Adiós a la 'guerra' por las tumbonas de la piscina en los hoteles: el sencillo invento que te dice si están ocupadas

La temporada de verano se acerca en Madrid, ya que está prevista que comience alrededor del 15 de mayo. Un momento en el que las piscinas de la capital de España abrirán, convirtiéndose en un espacio donde refrescarse y combatir el calor. Un sector, el de estas construcciones destinadas al baño, que cuenta con una variedad de tecnologías innovadoras, desde un dispositivo que calienta el agua y la mantiene siempre limpia hasta una camiseta que evita ahogos de niños. Y, ahora, también con un ingenioso invento que promete acabar con la 'guerra' de las tumbonas.

Las tumbonas se han convertido en todo un lujo para aquellos que pasen unos días en un hotel, donde hay personas que hacen cola para reservar sus hamacas y las de sus familias. Algo que logran con una simple acción: dejando una toalla encima para indicar que está ocupada; y luego se marchan a hacer otras cosas o nunca llegan a usarla. Una técnica que deriva en lo conocido como la 'guerra de las tumbonas' y que en más de una ocasión ha generado algún que otro altercado. Para acabar con ello, Cindy Pineau, una inventora francesa de 34 años, ha dado con un interesante remedio: un disco que marca las horas de uso.

"El año pasado me fui de acampada con mi pareja y nuestros dos hijos. Todos los días nos encontrábamos con el mismo problema: ¿podremos tener una tumbona junto a la piscina? Por la mañana, en cuanto abrían, era una carrera de locos para reservar una tumbona con el conocido sistema de colocar la toalla para indicar que está ocupada ese día", señala Pineau en la web donde busca financiación y explica su invento. "El sistema en sí está bien si la gente está presente todo el día, pero a menudo no es así. Y esto va en detrimento de los clientes que están presentes y que tienen que tumbarse en el suelo. Es un problema mundial. He buscado y he encontrado la solución".

Un disco para tumbonas

Pineau describe su dispositivo como un disco para el uso tranquilo y razonable de las tumbonas en los campings, aunque también se puede utilizar en los hoteles de verano para las piscinas y la playa, "y en cualquier lugar donde haya hamacas". Se trata de un artículo en forma de pequeño disco hecho de cartón hermético que encaja perfectamente en una hamaca. "El objetivo principal de mi invento es evitar que la gente acapare las tumbonas cuando no están en la piscina. Sirve para controlar la presencia de las personas en ellas", explica la inventora.

El funcionamiento de este disco para tumbonas es realmente sencillo. El veraneante lo utiliza para indicar la hora a la que coge la hamaca y luego debe cambiarla en cuanto vuelvan a ella, como cuando regresen de darse un baño. Un invento que debe actualizarse cada hora para confirmar que realmente se está utilizando una hamaca, lo que ayuda al resto de personas a saber si es cierto que está ocupada o si, por el contrario, es alguien que ha dejado ahí su toalla para reservarla aunque no tenga intención de utilizarla.

El disco de tumbona. Cindy Pineau Omicrono

De esta manera, si la diferencia entre la hora actual y la hora que aparece en el disco es superior a 60 minutos, esto sirve como señal de que no hay nadie presente en la tumbona, ya que el disco no se ha actualizado. En este caso, el establecimiento está totalmente autorizado a retirar los objetos dejados en la hamaca para dejarla libre, que se depositarían en una zona designada para tal efecto. Además, la investigadora recalca que cada local tendrá sus propias normas de uso para este sistema.

Este disco estará ya colado en la tumbona, por lo que los usuarios apenas deben actualizar la hora con regularidad, sobre todo si van a nadar, para confirmar que están usando la hamaca y que, por tanto, no la han reservado y se han ido a hacer otras cosas. Para que, en ese caso, otro veraneante sepa que está libre y no tenga que tumbarse en el suelo. "Las personas pueden permanecer en la tumbona todo el día, pero siempre y cuando la utilicen realmente. Con este accesorio se evita este problema [el de la guerra de las tumbonas]", afirma Cindy Pineau.

Un invento del cual Pineau ya ha presentado una patente, que le permite protegerlo para que nadie intente robar su idea. El siguiente paso de esta joven inventora es el de presentar su disco para tumbonas en el prestigioso concurso francés Lépine 2024, creado en 1901 por el entonces prefecto de policía Louis Lépine y que supone la cita anual de los inventores del país galo. Un evento que tendrá lugar en París del 1 al 12 de mayo.

En busca de financiación

El invento de Cindy Pineau básicamente pretende resolver el problema de las tumbonas acaparadas por personas que no las están utilizando y que ni siquiera están presentes en la piscina. Sin embargo, por el momento es un prototipo, ya que antes de poder industrializar su dispositivo, la joven inventora debe a darlo a conocer a los responsables de campings de toda Francia y de Navarra, en España; aunque el disco también podría interesar a playas, hoteles o parques.

"Necesito que me echen una mano. El objetivo es recaudar fondos para poder distribuir gratuitamente el accesorio al mayor número posible de establecimientos del sector turístico. Este primer paso me permitirá darlo a conocer y probarlo con un gran número de campings y hoteles", explica Pineau en Leetchi, la web donde busca financiación. Para ello, los usuarios pueden donar tan sólo 2 euros para poder equipar una tumbona con este accesorio.