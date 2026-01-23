John Ternus ya es responsable del equipo de diseño de Apple: aumentan los rumores sobre la sucesión de Tim Cook

Se está dando un culebrón en el seno de Apple. España ha observado el surgir de noticias como la jubilación de Tim Cook en 2026, alimentando los rumores sobre el ascenso de John Ternus como sucesor.

Mark Gurman, de Bloomberg, ha informado sobre nuevos hechos que dan todavía más pábulo a esta idea. Y es que Apple ha ampliado las funciones del propio John Ternus en su rol de vicepresidente sénior de ingeniería de hardware.

Según Gurman, ahora Ternus también supervisará labores relacionadas con el diseño, una cuestión vital dentro del desarrollo de dispositivos dentro de Apple y que consolida todavía más al directivo.

Ternus también hará tareas de diseño

El informe de Bloomberg detalla cómo Cook ha designado "discretamente" a Ternus para gestionar los equipos de diseño de la compañía, en una decisión que se tomó a finales del año pasado.

Una noticia que se produce después de la marcha de Alan Dye, directivo clave en los equipos de diseño de Apple y que fue el padre de la interfaz de iOS y otros sistemas en favor de Meta.

Así, el papel de Ternus dentro de Apple sufre una ampliación inesperada. Y no estamos hablando de cualquier puesto; la gestión de los equipos de diseño de Apple fue cosa de Jony Ive, mítico diseñador en las filas de Apple.

Debemos recordar que la estética y el diseño de los productos han marcado la característica identidad de Apple a lo largo de los años. Esta estrategia la ha consolidado como una de las firmas más reconocidas del sector.

John Ternus. Apple Omicrono

El mismo Gurman recuerda que cuando Ive se retiró temporalmente de su puesto como diseñador de Apple entre los años 2015 y 2017, fue el mismo Cook el que supervisó el diseño de algunos de sus productos.

John Ternus se acaba de posicionar como el "patrocinador ejecutivo" de todo el diseño en el equipo directivo más relacionado con Cook. La implicación es que Ternus se convierte en una especie de 'puente'.

Un puente entre el equipo responsable del diseño de los productos de Apple y la propia cúpula directiva, siendo la cabeza visible de la organización de esta fuerza laboral en las reuniones del equipo ejecutivo empresarial.

Un detalle importante es que esta modificación en las labores de Ternus se hizo "con discreción", de tal forma que los responsables de los equipos de diseño siguen reportando a Cook, al igual que hace su posible sucesor.

Montaje de Tim Cook con el logo de la keynote Awe dropping. C.F. Omicrono

Esta es solo la punta de lanza de un intento del propio Cook de instruir a Ternus en algunos aspectos adicionales relacionados con las operaciones de Apple a un nivel más general.

No obstante, Ternus ya disfrutaba de una posición de poder amplia. Su puesto de vicepresidente sénior ya lo obliga a colaborar con los equipos de diseño industrial y a reportar a Cook de forma directa.

Ahora, será responsable directo de ese grupo y supervisará el desarrollo de las interfaces de usuario de los sistemas operativos de Apple, después de la marcha de Alan Dye a Meta.

¿Quiere decir que será Ternus el máximo responsable de estos diseños? No exactamente. Estas decisiones pasarán por manos de otros directivos de gran influencia, como Craig Federighi, responsable de ingeniería de software.

John Ternus, en una de las presentaciones de Apple. Apple Omicrono

Lo mismo ocurre con Greg Joswiak, vicepresidente sénior de marketing mundial de Apple, que al igual que Federighi dispone de gran influencia sobre las decisiones finales de los equipos de diseño.

Sin embargo, Ternus se postula como el miembro más joven de toda la cúpula ejecutiva de Apple, pese a su edad de 50 años. Jeff Williams, antiguo director de operaciones de Apple y Cook, le tienen en alta estima.

Gurman, eso sí, insiste en su negativa sobre una posible jubilación por parte de Cook en 2026. Cree que no hay indicios suficientes que respalden una dimisión a corto plazo del directivo de 65 años.

Incluso cuando se produzca esta jubilación, Cook seguirá ostentando un puesto de presidente, el cual ocupa actualmente Art Levinson, de 75 años de edad.

Fotomontaje con Tim Cook a la izquierda. Manuel Fernández Omicrono

Si Gurman está en lo cierto, el sorpasso de Ternus sobre Cook no se produciría hasta por lo menos 2027. La dedicación del CEO sobre su posible predecesor en pos de que ostente más responsabilidades sugiere lo contrario.