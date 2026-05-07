China cambia las normas: a partir de enero prohíbe este tipo de puertas en los coches, y afectará a España

El pasado mes de febrero, China anunció una nueva normativa para acabar con los tiradores eléctricos en las puertas de los coches, pero aquello fue solo el principio, y ahora la medida se expandirá mundialmente empezando por Hong Kong.

Originalmente, el gobierno chino presentó una nueva ley que entrará en vigor el próximo mes de enero de 2027 y que obliga a los fabricantes a recuperar los manillares clásicos, que permiten meter la mano para hacer fuerza con la mano y abrir la puerta.

Ahora, el gobierno de Hong Kong ha confirmado que adoptará la misma medida; aunque la antigua colonia británica ya forma parte de China, técnicamente sigue teniendo sus propias leyes en aspectos regulatorios por su situación excepcional dentro del territorio chino.

Este anuncio confirma que ya no hay vuelta atrás: los manillares electrónicos van a desaparecer para siempre. Y no afectará únicamente a China y Hong Kong, sino que los conductores de todo el mundo tendrán que decir adiós a esta tecnología tarde o temprano.

Eso es porque hoy en día la mayoría de los fabricantes prefiere diseñar sus coches pensando en el mercado global, y la práctica de crear un modelo diferente para cada parte del mundo está decayendo poco a poco.

Es una cuestión de costes: en vez de crear cuatro o cinco coches diferentes que cubren el mismo nicho de mercado, pueden crear uno solo que se adapte a cada zona dependiendo de las normas. Y eso supone que un coche que se vende en China es extremadamente parecido a uno que se vende en España.

Los Tesla popularizaron los tiradores eléctricos que salen de la puerta EFE.

Por lo tanto, todo apunta a que los tiradores eléctricos también desaparecerán de las puertas de los coches vendidos en la Unión Europea, aunque probablemente tardarán un poco más que en China, ya que la Comisión Europea aún no ha dado indicios de que vaya a crear una normativa parecida, así que los fabricantes podrán seguir aprovechando diseños antiguos.

Este tipo de manillas se pusieron de moda gracias a Tesla, que optó por usarlas en sus productos más populares, como el Model 3 o el Model Y, para mejorar la aerodinámica y con ello, la autonomía final, y la mayoría de los fabricantes de coches eléctricos copiaron la idea, hasta el punto de que se ha expandido a coches de combustión.

Es un concepto que tiene sentido; al permanecer a ras de la carrocería, los tiradores eléctricos no afectan al flujo de aire y de esa manera, el coche atraviesa el aire de manera más eficiente y consumiendo menos energía.

Además, los tiradores eléctricos son tecnológicamente más avanzados, y permiten ofrecer funciones como que salgan automáticamente de la puerta cuando el usuario se acerca, lo que los hace más atractivos para el comprador medio de coches eléctricos que suele dar más prioridad a las últimas tecnologías.

Sin embargo, este tipo de manillas eléctricas también tienen sus problemas, que van desde simples inconvenientes a fallos mortales. Por ejemplo, los conductores de climas fríos pronto se dieron cuenta de que no podían entrar en sus coches porque una capa de hielo había tapado los tiradores.

Pero sobre todo, el principal motivo por el que China ha prohibido esta tecnología es por una serie de accidentes mortales ocurridos en los últimos años, en los que los ocupantes murieron incinerados después de que las baterías de sus coches se incendiara.

Aunque estos coches cuentan con métodos físicos para abrir las puertas desde dentro que no requieren electricidad, si los ocupantes quedan inconscientes por el accidente no pueden ser salvados por transeúntes u otros conductores porque no pueden abrir las puertas.