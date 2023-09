Elon Musk quiere que todos los usuarios paguen por X: la polémica idea para acabar con los bots

Elon Musk sigue con su firme idea de convertir X, antiguamente conocida como Twitter, en una aplicación para todo. Y para ello, desde la llegada del magnate la herramienta ha lanzado una serie de nuevas e, incluso, controvertidas características que vendrán pronto a España, como comenzar a pedir documento de identidad para verificar la cuenta o las videollamadas sin necesidad del número de teléfono. La última novedad que se está planteando el propietario de la app es que todos los usuarios de la red social tengan que pagar la suscripción.

Por lo tanto, la popular red social podría de ser gratuita, pero tiene un motivo: acabar con los bots en la plataforma. Una idea que, como señaló el periodista de Bloomberg Dave Lee en su cuenta de X, Elon Musk ha vuelto a mencionar durante una conversación sobre inteligencia artificial (IA) retransmitida en directo que tuvo lugar el pasado lunes con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí; y de la que se hacen eco desde el medio TechCrunch.

En esa conversación Musk dijo que la compañía iba a migrar "a un pequeño pago mensual por el uso de X". Incluso sugirió que este cambio sería necesario para combatir el problema de los bots en la red social. "Es la única manera que se me ocurre de combatir vastos ejércitos de bots. Un bot cuesta una fracción de céntimo, pero aunque [quien crea el bot] tenga que pagar... unos pocos dólares o algo así, el coste efectivo de los bots es muy alto. Además, cada vez que un creador de bots quisiera hacer otro bot, necesitaría otro nuevo método de pago", señaló el magnate.

"Una pequeña cantidad"

Musk no confirmó cuánto costaría el nuevo pago de suscripción para todos los usuarios, pero indicó que sería una "pequeña cantidad de dinero". Incluso tampoco dio detalles sobre cuándo se implantará esta característica. Sin embargo, no es algo realmente nuevo, ya que desde que el magnate se hiciera cargo de la red social, la compañía ha estado presionando a sus usuarios para que se suscriban a X Premium, antes conocido como Twitter Blue.

Actualmente este servicio de suscripción tiene un precio de 9,68 euros al mes y ofrece una serie de funciones exclusivas, como la posibilidad de editar las publicaciones, ver menos anuncios, escribir posts más largos o clasificaciones prioritarias en búsquedas y conversaciones, entre otras. Durante la conversación, Elon Musk también compartió nuevas métricas para X, indicando que la herramienta tiene ahora 550 millones de usuarios mensuales, que generan entre 100 y 200 millones de publicaciones cada día.

Sin embargo, Musk no dejó claro si entre esas cifras se incluyen las cuentas automatizadas, es decir, los bots que no se usan para fines malvados -los que realizan spam-, como pueden ser aquellas cuentas que publican noticias automáticamente. X tampoco ha revelado cuántos suscriptores de pago tiene, pero diversas investigaciones independientes señalan que X Premium no ha atraído a la mayoría de usuarios. Por ejemplo, un estudio determinó que solamente 827.615 usuarios están suscritos a este servicio.

