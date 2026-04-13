Meta cambia de estrategia: crea una versión de IA de Mark Zuckerberg para que interactúe con el personal en su lugar

Meta, que recientemente anunció Muse Spark, su nueva inteligencia artificial (IA) multimodal, está trabajando en una versión de IA de Mark Zuckerberg que pueda interactuar con los empleados en su lugar.

Según informan desde Financial Times, cuatro personas familiarizadas con el asunto, la compañía ha estado trabajando en el desarrollo de personajes 3D fotorrealistas con inteligencia artificial con los que los usuarios pueden interactuar en tiempo real.

Meta, en ese sentido, habría dado prioridad a un personaje de IA basado en Mark Zuckerberg. Las fuentes han señalado que incluso el propio director de Meta estaría participando personalmente en el entrenamiento y las pruebas de su avatar.

Las fuentes han asegurado que el clon de IA de Zuckerberg está siendo entrenado con los gestos, el tono y las declaraciones públicas del directivo, además de en su pensamiento reciente sobre las estrategias de la empresa.

Todo ello con el objetivo de que los empleados se puedan sentir más conectados con Zuckerberg a través de las interacciones con su clon de inteligencia artificial.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, comparece ante el Senado estadounidense. EFE Omicrono

El proyecto se encuentra en la actualidad en su fase inicial y es totalmente independiente del proyecto de Mark Zuckerberg para crear un "agente del CEO" que le ayude en sus tareas, como en la función de recuperar información rápidamente.

Cabe señalar que Meta también se encuentra desarrollando una "superinteligencia artificial", que, como consecuencia, ha provocado el despido de 600 trabajadores de sus otros departamentos de IA.

En cuanto a los clones de IA, las fuentes han asegurado que los recién creados 'Laboratorios de Superinteligencia de Meta' han explorado un nuevo conjunto de personajes centrándose en crear representaciones fotorrealistas.

Sin embargo, ampliar la escala de este proyecto les ha resultado complicado debido a que la tecnología para ello requiere una gran capacidad de procesamiento para lograr realismo y evitar retrasos en las interacciones.

Meta ha estado igualmente trabajando en la mejora de las interacciones de voz con los personajes, mientras que el clon de Zuckerberg se entrena con imágenes del director ejecutivo y su voz.

Y si el experimento tiene éxito, la idea es que influencers y creadores de contenido puedan crear sus avatares con IA en el futuro.

Desde el mismo medio han señalado que Zuckerberg está cada vez más involucrado en el desarrollo de la inteligencia artificial de Meta y, además, una de sus fuentes ha indicado que el directivo dedica entre cinco y diez horas semanales a programar diferentes proyectos de IA de la firma.