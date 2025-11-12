Así era el megapuente que ha colapsado en la provincia china de Sichuan: estaba cerca de la presa más alta del mundo

Apenas unos meses de vida tenía este puente de hormigón chino cuya imagen colapsando ha dado la vuelta al mundo. Unos deslizamientos de tierra son la causa de este derrumbe que se ha producido cerca de una de las presas más grandes que se han construido en el país.

El vídeo, que circula por redes sociales, muestra como la estructura del puente se precipita al río, levantando una enorme nube de polvo. Reuters informa que los deslizamientos de tierra detectados a principios de semana habrían sido la causa del derrumbe del puente y la calzada.

El martes por la tarde las condiciones en la ladera de la montaña empeoraron. El gobierno ha informado de la posibilidad de usar un desvío que se ha establecido, hasta que se pueda reabrir el puente, momento que aún no tiene fecha oficial.

Se trata del imponente puente Shuangkiangkou Hongqi, construido en la provincia suroccidental china de Sichuan. El puente formaba parte de una carretera nacional que serpentea hacia el Tíbet y que atraviesa la zona que quedó devastada por un terremoto de magnitud 7,9 en 2008. En ese momento, fallecieron 69.000 muertos y miles de desaparecidos.

Fue entonces cuando se iniciaron los trabajos preliminares, aunque no fue hasta 2015 cuando las primeras máquinas irrumpieron en esta de zona de la meseta tibetana que riega la cuenca de Sichuan, en el suroeste de China. Desde entonces han pasado diez años en los que los ingenieros han ido resolviendo complejos desafíos técnicos para lograr un hito que pronto se verá superado por los ambiciosos planes hidroeléctricos del gobierno chino.

Esta vez, no se ha reportado ninguna víctima. Las autoridades locales cerraron el puente Hongqi, de 758 metros de longitud, a todo el tráfico el lunes por la tarde tras descubrir las grietas que alertaban del desastre. Videos desde distintas perspectivas muestran cómo el movimiento se inicia en la ladera donde termina el puente.

La construcción del puente se finalizó a principios de este año, la empresa responsable de esta construcción es Sichuan Road & Bridge Group. Y se encuentra cerca del proyecto hidroeléctrico de Shuangjiangkou.

El agua empieza a llenar el embalse de la presa de Shuangjiangkou PowerChina Omicrono

Esta presa de Shuangjiangkou se ha dado a conocer en gran parte del mundo por aspirar a ser la más alta del mundo con 314 metros, considerablemente más alta que el rascacielos más alto de España, la Torre de Cristal (249 metros), quedando sólo 10 metros por debajo de la Torre Eiffel.

Cuando opere a plena capacidad, la central hidroeléctrica generará aproximadamente 8.341 millones de kW/h anuales, suficiente para abastecer las necesidades energéticas de más de 3 millones de hogares chinos.