Feijóo: "Es bastante cutre que Sánchez acuse al PP de tener detrás intereses empresariales ocultos"

Alberto Núñez Feijóo considera que el Gobierno no quiere acuerdos sobre cuestiones ideológicas con el Partido Popular, y que Pedro Sánchez busca a propósito el enfrentamiento. Pone los ejemplos de la Ley del Aborto o la Ley de Eutanasia.

Así lo hubiera trasladado en el Debate sobre el estado de la Nación, en el que no pudo intervenir al ser su escaño de senador, y no de diputado. Esta es la primera entrevista que concede para analizar las consecuencias de lo sucedido esta semana en el Congreso. Se divide en tres actos.

En la primera parte de la conversación aborda la situación económica que atraviesa el país. En ésta segunda, evalúa la salud de las relaciones PP-PSOE. Por último, en la tercera, desgrana las consecuencias del propio debate.

En cuanto a la reforma de Consejo General del Poder Judicial, asegura que todo nace "viciado" por el nombramiento de Dolores Delgado, "una ministra del Gobierno de España que se convierte en 24 horas en fiscal general del Estado". Dice que, aun así, si el Gobierno hubiera tenido verdadero interés en renovar el órgano de poder de los jueces, hubiera sido "bastante sencillo", porque el PP sólo pedía "requisitos de profesionalidad y de independencia".

Lamenta Feijóo que el Gobierno les mantenga al margen de los grandes asuntos, como los acuerdos con la OTAN, y que tampoco responda a sus propuestas para hablar del plan económico, del plan de Defensa y Seguridad Nacional o del plan para mejorar los precios energéticos.

¿Qué opina de que el presidente del Gobierno diga que el PP tiene detrás intereses ocultos de empresas y empresarios?

Lo escuché una vez y pensé que era un lapsus, pero lo ha dicho más veces y hasta parece que insiste. ¿De verdad que se lo cree? Porque si lo dice como la demagogia política a la que muchas veces nos tiene acostumbrados, pues es bastante cutre, es que no se lo cree nadie.

El PP es el que pide rebajar el impuesto de rentas medias y bajas y ¿usted está en contra y nosotros tenemos un acuerdo con qué intereses? Nosotros tenemos un acuerdo con los intereses de los ciudadanos, que son los realmente poderosos, y prueba de ello es que cuando van a votar y han ido a votar desde que el señor Sánchez es el presidente, han votado en Galicia y nos han dado mayoría absoluta, y nos han votado en Castilla y León, y hemos pasado de segunda fuerza a ganar las elecciones, nos han votado en Madrid y el Partido Socialista es la tercera fuerza parlamentaria, y nos han votado en Andalucía y nos han dado una mayoría absoluta. Esos son nuestros intereses, los intereses de servir a los ciudadanos. Y los ciudadanos lo están entendiendo perfectamente.

¿Qué le parece el sistema de becas de Isabel Díaz Ayuso que incluye rentas superiores a 100.000 euros?

Mire, lo fundamental, en mi opinión, en el ámbito de las becas, es que las rentas bajas y las rentas medias tienen que tener asegurado un crédito adecuado y suficiente para tener una beca. Cuando esto ya está asegurado, la discusión de hasta qué nivel de renta se llega, pues es una discusión que me parece muy lógica.

Madrid tiene un índice de carestía de vida superior al resto de comunidades autónomas. Sin duda, los pisos valen más y los productos que necesitan las familias para poder mantenerse valen más. Los transportes valen más. Las matrículas de las universidades y de muchos colegios concertados valen más. ¿Y los salarios en Madrid son mayores? La respuesta es que sí. ¿El umbral, por tanto, de renta [para percibir becas] debe elevarse? En mi opinión, sí. ¿Hasta dónde? Eso es un motivo de debate político.

Pero lo que está claro, y ahí sí que me preocupé en comprobarlo, es que no se saca un solo euro de becas a rentas medias en perjuicio de las rentas bajas. Eso en ningún caso.

¿Ha sido informado de la cumbre de la OTAN y sus conclusiones?

Cero. Hemos mandado una propuesta en materia de defensa y seguridad nacional ante la cumbre de la OTAN al presidente del Gobierno. Yo he firmado la carta. No tengo ni acuse de recibo. No nos ha informado ni de cuál era la posición de España ante la OTAN, ni de los acuerdos con los americanos en relación con las bases de Rota, ni del posible incremento de destructores en nuestras costas. Y no se nos ha informado en absoluto de cuáles son las plurianualidades y en cuántos años y de qué forma vamos a llegar al 2% del gasto de Defensa.

Pero teóricamente ustedes tendrán que ayudar a aprobar en el Congreso el incremento de efectivos estadounidenses en Rota.

No tenga usted ninguna duda de que será objeto de debate en el Congreso. Desconocemos en qué se ha comprometido España y yo casi añadiría que probablemente el presidente del Gobierno también, porque me da la sensación de que lo que le ha dicho al presidente Biden es "yo haré lo que tú me pidas o lo que Estados Unidos necesite". Y no hay más concreción.

El plan económico, ni acuse de recibo. El plan de Defensa y Seguridad Nacional, ni acuse de recibo. La modificación del artículo 49 de la Constitución, pactada con el CERMI [Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad], se nos dice que estamos en contra. El plan para mejorar los precios energéticos, ni acuse de recibo. Y la última, que seguro usted me preguntará, sobre la renovación del Poder Judicial, una reunión de 30 minutos.

Sí, le pregunto cómo es posible que casi cuatro años después la institución siga así. Ustedes ponen como condición que se retire la proposición de ley que se ha votado en el Congreso, pero si se renovara el Consejo del Poder Judicial esa ley dejaría de tener efecto.

No, para nada.

Sí, porque ya no habría una situación de interinidad, que es para lo que está hecha.

Créame que no. Nosotros no intentamos hacer malabarismos con esto. Mire, yo llevo sesenta días como senador en las Cortes y cien días como presidente del partido. Me comprometí a hacerle la propuesta y la tiene por escrito. Y lo que decimos en esa propuesta es que aprovechamos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha activado el Gobierno para establecer un mínimo de requisitos para hacer la renovación del Consejo. Un mínimo.

Europa nos dice que tenemos que cambiar la ley para darles más peso a los jueces. Esta era mi posición y la posición anterior de mi partido. El Gobierno me traslada que no está dispuesto a hacerlo y me pide desbloquear.

Yo acepto desbloquear sin la ley para dar mayor protagonismo a los jueces. Y a cambio sólo pido dos cosas. Una, que el Consejo, una vez renovado, haga una propuesta para darles mayor protagonismo a los jueces. Y dos, que el Consejo que se va a nombrar se nombre con unos requisitos mínimos, por ejemplo, que haya una antigüedad de 25 años para ser magistrado del Tribunal Supremo, para ser presidente de una Sala. Parece razonable. Es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. Que la gente no pase de un Ministerio a presidir una Sala o a ser un magistrado de una Sala del Tribunal Supremo al menos en dos años de recambio profesional.

"En la Ley del Aborto lo que pedimos es simplemente que las menores tengan el consentimiento de sus padres, que me parece algo bastante justo"

Piden más cosas.

Sí. Otra cosa que pedimos, que me parece absolutamente razonable, es que no se pueda nombrar a nadie del Consejo que en los últimos cinco años estuviese en órganos políticos. ¿Esto no es razonable? ¿De verdad que no tenemos magistrados en España que cumplan estos requisitos? ¿Y esto por qué lo pedimos? Porque nos hemos sentado con las tres asociaciones de la magistratura y después de escucharlas hemos intentado trasladar un compendio de medidas que nos han trasladado.

¿Y por qué se vicia, entiendo yo, esta renovación? Por un nombramiento que ha sido muy determinante, y es una ministra del Gobierno de España que se convierte en 24 horas en fiscal general del Estado.

Comprenderá usted que no estoy intentando justificar nada, pero eso es un hecho que ha determinado.

La situación entonces a día de hoy es que, como el Gobierno no retiró su proposición de ley, no va a haber renovación en esta legislatura.

El Gobierno no tiene ningún interés. Estamos llegando ya a esa conclusión, aunque me gustaría equivocarme. El Gobierno tiene interés en controlar el Tribunal Constitucional, porque si tuviese interés en renovar el Consejo creo que era bastante sencillo.

Nosotros estamos dispuestos a renovar el Consejo, sin necesidad de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces elijan a los jueces, que era la tesis de mis compañeros hace unos meses. Me parece un paso. Renunciamos a esa posibilidad y ponemos requisitos simplemente de profesionalidad y de independencia.

De las llamadas leyes sociales, ¿cuáles derogaría si gobernara? ¿La Ley del Aborto, la de eutanasia, el matrimonio homosexual, la Ley Trans o la del 'sí es sí'?

La Ley Trans no la conocemos. Se comenta, se especula, se dice que hay bastante cabreo dentro del Partido Socialista.

¿La Ley de Eutanasia?

Yo lo que intentaría sería revisar las leyes y buscar puntos de encuentro. Porque intentar dividir a la sociedad a través de este tipo de leyes me parece poco ético.

¿La Ley del Aborto?

En nuestro partido, la interrupción voluntaria del embarazo es algo en lo que cualquier diputado del Partido Popular puede votar lo que considere oportuno.

Respetamos, porque este asunto tiene un aspecto ético, un aspecto moral. Pero la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada y por lo tanto forma parte del ordenamiento jurídico creo que de todos los países de la Unión Europea. Lo que pedimos es simplemente que las menores tengan el consentimiento de sus padres, que me parece algo bastante justo.

Pero ustedes mantienen un recurso contra la Ley del Aborto en el Tribunal Constitucional.

Vamos a ver lo que sale de ese recurso. Pero, ¿por qué no nos llaman y decimos: "Oye, quitando esto, nos podemos poner de acuerdo"? Porque el objetivo no es acordar el aborto. El objetivo del Gobierno es discrepar en todo lo que tenga interés.

El Gobierno no quiere acuerdos sobre determinadas cuestiones ideológicas con el Partido Popular. Lo que busca son desacuerdos, y nosotros tenemos posturas bastante más amplias que el Partido Socialista. Pero sobre todo tenemos un objetivo que es acordar para que esas leyes no se discutan cada cuatro años.

Si cada cual modifica la Ley del Aborto... ahora el señor Sánchez modifica la ley del señor Zapatero. Pero, ¿qué pasa? ¿Que el señor Zapatero no era "progresista"? ¿Era un antiabortista? ¿Es esto? ¿Por qué no ponemos unos límites? Oiga, ¿a usted le parece que una chica que necesita la autorización de sus padres para viajar no necesitaría la determinación de sus padres para abortar? A nosotros nos parece razonable.

¿Qué le parece cuando escucha las conversaciones de la ex secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, con Villarejo? ¿Qué le sugiere? ¿Qué opinión tiene?

Pues mire, ya me gustaría poder escuchar esas conversaciones, pero lo único que sé son unas cintas que se emiten, que tiene un periódico que, como comprenderá usted, todo el mundo sabe que ni son completas, ni conocemos cuántas personas aparecen en las cintas, ni cuántas personas faltan por dar a conocer la grabación de las cintas y unas cintas de una persona que está imputada por delitos no menores y que a la vez fue condecorada por gobiernos, especialmente del Partido Socialista Obrero Español.

Hombre, un poco de respeto a que si hay algún tipo de acto inadecuado o delictivo se vaya contra él. Pero un poco de respeto por no seguir la estructura y la estrategia de defensa de un imputado. Y añado, en el caso de la secretaria general de mi partido, hubo un sumario al respecto, sumario cerrado y sin ningún tipo de responsabilidad y las demandas desatendidas.

¿Pablo Casado puede tener algún papel en el partido o en su Gobierno?

Pablo Casado me ha notificado su decisión de abandonar la política en su totalidad y yo no le oculto que he valorado con él la posibilidad de trabajar en el ámbito del Partido Popular Europeo, porque creía que en ese momento era lo mejor. Lo que me ha trasladado es que prefiere abandonar la política.

No sé si Pablo Casado tiene en el futuro algún interés en volver a la política. Desde luego, todos los que han sido presidentes del Partido Popular, todos los que han pasado por esta casa, tienen despacho abierto y mi disposición a hablar con ellos en aquello que consideran oportuno. A mí todos los compañeros que he tenido del Partido Popular, salvo aquellos compañeros que han tenido comportamientos éticos reprochables, tienen la puerta de mi despacho abierta.

