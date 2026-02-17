La IA acapara la producción de discos duros: la crisis de la memoria física propicia nuevos retrasos y aumento de precios

La escasez de memoria es un virus que está extendiéndose a lo largo de la industria tecnológica, y no para bien. Las memorias RAM ya valen más que el oro y los fabricantes afrontan materiales más caros con unas ventas en tendencia bajista.

El siguiente componente que podría verse afectado sería el del almacenamiento tradicional. La compañía fabricante Western Digital, responsable de una buena parte del suministro de estos dispositivos, también se ha rendido a la IA.

En una llamada con inversores con los resultados del segundo trimestre del 2026, Western Digital ya ha asegurado que no solo ya han vendido todo el catálogo de soluciones profesionales para este año, sino que han establecido acuerdos para 2027 e incluso 2028.

Western Digital ya ha vendido toda su producción

Irving Tan, CEO de Western Digital, confirmó esto en la llamada. "Prácticamente hemos vendido todo el catálogo para el año 2026. Tenemos órdenes de compra en firme con nuestros siete clientes principales", dijo Tan.

Además de ello, WD también ha establecido "acuerdos a largo plazo (LTA) con dos de ellos para el año 2027 y uno para el año 2028", dijo Tan, con una combinación clara de "volumen de exabytes y precio".

Es el mismo Tan el que confirma en la llamada que los modelos de IA son una parte clave de su productividad empresarial. "La IA se está convirtiendo en un verdadero facilitador estratégico de la transformación empresarial", apostilló el CEO.

Así, Western Digital confirma que toda su cartera de discos duros profesionales para este año está absolutamente comprometida. Un proveedor que depende casi enteramente de la nube y muy ligeramente del sector de consumo.

Disco HDD a la izquierda y un SSD a la derecha.

Aunque no se confirma en la llamada, Western Digital más que presumiblemente habla de las soluciones de almacenamiento empresariales, como serían las unidades de discos duros de gran capacidad.

Estos modelos distan mucho de los que se pueden ver en las tiendas, de los que pueden comprar los consumidores en las estanterías. Por ende, el impacto que pueda tener esta medida en el mercado generalista es aún desconocido.

Pero, ¿por qué han pasado apenas dos meses de 2026 y WD ya ha vendido toda su producción de discos HDD? Los modelos de IA requieren de ingentes cantidades de almacenamiento, ya sea para su entrenamiento como para almacenar su información.

Para entrenar los grandes modelos que se usan hoy en día, se requieren brutales conjuntos de datos repletos de información que hay que almacenar y conservar. Es aquí donde entran los discos duros tradicionales.

Disco duro abierto.

Y es que los discos duros típicos difieren bastante de los SSD que usan típicamente memorias NAND, ya que utilizan un sistema de grabación magnética en platos rígidos, lo que reduce su velocidad respecto a sus hermanos, los SSD.

Históricamente, los HDD han tenido una relación calidad-terabyte mucho más jugosa que los SSD, ofreciendo mucha más capacidad a costa de una reducción clara en su rendimiento. Son opciones ideales para almacenar grandes cantidades de información, pero no para procesarlas.

El problema es que la crisis de memoria ha disparado los precios de los SSD, tanto en sus variantes M.2 como en sus versiones SATA. Modelos que apenas costaban unos 70 u 80 euros ahora se van a los 150 para capacidades de apenas 1 TB.

Existe un rayo de esperanza para con el usuario, ya que según lo extraído en las comunicaciones de WD, solo la capacidad empresarial se habría visto opacada por la IA. Al menos por ahora, los productos comerciales no se habrían visto afectados.

Disco duro mecánico @heapdump en Unsplash

No obstante, Western Digital no ha confirmado si se producirá una escasez o si recortarán la producción. Es difícil saber si este viraje a la IA nos lleva a una situación parecida a la de los SSD pero con los HDD.

El peligro real no está tanto en la venta de estas soluciones de almacenamiento profesional sino en la política empresarial de WD, que podría seguir los pasos de una Micron que abandonó el mercado de consumo en favor de los clientes de IA.

Escasez en absolutamente todo

Se están dando noticias que ilustran perfectamente lo que ocurre con esta escasez de memoria. Prácticamente todos los dispositivos de consumo se están viendo arrastrados por este desabastecimiento, de una forma u otra.

Según los últimos informes, Sony podría retrasar su PlayStation 6 a nada menos que 2027 e incluso 2029. Por otro lado, la consola del momento, la Nintendo Switch 2, podría recibir un drástico aumento de precio por las memorias.

La última en sufrir esta situación es otra consola tremendamente popular entre los usuarios: la Steam Deck de Valve en su versión OLED, que podría acabar agotada, según el fabricante, "debido a la escasez de memoria y almacenamiento".

Samsung SSD 990 EVO Plus Manuel Ramírez El Androide Libre

Fabricantes tan importantes como Apple siguen estos pasos. Los últimos rumores apuntan a que los de Cupertino estarían decididos a absorber estos costes prohibitivos para posicionarse en un mercado cada vez más complicado.