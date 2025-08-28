Así es el superyate más codiciado por los megarricos: tiene 77 metros de eslora y está a la venta por 200 millones de euros

Durante el verano, los multimillonarios de España y todo el mundo prefieren pasar sus días de descanso en yates de lujo, un sector que sigue sorprendiendo con embarcaciones cada vez más sofisticadas, como es el caso de Limerence, que incluye un parque acuático y discoteca, o de Tankoa, con una gran escalera directa al mar.

Otra de los superyates que está en plena actualidad es Energy, una lujosa embarcación de 77,8 metros de eslora, una manga de 14 metros y un calado de 3,8 metros que pertenecía a un antiguo ministro ucraniano y que actualmente está a la venta por 199 millones de euros.

Energy se exhibirá en el Salón Náutico de Mónaco de este año —del 24 al 27 de septiembre— y el vendedor Fraser asegura que será uno de los yates más grandes de dicha exposición y, probablemente, uno de los más caros de los que se podrán adquirir.

Un lujoso superyate de apenas tres años que está totalmente personalizado y repleto de comodidades, además de poco utilizado, según el vendedor. Su historia comienza en el año 2022, cuando el astillero Damen Amels de Países Bajos lo entregó a Valeriy Khoroshkovskyi.

Khoroshkovskyi, además de un multimillonario empresario ucraniano, también fue viceprimer ministro en 2012 del país presidido hoy por Volodímir Zelenski. Su barco se ideó con la idea de "romper moldes y encontrar un nuevo camino hacia la grandeza".

Helipuerto y embarcaciones auxiliares

Diseñado por Espen Øino, experto noruego en este tipo de embarcaciones, el superyate cuenta con un casco de acero y una superestructura de aluminio, y su exterior fue concebido para conectar a los pasajeros con el océano, con una amplia cubierta superior diáfana.

Energy utiliza dos motores diésel MTU de 3046 CV para desplazar su tonelaje bruto de 2.885 y es capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 13,5 nudos (unos 25 km/h) y una máxima de 17 nudos (31 km/h). Además, posee una autonomía transatlántica de 5.000 millas náuticas (9.260 km) a 13,5 nudos.

El superyate Energy. Jeff Brown Omicrono

Viene con dos embarcaciones auxiliares: una de 10 metros de eslora y dos motores de 500 caballos y otra de 9 metros de eslora y dos motores Yanmar de 250 caballos. En cuanto a las comodidades, en este superyate no han escatimado en ningún lujo.

Por ejemplo, cuenta con un espacioso club de playa en la popa, un helipuerto de proa de la cubierta superior que también sirve de salón, solárium, estudio de yoga al aire libre con vistas panorámicas al océano, zona de bar, de descanso o, incluso, de baño diurno.

Energy dispone igualmente de amplias cubiertas laterales que actúan como balcones privados para los invitados, mientras que su interior, diseñado por Francois Zuretti, ofrece espacio para hasta 14 invitados, en siete suites distribuidas en tres cubiertas, y 27 tripulantes.

La suite principal cuenta con un ventanal de altura completa y da a una terraza privada en la que hay desde un salón hasta un jacuzzi y una chimenea de mármol entre sillones y chaise longues. En la popa se puede encontrar otro jacuzzi y tumbonas para los invitados.

La suite principal del superyate Energy. Jeff Brown Omicrono

Otro detalle interesante de este superyate es que en la cubierta del puente cuenta con un salón de música con un piano de media cola Steinway y una barra de bar de mármol, además dar lugar a un espacio de entretenimiento al aire libre.

Una gran piscina

En el exterior se encuentra otro de los principales atractivos del Energy: su enorme piscina —una de las más grandes que se pueden encontrar en una embarcación de este tipo y tamaño— que cuenta con un impresionante dibujo de mosaicos.

Una de las piscinas del superyate Energy. Jeff Brown Omicrono

El superyate dispone de otra serie de atractivos. Por ejemplo, incluye una zona de juguetes acuáticos, una oficina estilo sala de juntas, una sala de artes marciales de tamaño completo y un gran comedor en el que caben todos los invitados.

Asimismo, dispone de un centro de bienestar con salón de belleza, un club de playa, spa, gimnasio, sauna y hammam, una modalidad de baños de vapor muy popular en Marruecos y en la mayoría de países árabes.

Las cubiertas laterales del superyate conducen a un salón y bar privado, que se puede abrir por tres lados para que los invitados puedan disfrutar tanto del sonido como del aroma del mar mientras toman tranquilamente una bebida o pican algo de comer.

Además de todo esto, Energy incluye en las dos suites VIP paredes corredizas de cristal que se abren a un balcón privado en la proa de las amplias cubiertas laterales. Igualmente, incorpora un vestíbulo con ascensor de cristal que va desde la cubierta inferior hasta la del puente de mando.

Entre sus innovaciones, destacan sus sistemas de estabilización avanzados, que aseguran una navegación cómoda incluso en mares agitados,y la conectividad satelital de Starlink de SpaceX a bordo, que permite disponer de Internet a gran velocidad en todo el barco.