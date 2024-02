El invento de una adolescente para que no te roben el coche: un parabrisas que se vuelve opaco y oculta su interior

En España 'desaparecen' unos 100 vehículos al día, según datos del Ministerio del Interior. Aunque hay algunos coches que son más propensos a ser sustraídos, ninguno está a salvo de los ladrones; aunque la tecnología es un buen aliado para protegerlos. Al igual que existen inventos que evitan accidentes en la carretera o que sirven para cambiar una rueda pinchada sin esfuerzo; también hay otros destinados a que no te lo roben. Por ejemplo, existe un dispositivo fácil de instalar y barato u otro más reciente ideado por una adolescente que hace que el parabrisas se vuelva opaco.

Ava-Elizabeth Bell, una alumna de 12 años del centro de educación secundaria Rootstown en Ohio (Estados Unidos), ha ideado OCT-D: Defense For Your Car (Defensa para tu coche en castellano). Un invento que protege un vehículo e impide el uso no autorizado y su robo gracias a una película electrocrómica en el parabrisas y ventanas, que combina con dispositivos de acceso remoto y autenticación multifactor. La adolescente comenzó a trabajar en este dispositivo cuando apenas tenía 9 años.

En la actualidad, su invento es finalista del concurso "¿Por qué no se me ocurrió a mí?", patrocinado por la Fundación para la Educación de los Propietarios de Propiedad Intelectual (IPOEF, por sus siglas en inglés); y en el que compite la categoría de 12 años de edad o menos. Aunque tras registrar la patente, el objetivo de Bell es "producir a corto plazo un prototipo a gran escala, incluyendo un módulo de control integrado para instalar en un coche", como ha indicado en un vídeo de YouTube del canal de IPOEF en el que explica su proyecto.

Una tinta electrocrómica

Cuando apenas tenía 9 años, esta adolescente empezó un proyecto escolar en el que se planteaba a los estudiantes identificar un problema y encontrar una solución. Bell se centró en el problema de los robos de coches y desde entonces ha estado mejorado su invento. Una tecnología que está inspirada en los mecanismos de defensa de los pulpos, unos animales que pueden cambiar el color de su piel para camuflarse o expulsar tinta para ahuyentar a los depredadores.

Al comienzo, la joven estudiante pensó en ahuyentar a los ladrones de coches con un dispositivo que se instalara en el automóvil que fuese capaz de expulsar tinta. Aunque después se dio cuenta de que era un proceso engorroso y podría volverse en su contra, como ha detallado Ava-Elizabeth Bell al medio Fox 8 News. Poco después, y como alternativa, empezó a centrarse en oscurecer la luna delantera para que fuera imposible conducir si no se accionaba la llave.

Así es el parabrisas para que no te roben el coche

Tras años de trabajo, la adolescente creó lo que ha denominado como OCT-D: Defense For Your Car. Una película electrocrómica -que pierde transparencia cuando se le aplica una corriente eléctrica- que consigue que las ventanillas y el parabrisas del coche sean transparentes mientras el vehículo está en marcha; y que se vuelve opaco e imposible de ver a través de él cuando el automóvil está aparcado.

"Algunas soluciones de seguridad que se usan en la actualidad -como los bloqueadores del volante o los cepos- están obsoletas, son pesadas y deben montarse y desmontarse cada vez que se conduce. Después de una sola instalación, OCT defiende tu coche para toda la vida. Un dispositivo que integra tecnología electrocrómica en el parabrisas y las ventanillas del coche, imitando el mecanismo de defensa natural del pulpo", ha explicado Bell en el vídeo de YouTube.

El parabrisas opaco (izqda) y transparente (dcha). IPOEF Omicrono

De esta manera, cuando el coche está aparcado y tanto el parabrisas como las ventanillas se vuelven opacas, "el ladrón no puede ver lo que hay en el coche, así que sería una pérdida de tiempo intentar robarlo porque ni siquiera sabe si hay algo dentro". En el caso de que consiga abrir el automóvil, el delincuente tampoco podría conducirlo, "a menos que el propietario permita el paso de electricidad al módulo de control".

Este sistema cuenta con una medida de seguridad secundaria. Al combinar la tinta electrocrómica con dispositivos de acceso remoto y autenticación multifactor, el dispositivo envía un mensaje al propietario a través de una aplicación móvil en la que se le pregunta si ha arrancado el coche. En caso de que la respuesta sea afirmativa, el parabrisas y las ventanillas se vuelven transparente, permitiendo al vehículo circular. Si la respuesta es negativa, estos se mantendrían opacos.

Otras ventajas

Bell actualmente está mostrando su tecnología en un coche de juguete de Barbie, que oscurece la luna delantera a menos que se pulse un botón situado en la parte superior del vehículo, mostrando así a un par de muñecas que se encuentran en el interior. La joven estudiante también ha indicado que su invento tiene otras ventajas adicionales, como "la reflexión de la luz en verano para mantener el automóvil fresco" y la posibilidad de utilizar esta tecnología "para promocionar un negocio" cuando no se esté aparcado.

"En general, OCT-D: Defense For Your Car es la solución definitiva para la seguridad del automóvil, ya que proporciona tranquilidad y garantiza que no te robarán el coche", ha asegurado la estudiante. Desde Estados Unidos también ha llegado recientemente otro invento robusto y seguro, llamado Barnacle, que previene el robo de coches por parte de los ladrones y que se ha vuelto viral en los últimos días.

Este dispositivo se ha ideado con la idea de dificultar la visibilidad del conductor y cuenta con un aspecto similar al de un parasol exterior y se despliega en el parabrisas como si fuera un libro. Su funcionamiento también es sencillo, ya que al abrirlo, el dispositivo cuenta con unas ventosas que se adhieren firmemente al cristal; por lo que no es fácil de quitar. De hecho, tan sólo es posible retirarlo mediante un código numérico.

Por lo que Barnacle se puede colocar en el coche cuando esté aparcado en la calle, y luego quitarlo al regresar usando tan sólo el código numérico. Una tecnología que tiene un precio de 250 dólares (unos 230 euros al cambio) y que en un principio se concibió como un sistema inmovilizador para que la Policía impidiera que un automóvil que hubiese cometido alguna infracción se pudiera mover. Es decir, nació como alternativa al cepo, un dispositivo que se coloca en la rueda para bloquearla e inmovilizar el vehículo.

