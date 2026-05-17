La IA ya está impulsando una nueva industria del cine: de megaproducciones a miniseries que inundan las redes

No es inusual ir en el transporte público y ver a otros pasajeros deslizar un vídeo tras otro en sus teléfonos. Entre uno y otro se cuela la imagen de unas frutas con rostro, incluso cuerpos humanos, que dialogan entre ellas o gritan al espectador, el cual se queda paralizado unos segundos observando la absurda escena hasta que su cerebro decide mover el dedo para pasar al siguiente vídeo.

Estos contenidos han recibido el popular apodo de slop AI (bazofia generada con IA, en español). Las redes sociales se han inundado de miniseries creadas con inteligencia artificial generativa: desde el guion, pasando por la imagen, hasta la música y el doblaje.

China o Corea del Sur están llevando la delantera con sus kdramas que triunfan en TikTok, volcando toda una industria en la creación de estos contenidos cortos que entretienen a millones de espectadores desde sus teléfonos. Sin embargo, España también se suma a la ola, incluso con creaciones que pretenden alejarse del despreciado "slop".

Grandes y pequeñas productoras tiran de herramientas generativas para dar vida a proyectos que, de otra forma, supondrían un esfuerzo económico de tiempo y personal mucho mayor. Así están naciendo series como The Chronicles of Bones, que ha conseguido en YouTube cientos de miles de visualizaciones en solo un día con su primer capítulo, publicado esta misma semana.

Se trata de una colaboración entre el creador estadounidense, Kavan Cardoza, y la empresa malagueña de herramientas de IA, Magnific (antes Freepik), cuyo CEO comentaba hace unos días a este periódico que "en el futuro, haremos películas de la misma forma que escribimos libros. Una persona con una visión y las herramientas para ejecutarla".

Ganando premios

Informa The New York Times cómo la IA está transformando la industria del entretenimiento en China, uno de los países que más rápido está inundando internet de contenido generado con esta nueva tecnología. En marzo, se subieron casi 50.000 nuevos microdramas creados con IA a Douyin, la versión china de TikTok, según DataEye, una consultora china.

Las subidas de ese único mes casi han igualado el total de subidas de la plataforma en todo 2025. Los contenidos abordan todos los géneros. Se pueden encontrar contenidos de animación, tanto como miniseries de estilo realista o fantasía. La clave parece estar en adaptar la historia y las imágenes a las pantallas verticales de los teléfonos y los tiempos reducidos que imponen las redes sociales. La producción es masiva, aunque depende de la calidad del producto final.

Es un claro ejemplo de cómo esta tecnología está facilitando el trabajo audiovisual, pero no solo se trata de volcar capítulos en masa. En el resto del mundo esta tecnología también está transformando la industria hasta dar lugar a certámenes propios que premian la pericia de los creadores con la IA.

España celebrará en breve su primer concurso de cortos hechos con IA, bajo el título de "Sin Cámaras" y creadores nacionales han ganado festivales internacionales como el corto de Íñigo Echávarri, "SuperEscolares 2" que educa en salud mental a los más pequeños. La obra de cinco minutos está desarrollada íntegramente con inteligencia artificial, pero siempre bajo la dirección de su director.

En el caso de The Chronicles of Bones, no todo es IA. Su creador ha explicado que ha usado imágenes reales con el vestuario y el estilo de los personales para poder trasladarlo mejora a la pequeña pantalla a través de la herramienta de Magnific. Desde la empresa española recuerdan que la serie la crea una sola persona para YouTube, pero que la mayoría de sus usuarios son profesionales de la industria: “la herramienta solo puede ser dirigida si sabes los que quieres”.

Detrás de la IA

A pesar de los miles de espectadores que cosechan contenidos generados casi por completo con IA, esta nueva realidad también despierta movimientos en contra, el rechazo de parte del público que mira con recelo el uso de la IA. “Esta batalla contra la IA proviene mucho del desconocimiento de la gente, se piensan que la máquina hace todo y que el ser humano deja de existir”, explica en un evento de prensa Noelia Carballo, directora de arte de Magnific.

En febrero de este año los cines AMC decidieron no proyectar un cortometraje generado con inteligencia artificial. El corto había ganado un festival cuyo premio incluía exhibir al ganado en cines de todo Estados Unidos. Su creador utilizó software de IA, incluyendo Gemini 3.1 y Nano Banana Pro, para crear la historia de ciencia ficción.

“La gente se olvida que detrás del click que mueve a la IA hay una persona”, continúa diciendo Noelia Carballo. “Nosotros tenemos en el equipo más de 10 IA Artist que son fotógrafos que se han transformado en artistas digitales, toda esta gente tiene un proceso de crecimiento y de estudios y de trabajo que al final es válido”.

El conocido como banco de imágenes (Freepik) se convirtió hace tiempo en la plataforma creativa con IA más completa del mundo (Magnific) y figura como la marca de IA más popular por detrás de los gigantes estadounidenses. reúne capacidades como la generación de imágenes, vídeo, upscaling, audio o la colaboración, todo en un único entorno de producción. La base es la integración de los mejores modelos generativos del momento como GPT2, Nanobanana o Edreams entre otros.

Desde Magnific entienden el rechazo hacia el contenido slop, pero insisten que su herramienta está pensada para dar soporte a profesionales creativos, desde agencias de publicidad, hasta productoras de cine.

También en España, pequeñas productoras como Contanimation crean con IA trailers y cortos que firman sus dos fundadores, Javier de la Chica y Guillermo Miranda. El audio se crea con una mezcla de sonidos de archivo y música generada con Suno, mientras que las voces se redoblan con 11labs a partir del doblaje profesional del actor Juan Rabadán, según explica Contanimation en X. La imagen se ha generado con Runways, otra herramienta generadora de imágenes.

Los comentarios en redes sociales que recibe Contanimation reflejan esa tendencia contra la IA, que por un lado sirve de herramienta para crear con pequeños presupuestos, pero también amenaza con dinamitar miles de puestos de trabajo en todo el mundo.

Los contenidos que se generan en Magnific se tienen que descargar actualmente, pero la intención del equipo detrás de esta herramienta es que en un futuro se pueda unir directamente con las redes sociales como TikTok o YouTube, construyendo así el puente directo para una industria que está explotando en todo el mundo.