados a muerte, sin que de nada sirvan ni el encierro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, ni la llamada in extremis de Pablo VI que Franco ni siquiera se digna contestar. La madre de Sánchez Bravo observa desconcertada como Madrid se despereza ajena a la tragedia: "¿Cómo es posible que la gente no esté en la calle reclamando que no fusilen a mi hijo?".

El asesinato de cuatro policías esa misma mañana en atentados simultáneos de otros tantos comandos del PCE (r)

40.- El asalto esa misma noche de la embajada de España en Lisboa como protesta por los fusilamientos. Los manifestantes antifranquistas lanzaron piedras, desbordaron la tímida protección de la policía portuguesa y prendieron fuego al histórico palacio de Palhava. En medio de un espectáculo dantesco los asaltantes arrancaron y rajaron los tapices flamencos, destriparon los libros de la biblioteca, lanzaron a una hoguera cuadros prestados por El Prado y se llevaron la cubertería de plata y todo objeto de valor.

41.- La multitudinaria manifestación de adhesión al Caudillo el 1 de Octubre en la plaza de Oriente de Madrid tras la retirada de hasta catorce embajadores de países democráticos en protesta por las ejecuciones. Acompañado por los príncipes Juan Carlos y Sofía y por el cardenal primado que le bendice, Franco pronuncia su última alocución pública: "Todo lo que en España y Europase ha 'armao' obedece a una conspiración masónica—izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social que, si a nosotros nos honra, a ellos les envilece".

42.- El asesinato de cuatro policías esa misma mañana en atentados simultáneos de otros tantos comandos del PCE (r) que desde ese día adoptan las siglas del GRAPO (Grupos Armados Primero de Octubre). En los atentados participa martillo en ristre el escritor Pío Moa. Esa misma tarde la dirección del PCE (r) celebra su éxito: "Ha sido un golpe brillante y en el momento adecuado. Como cuando un boxeador se echa adelante para a atacar y recibe un puñetazo en pleno rostro".

43.- El asesinato de tres guardias civiles el domingo 5 de octubre al estallar una trampa bomba en el momento en el que intentaban retirar una ikurriña en las inmediaciones del santuario de Aránzazu y el acribillamiento mortal al día siguiente en Mondragón de Luis Echave, hermano de uno de los líderes históricos. La autoría se la atribuyó un nuevo grupo terrorista denominado ATE (Antiterrorismo ETA).

Franco se empeñó en presidir el 17 de octubre el Consejo conectado a un desfibrilador y pidió la proclamación como Rey de Juan Carlos

44.- El Consejo de Ministros que Franco se empeñó en presidir el 17 de octubre conectado a un desfibrilador. Ese mismo fin de semana cogió unas cuartillas y con la mano temblando por el Parkinson comenzó a escribir: "Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo…" Era su testamento político en el que pedía a los españoles que prestaran al príncipe Juan Carlos "el mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado", sin olvidar que "los enemigos de España y la civilización cristiana están alerta".

45.- La fuerte hemorragia que sufre Franco el 3 de noviembre que obliga a intervenirle urgentemente en el botiquín del puesto de guardia de El Pardo transformado en un quirófano de campaña, iluminado con una luz de camping gas. "¡Qué duro es morirse!", exclama el dictador ante el doctor Pozuelo.

La proclamación el 22 de noviembre de don Juan Carlos como Rey ante las Cortes franquistas tras su juramento ante la Biblia

46.- La Marcha Verde iniciada el 6 de noviembre mediante la invasión de la colonia española del Sáhara por parte de docenas de miles de civiles marroquíes acompañados de chimpancés, camellos y otros animales, con alguna bandera norteamericana de por medio. Una semana después el príncipe Juan Carlos firmaba como jefe de Estado en funciones el Acuerdo de Madrid que en la práctica suponía la cesión del territorio a Hassan II.

47.- El flash urgente de la agencia Europa Press a las 4:40 del 20 de noviembre: "Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto" y el correspondiente anuncio de Arias Navarro en TVE, leyendo entre lágrimas el testamento político del dictador. Esa misma tarde empiezan a formarse las largas colas que durante los dos días siguientes desfilarían ante el féretro instalado en el Palacio de Oriente. Según el periódico aperturista "Informaciones" cien personas por minuto pasaron ante el cadáver tras respetar tiempos de espera de hasta diez horas. Más de cien mil personas consiguieron su propósito.

48.- La proclamación el 22 de noviembre de don Juan Carlos como Rey ante las Cortes franquistas tras su juramento ante la Biblia: "Juro por Dios y por los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional". A continuación, pronunció un discurso en el que anunció: "Hoy comienza una nueva etapa en la Historia de España", prometiendo ser "fiel guardián" de la "herencia" recibida de Franco.

49.- El entierro de Franco en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre, tras un funeral de Estado, presidido por el ya Rey Juan Carlos al que asistieron el dictador Augusto Pinochet, el rey Hussein de Jordania e Imelda Marcos, esposa del dictador de Filipinas, así como el vicepresidente de los Estados Unidos Nelson Rockefeller como único representante democrático.

50.- La formación el 13 de diciembre del primer gobierno de la Monarquía, presidido de nuevo por Arias Navarro, con el teniente general Fernando de Santiago -supuesto cerebro del golpe del 23-F- como vicepresidente Primero y otros tres ministros militares. En el gabinete también figuran aperturistas como Fraga, Areilza y Garrigues, alternando con el franquista ortodoxo Solís Ruiz. Adolfo Suárez espera su momento bajo la camisa azul de la Secretaría General del Movimiento mientras Torcuato Fernández Miranda accede a la Presidencia de las Cortes.

Nada bueno había empezado aún.