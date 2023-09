Este es el país más inteligente del mundo según ChatGPT

El desarrollo educativo e intelectual de un país depende de diferentes factores, como el dinero que se invierte en la propia educación, el acceso de la población a los recursos educativos, la cultura, el contexto socioeconómico o las propias políticas que aplica el Gobierno de cada región. Todo ello influye a la hora de valorar la inteligencia de cada país, y en este caso te vamos a desvelar cuál es el país más inteligente del mundo, según ChatGPT.

Si preguntamos al chatbot de inteligencia artificial de OpenAI acerca de cuál es el país más inteligente del mundo, este recalca que no existe un consenso al respecto, además de asegurar que la inteligencia se trata de un concepto "complejo y multifacético que no se puede medir de una forma unidimensional y precisa". De esta manera, en función de los indicadores a tener en cuenta, el resultado de unos estudios puede ser diferentes a otros al hablar de este asunto.

El país más inteligente del mundo para ChatGPT

Según la inteligencia artificial, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Finlandia y Japón son habitualmente líderes en términos de logros educativos y resultados en pruebas que están estandarizadas como el Programme for International Student Assessment (PISA), un programa internacional de evaluación de estudiantes. Sin embargo, el propio ChatGPT recalca que es importante que a la hora de valorar este tipo de aspectos se centran en el desempeño a nivel económico, pero que no ofrecen una medida completa de la inteligencia.

Es más, el conocido Informe PISA es una evaluación que se realiza a nivel global y que se encarga de analizar el rendimiento a nivel académico de estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y comprensión lectora. Los resultados de este informe ofrecen una idea aproximada del desempeño educativo y la calidad de la enseñanza que se lleva a cabo en diferentes países del mundo. No obstante, el Informe PISA más actual se remonta al año 2018, en el que el primer puesto fue ocupado por China, seguido de Singapur, Macao y Hong Kong.

Por otro lado, existe otro informe que también es utilizado para medir la inteligencia, como es el Índice de Desarrollo del Talento Mundial (GTCI, por sus siglas en inglés), que es elaborado cada año por parte de la Escuela de Negocios INSEAD. En este caso, se clasifica a los diferentes países en función de su capacidad para atraer y desarrollar talento, y aunque en este caso no se centra en exclusiva en valorar la inteligencia, sí que ofrece información relevante con respecto al entorno educativo y las diferentes políticas que están relacionadas con el desarrollo del talento.

En este sentido, según el último GTCI que ha sido publicado en el año 2022, los países más competitivos en lo que respecta a la atracción y desarrollo de talento son Suiza, Singapur y Dinamarca. Los dos primeros pelean de tú a tú por tratar de mantener el liderazgo, mientras que Dinamarca trabaja para recortar las distancias con respectos a ellos y ya es el tercer país en este aspecto.

Por último, ChatGPT también nos habla del Índice de Cociente Intelectual Nacional (National IQs), como la manera a la que se puede recurrir para poder medir la inteligencia de un país. En este sentido, el investigador Tatu Vanhanen y el psicólogo Richard Lynn cuentan con diferentes estudios realizados y libros escritos en el que tratan de calcular el coeficiente intelectual promedio del cada país del mundo.

A través de los libros IQ and the Wealth of Nations e IQ and Global Inequality se encargan de explorar la relación entre el coeficiente intelectual promedio de un país y su desarrollo socioeconómico. En la primera de ellas, sus autores aseguran que aquellos países con un CI más elevado tienden a tener una economía más próspera y unos elevados ingresos per cápita.

En el caso de la segunda publicación, los autores amplían sus análisis para hacer hincapié en la desigualdad global, añadiendo que las diferencias de coeficiente intelectual promedio entre países pueden explicar gran parte de la desigualdad económica y social a nivel mundial. Asimismo, indican que las diferencias entre la dotación genética y las diferencias que existen en lo que respecta a la calidad de la educación, son clave a la hora de hablar de desigualdades.

De manera general, las conclusiones de ambos libros y los argumentos esgrimidos por parte de Tatu Vanhanen y Richard Lynn han llegado a crear críticas y controversia, y es que hay críticos que han asegurado que no debería ser válida la metodología que sus autores han empleado en sus estudios, asegurando que puede haber sesgos culturales y se ha cuestionado la suposición de que el coeficiente intelectual es una medida apropiada para la evaluación de la inteligencia y la propia explicación del desarrollo a nivel socioeconómico de una nación.

La inteligencia artificial de ChatGPT va un paso más allá para recalcar que la inteligencia es algo complejo que no se puede determinar únicamente por el coeficiente intelectual, ya que considera que hay otros muchos factores que pueden influir en el desarrollo de los países. Estos factores son múltiples, y pueden variar en su importancia en función del contexto cultural, social, económico y político, y es que en la inteligencia de la población influyen aspectos como la educación, nutrición, genética, estimulación temprana, salud, factores socioeconómicos, ambiente social y cultural, políticas gubernamentales, experiencias de vida o el acceso a la información y tecnología.

